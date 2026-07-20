Sisä-Suomen elinvoimakeskus

Päällystystyöt viikolla 30 Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä

20.7.2026 07:30:00 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

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Päällystystyöt jatkuvat tällä viikolla vilkkaana. Töitä tehdään Tammelassa, Hämeenlinnassa, Tampereella, Nokialla, Ruovedellä ja Mäntässä. Valmistelevia töitä tehdään Lopella, Nokialla, Valkeakoskella, Tampereella ja Kangasalla. Tienkäyttäjiltä pyydetään erityistä varovaisuutta työmaiden läheisyydessä ja varaamaan hieman lisää aikaa matkantekoon. Tietyömaiden sijainnin voi tarkistaa etukäteen Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta.

Päällystystyöt 20.–24.7.2026

  • Tammela: Maatie 2821, Myllykyläntie
  • Hämeenlinna: Valtatie 3, Hämeenlinnan tunneli, yötyö
  • Tampere: Valtatie 3, Sääksjärvi, Lakalaiva
  • Tampere/Nokia: Valtatie 3, Myllypuro–Pitkäniemi
  • Nokia: Valtatie 11, Kolmenkulma–Koukkujärvi, yötyö
  • Ruovesi: Kantatie 66, Siikakangas–Jäminkipohja 
  • Mänttä: Kantatie 58, Mänttä


Valmistelevat työt

  • Loppi: Maantie 13621, Jokiniementie
  • Nokia: Valtatie 12, Tottijärvi th – Maatiala, yötyö
  • Nokia: Eritasoliittymä 23526, Keho, yötyö
  • Valkeakoski: Maantie 13943, Viuha
  • Tampere/Kangasala: Valtatie 9, Atala–Suinula

Työnaikaiset liikennejärjestelyt 

Päällystystöistä aiheutuvat poikkeavat liikennejärjestelyt aiheuttavat ruuhkautumista ja matka-aikojen pidentymistä. Itse päällystämisen lisäksi myös valmistelu- ja viimeistelytyöt näkyvät tien päällä. Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.

Aikatauluihin voi tulla muutoksia. Säät ja konerikot voivat vaikuttaa aikatauluihin. Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa sekä varautumista mahdollisiin viivästyksiin.

Tietyömaiden sijainnin ja mahdolliset liikennejärjestelyt voi tarkistaa etukäteen esimerkiksi Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta, mikä auttaa suunnittelemaan reitin ja varautumaan mahdollisiin viivästyksiin. Päällystyskohteita voi tarkistaa myös Suomen väylät -sivulta.

Sisä-Suomen elinvoimakeskus tiedottaa työmaista myös Instagramin kohokohdissa, @elinvoimakeskus.sisasuomi

Avainsanat

tietyöpäällystystyöttamperehämeenlinnanokiatammelaruovesimänttävalkeakoskikangasala

Yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö, Taneli Ylitalo, taneli.ylitalo@elinvoimakeskus.fi

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Tietoja julkaisijasta

Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.

Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.

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