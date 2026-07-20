Päällystystyöt viikolla 30 Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä

Päällystystyöt 20.–24.7.2026

Tammela: Maatie 2821, Myllykyläntie

Hämeenlinna: Valtatie 3, Hämeenlinnan tunneli, yötyö

Tampere: Valtatie 3, Sääksjärvi, Lakalaiva

Tampere/Nokia: Valtatie 3, Myllypuro–Pitkäniemi

Nokia: Valtatie 11, Kolmenkulma–Koukkujärvi, yötyö

Ruovesi: Kantatie 66, Siikakangas–Jäminkipohja

Mänttä: Kantatie 58, Mänttä



Valmistelevat työt

Loppi: Maantie 13621, Jokiniementie

Nokia: Valtatie 12, Tottijärvi th – Maatiala, yötyö

Nokia: Eritasoliittymä 23526, Keho, yötyö

Valkeakoski: Maantie 13943, Viuha

Tampere/Kangasala: Valtatie 9, Atala–Suinula

Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Päällystystöistä aiheutuvat poikkeavat liikennejärjestelyt aiheuttavat ruuhkautumista ja matka-aikojen pidentymistä. Itse päällystämisen lisäksi myös valmistelu- ja viimeistelytyöt näkyvät tien päällä. Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.

Aikatauluihin voi tulla muutoksia. Säät ja konerikot voivat vaikuttaa aikatauluihin. Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa sekä varautumista mahdollisiin viivästyksiin.

Tietyömaiden sijainnin ja mahdolliset liikennejärjestelyt voi tarkistaa etukäteen esimerkiksi Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta, mikä auttaa suunnittelemaan reitin ja varautumaan mahdollisiin viivästyksiin. Päällystyskohteita voi tarkistaa myös Suomen väylät -sivulta.

Sisä-Suomen elinvoimakeskus tiedottaa työmaista myös Instagramin kohokohdissa, @elinvoimakeskus.sisasuomi