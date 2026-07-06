Sähköverkon tarkastuslennot drooneilla jatkuvat elokuun loppuun asti
17.7.2026 11:31:10 EEST | Elenia Verkko Oyj | Tiedote
Droonit jatkavat kesän ajan sähköverkon tarkastus- ja kuvauslentoja eri puolilla verkkoaluettamme. Kuvauslennot toteuttaa kumppanimme Airpelago AB.
Droonit lentävät sähkölinjojen läheisyydessä ja kuvaavat sähköpylväitä sekä johtorakenteita. Kuvausten avulla saadaan ajantasaista tietoa ilmajohtojen kunnosta, mikä mahdollistaa huolto- ja parannustöiden suunnittelun ennakoivasti.
Lennot tehdään turvallisesti ja automaatiota hyödyntäen. Vaikka drooni lentää pääosin automaattisesti, sen toimintaa valvotaan koko ajan.
Droonien vaikutus ympäristöön ja ihmisten arkeen on vähäinen. Droonit ovat hiljaisia ja toimivat sähköakuilla.
Drooneilla ei kuvata ihmisten pihoja, mutta jos johtoalueella on esimerkiksi rakennuksia, ne voivat näkyä kuvissa. Näin pystytään varmistamaan johtoalueen riittävät turvaetäisyydet. Kuvissa mahdollisesti näkyvät ihmiset sumennetaan yksityisyyden suojaamiseksi.
Verkko lennetään läpi kahteen kertaan. Toisella lennolla otetaan valokuvia ja toisella kerätään laserdataa, jonka avulla sähköverkosta muodostetaan kolmiulotteinen 3D-malli suunnittelun tueksi.
Elenia lähettää kuvauslennoista tekstiviestin niille asiakkaille, joiden alueella lentoja tehdään.
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Yhteyshenkilöt
Lisätietoja: suunnittelupäällikkö Hannu Leppämäki, puh. 040 577 3287, hannu.leppamaki@elenia.fi
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