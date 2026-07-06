Elenia Verkko Oyj

Sähköverkon tarkastuslennot drooneilla jatkuvat elokuun loppuun asti

17.7.2026 11:31:10 EEST | Elenia Verkko Oyj | Tiedote

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Droonit jatkavat kesän ajan sähköverkon tarkastus- ja kuvauslentoja eri puolilla verkkoaluettamme. Kuvauslennot toteuttaa kumppanimme Airpelago AB.

Kuvan kaltaisia drooneja käytetään sähkölinjojen ja sähköpylväiden kunnon tarkastamiseen.
Kuvan kaltaisia drooneja käytetään sähkölinjojen ja sähköpylväiden kunnon tarkastamiseen.

Droonit lentävät sähkölinjojen läheisyydessä ja kuvaavat sähköpylväitä sekä johtorakenteita. Kuvausten avulla saadaan ajantasaista tietoa ilmajohtojen kunnosta, mikä mahdollistaa huolto- ja parannustöiden suunnittelun ennakoivasti.

Lennot tehdään turvallisesti ja automaatiota hyödyntäen. Vaikka drooni lentää pääosin automaattisesti, sen toimintaa valvotaan koko ajan.

Droonien vaikutus ympäristöön ja ihmisten arkeen on vähäinen. Droonit ovat hiljaisia ja toimivat sähköakuilla.

Drooneilla ei kuvata ihmisten pihoja, mutta jos johtoalueella on esimerkiksi rakennuksia, ne voivat näkyä kuvissa. Näin pystytään varmistamaan johtoalueen riittävät turvaetäisyydet. Kuvissa mahdollisesti näkyvät ihmiset sumennetaan yksityisyyden suojaamiseksi.

Verkko lennetään läpi kahteen kertaan. Toisella lennolla otetaan valokuvia ja toisella kerätään laserdataa, jonka avulla sähköverkosta muodostetaan kolmiulotteinen 3D-malli suunnittelun tueksi.

Elenia lähettää kuvauslennoista tekstiviestin niille asiakkaille, joiden alueella lentoja tehdään.

Avainsanat

eleniaelämää sähköistämässäsähköverkkodrooni

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja: suunnittelupäällikkö Hannu Leppämäki, puh. 040 577 3287, hannu.leppamaki@elenia.fi

Kuvat

Sähköverkosta kerätään laserdataa kuvan kaltaisella droonilla, jonka koko on noin 98 × 76 cm.
Sähköverkosta kerätään laserdataa kuvan kaltaisella droonilla, jonka koko on noin 98 × 76 cm.
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Sähköpylväistä kerätään tarkastuskuvat kuvan kaltaisella droonilla, joka on kooltaan noin 31 × 39 cm.
Sähköpylväistä kerätään tarkastuskuvat kuvan kaltaisella droonilla, joka on kooltaan noin 31 × 39 cm.
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Elämää sähköistämässä

Elenia palvelee 442 000 kotitalous-, yritys- ja yhteiskunta-asiakasta yli sadan kunnan alueella Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huolehdimme sähköverkon toimivuudesta ja uudistamisesta, ja rakennamme sähköverkkoa ja -liittymiä kumppaniyhtiöittemme kanssa. Mittaamme asiakkaidemme sähkönkulutuksen ja toimitamme energiatiedot sähkönmyyjille. Kehitämme tulevaisuuden sähköverkkoa uutta teknologiaa hyödyntäen. Pidämme huolta ympäristöstä ja edistämme Suomen sähkömarkkinoiden kehitystä.

Toimintamme ja palveluittemme perustana on vastuullisuus. Tutustu Elenia ja vastuullisuus & www.elenia.fi

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