Elinvoimakeskukset

Viikonlopulle on ennustettu runsaita sateita pohjalaismaakuntiin

17.7.2026 15:24:41 EEST | Elinvoimakeskukset | Tiedote

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Tulevana viikonloppuna pohjalaismaakunnissa sataa mahdollisesti hyvinkin runsaasti. Tämän hetken sääennusteiden mukaan viikonlopun sademäärä saattaa monin paikoin ylittää 50 mm. Sateiden ennustetaan ajoittuvan pääosin sunnuntaille.

Kuva padosta
Kuvassa Kaarenhaaran säännöstelypato, jolla säädellään Evijärven pintaa. Katja Haukilehto

Runsas vesisade voi aiheuttaa etenkin hulevesitulvia.  Myös joet saattavat tulvia alaville teille sekä pelloille. Maaperä on melko kuivaa, joten vesistötulvat jäänevät paikallisiksi pienempien uomien aiheuttamiksi. Jos sateet toteutuvat laajemmin hyvin runsaina, saattavat alueen suuremmatkin joet tulvia ensi viikolla.

Säännöstelyllä tehdään tilaa sadevesille

Vesistöjen säännöstelyssä varaudutaan kasvaviin tulovirtaamiin lisäämällä paikoin juoksutuksia säännöstellyistä järvistä jo etukäteen.  Alueen tekojärvissä on jonkin verran tilaa sadevesille. Luonnonjärvistä etenkin Lappajärvi on edelleen tavanomaista matalammalla tasolla. 

Lisätietoja:

Johtava vesitalousasiantuntija Katja Haukilehto, puh. 0295 027 794
Lounais-Suomen elinvoimakeskus

Johtava vesitalousasiantuntija Juhani Huhtamäki, puh. 0295 027 806
Lounais-Suomen elinvoimakeskus

Avainsanat

#tulvariski#vesiensäännöstely

Kuvat

Kuva padosta
Kuvassa Kaarenhaaran säännöstelypato, jolla säädellään Evijärven pintaa.
Katja Haukilehto
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Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Elinvoimakeskukset hoitavat muun muassa elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

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Sateet pyyhkäisevät läntisen Suomen poikki viikonloppuna lisäten todennäköisyyttä paikallisille tulville. Ennusteiden perusteella tämä näkynee etenkin pohjoisessa Satakunnassa ja pohjoisen Pirkanmaan pienemmissä vesistöissä paikoitellen nousevina vedenpintoina ja jokien voimakkaina virtauksina. Esimerkiksi Kankaanpään ja Parkanon seuduille ennustetaan jopa yli 50 mm sadekertymiä viikonlopun aikana.

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