Viikonlopulle on ennustettu runsaita sateita pohjalaismaakuntiin

Läntiseen Suomeen ennustettu runsaita sateita viikonlopulle 17.7.2026 15:39:30 EEST | Tiedote

Sateet pyyhkäisevät läntisen Suomen poikki viikonloppuna lisäten todennäköisyyttä paikallisille tulville. Ennusteiden perusteella tämä näkynee etenkin pohjoisessa Satakunnassa ja pohjoisen Pirkanmaan pienemmissä vesistöissä paikoitellen nousevina vedenpintoina ja jokien voimakkaina virtauksina. Esimerkiksi Kankaanpään ja Parkanon seuduille ennustetaan jopa yli 50 mm sadekertymiä viikonlopun aikana.