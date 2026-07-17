Viikonlopulle on ennustettu runsaita sateita pohjalaismaakuntiin
17.7.2026 15:24:41 EEST | Elinvoimakeskukset | Tiedote
Tulevana viikonloppuna pohjalaismaakunnissa sataa mahdollisesti hyvinkin runsaasti. Tämän hetken sääennusteiden mukaan viikonlopun sademäärä saattaa monin paikoin ylittää 50 mm. Sateiden ennustetaan ajoittuvan pääosin sunnuntaille.
Runsas vesisade voi aiheuttaa etenkin hulevesitulvia. Myös joet saattavat tulvia alaville teille sekä pelloille. Maaperä on melko kuivaa, joten vesistötulvat jäänevät paikallisiksi pienempien uomien aiheuttamiksi. Jos sateet toteutuvat laajemmin hyvin runsaina, saattavat alueen suuremmatkin joet tulvia ensi viikolla.
Säännöstelyllä tehdään tilaa sadevesille
Vesistöjen säännöstelyssä varaudutaan kasvaviin tulovirtaamiin lisäämällä paikoin juoksutuksia säännöstellyistä järvistä jo etukäteen. Alueen tekojärvissä on jonkin verran tilaa sadevesille. Luonnonjärvistä etenkin Lappajärvi on edelleen tavanomaista matalammalla tasolla.
Lisätietoja:
Johtava vesitalousasiantuntija Katja Haukilehto, puh. 0295 027 794
Lounais-Suomen elinvoimakeskus
Johtava vesitalousasiantuntija Juhani Huhtamäki, puh. 0295 027 806
Lounais-Suomen elinvoimakeskus
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