Vaasan uimarannat täyttivät laatuvaatimukset
17.7.2026 13:26:33 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Viimeisimmät uimavesinäytteet on otettu 13.7.2026 11 yleiseltä uimarannalta, joita ovat Ahvensaari, Hietasaari, Kustaanlinna, Mansikkasaari, Strömsö, Isolahti, Kronvik, Viikinga, Annala Merikaarrossa, Top Campingin leirintäalue sekä Säivänkangas Laihialla.
Kaikkien tutkittujen uimarantojen vedet täyttivät laatuvaatimukset. Uimavesien lämpötilat vaihtelivat 19–21 asteen välillä.
Sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimusten mukaan rannikon uimavesissä suolistoperäisten enterokokkien määrä on oltava alle 200 pmy/100 ml ja Escherichia colin on oltava alle 500 mpn/100 ml. Syanobakteereja eli sinileviä ei saa havaita aistinvaraisesti uimavedessä tai uimarannalla.
Voit tarkastella uimavesitulosten yhteenvetoa alla olevasta liitteestä (pdf).
Uimarantojen vedenlaatua seurataan koko kesä
Vaasassa ja Laihialla seurataan uimarantojen (11 kpl) vedenlaatua uimakaudella 15.6.–31.8.2026. Seuraava näytteenottopäivä on 3.8.
Uimavesien laadusta voi tehdä ilmoituksen ympäristöterveydenhuollon sähköisen ilmoituspalvelun kautta osoitteessa https://ilppa.fi/kuluttajan-ilmoitukset. Tee ilmoitus, jos
- havaitset uimavedessä jotain epäilyttävää, kuten normaalista poikkeavaa väriä tai hajua tai sinilevää
- sairastut tai saat muun reaktion, jonka epäilet aiheutuneen uimavedestä.
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Yhteyshenkilöt
Lisätietoja: terveysvalvonta@vaasa.fi
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