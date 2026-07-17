Vaasan uimarannat täyttivät laatuvaatimukset

Kaikkien tutkittujen uimarantojen vedet täyttivät laatuvaatimukset. Uimavesien lämpötilat vaihtelivat 19–21 asteen välillä.

Sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimusten mukaan rannikon uimavesissä suolistoperäisten enterokokkien määrä on oltava alle 200 pmy/100 ml ja Escherichia colin on oltava alle 500 mpn/100 ml. Syanobakteereja eli sinileviä ei saa havaita aistinvaraisesti uimavedessä tai uimarannalla.

Voit tarkastella uimavesitulosten yhteenvetoa alla olevasta liitteestä (pdf).

Uimarantojen vedenlaatua seurataan koko kesä

Vaasassa ja Laihialla seurataan uimarantojen (11 kpl) vedenlaatua uimakaudella 15.6.–31.8.2026. Seuraava näytteenottopäivä on 3.8.

Uimavesien laadusta voi tehdä ilmoituksen ympäristöterveydenhuollon sähköisen ilmoituspalvelun kautta osoitteessa https://ilppa.fi/kuluttajan-ilmoitukset. Tee ilmoitus, jos