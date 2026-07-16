Työttömyyden kasvu hidastui kesäkuussa
21.7.2026 08:02:22 EEST | Tilastokeskus | Tiedote
15–74-vuotiaita työllisiä oli kesäkuussa 15 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin ja työttömiä 3 000 enemmän. Työttömien määrän kasvu hidastui edellisistä kuukausista.
15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku oli nyt 10,5 %, eli samalla tasolla kuin edeltävien kuukausien päivittynyt trendilukema, selviää Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tiedoista.
20–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku oli 75,2 %, ja sekin on viime kuukaudet pysytellyt vakaana. 15–24-vuotiaiden työllisten määrä kasvoi 16 000:lla viime vuodesta. 25–34-vuotiailla se kuitenkin laski selvästi.
"Viimeisimmät luvut näyttävät, että 25–34-vuotiaiden työmarkkinatilanne on heikentynyt edelleen. Sen sijaan nuorempien eli 15–24-vuotiaiden työllisyys kasvoi ehkä yllättäenkin, mikä voi viitata siihen, että kesätyötilanne on ollut kohtuullinen. Tämä on kuitenkin vasta alkukesän tieto", sanoo yliaktuaari Pertti Taskinen.
Jos katsotaan toista vuosineljännestä eli huhti-kesäkuuta, työllisyys väheni vuoden takaiseen verrattuna voimakkaimmin rakentamisen toimialalla. Myös teollisuudessa ja kaupan alalla työllisiä oli vähemmän.
Kaikkiaan työlliset tekivät toisella vuosineljänneksellä 1 011,9 miljoonaa työtuntia, mikä oli 1,1 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.
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Yhteyshenkilöt
Pertti TaskinenYliaktuaariPuh:029 551 2690pertti.taskinen@stat.fi
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