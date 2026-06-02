Sweco Finland Oy

Sweco Finland Q2 2026: Hyvää kehitystä kasvussa ja toiminnan tehokkuudessa

17.7.2026 14:18:50 EEST | Sweco Finland Oy | Tiedote

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Sweco julkaisi tänään osavuosikatsauksensa vuoden 2026 toiselta neljännekseltä. Sweco Finlandin liikevoitto oli viime vuotta paremmalla tasolla ja kasvu jatkui yritysostojen vauhdittamana. Myös markkinassa oli nähtävissä positiivisia merkkejä.

Thomas Hietto hymyilee valoisassa ja vaaleassa toimistoympäristössä.

Sweco Finlandin toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 96,2 miljoonaa euroa. Liikevoitto (EBITA) oli 7,9 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 8,3. Liikevoitto oli viime vuotta paremmalla tasolla johtuen pitkälti paremmasta laskutusasteesta edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Sweco Finlandin kasvu jatkui yritysostojen vauhdittamana ollen 14 %.

”Toinen kvartaalimme oli hyvä ja voitimme laaja-alaisesti useita toimeksiantoja, muun muassa datakeskus- ja toimitilahankkeita sekä teollisuus- ja infraprojekteja. Fimpecin yhdistyminen Swecon kanssa vietiin päätökseen kesäkuussa, minkä seurauksena syntyi Suomen johtava projektinjohdon ja rakennuttamisen sekä teollisuus- ja energia-alan asiantuntijaorganisaatio, joka pystyy entistä vahvemmin tukemaan asiakkaitamme suuren mittakaavan hankkeissa. Teimme kvartaalilla myös merkittävän yritysoston, kun ydinenergia-alan asiantuntijaorganisaatio Platom liittyi osaksi Swecoa. Yrityskaupan myötä Swecosta tuli Suomen johtava ydinvoima-alan asiantuntija ja samalla vahvistimme asemaamme Euroopan kasvavalla ydinvoimasektorilla”, Sweco Finlandin toimitusjohtaja Thomas Hietto kertoo.

Sweco Finland voitti vuoden toisen neljänneksen aikana useita merkittäviä toimeksiantoja.

Väylävirasto valitsi Swecon suunnittelemaan Rail Nordica -ratahanketta, jonka tavoitteena on paitsi kytkeä Suomen rataverkko nykyistä tiiviimmin länteen, myös varmistaa sujuvat rajanylittävät kuljetusketjut. Rata parantaa toteutuessaan Suomen huoltovarmuutta ja vahvistaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Sweco vastaa hankkeessa ratayhteyden ja siihen liittyvän infran hallinnollisista suunnitelmista, luvituksesta ja pohjatutkimuksista osana suunnittelukonsortiota.

Sweco valittiin kumppaniksi myös Väyläviraston ERTMS-ohjelmaan, jonka tarkoitus on uusia koko Suomen rataverkon turvalaite- ja kulunvalvontajärjestelmät vaiheittain 2040-luvulle mennessä. Swecon asiantuntijat vastaavat hankkeessa turvalaite- ja kulunvalvontajärjestelmien korvaamisen suunnittelusta ja toteutuksien käyttöönottotarkastuksista.

Swecon osavuosikatsaus huhti-kesäkuu 2026

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Thomas Hietto hymyilee valoisassa ja vaaleassa toimistoympäristössä.
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Sweco suunnittelee huomisen kaupunkeja ja kestävämpää yhteiskuntaa. Yhdistämme 23 000 arkkitehtimme, insinöörimme ja muun asiantuntijamme osaamisen ja työskentelemme asiakkaidemme kanssa edistääksemme vihreää siirtymää, maksimoidaksemme digitalisaation mahdollisuudet ja vahvistaaksemme Euroopan kilpailukykyä ja resilienssiä. Sweco on Euroopan johtava suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijayritys, jonka liikevaihto vuonna 2025 oli noin 2,9 Mrd euroa. Yhtiö on listattu Tukholman pörssiin (Nasdaq). www.sweco.fi

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