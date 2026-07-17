Läntiseen Suomeen ennustettu runsaita sateita viikonlopulle
17.7.2026 15:39:30 EEST | Elinvoimakeskukset | Tiedote
Sateet pyyhkäisevät läntisen Suomen poikki viikonloppuna lisäten todennäköisyyttä paikallisille tulville. Ennusteiden perusteella tämä näkynee etenkin pohjoisessa Satakunnassa ja pohjoisen Pirkanmaan pienemmissä vesistöissä paikoitellen nousevina vedenpintoina ja jokien voimakkaina virtauksina. Esimerkiksi Kankaanpään ja Parkanon seuduille ennustetaan jopa yli 50 mm sadekertymiä viikonlopun aikana.
Vesistöjen lisäksi tulvan todennäköisyys on koholla myös rakennetulla alueella, mikäli voimakkaat sateet osuvat asutuksen keskelle. Tällöin ojat ja sadevesiviemärit voivat täyttyä, jolloin aiheutuu paikallisia hulevesitulvia.
Kohonnut riski liittyy myös alueisiin, jotka ovat kärsineet aiemmista sateista. Tällöin vesi on jo täyttänyt maaperän varastot, ja pienempikin sade saattaa aiheuttaa tulvan uusiutumisen. Näin esimerkiksi Someron ja Salon seudulla vedenpinnat voivat nousta tavallista helpommin.
Yleisesti ottaen vesitilanne on läntisessä Suomessa kaksijakoinen. Toisaalta joissakin pienemmissä vesistöissä nähdään tulvia, toisaalta suurten säännöstelemättömien järvien, kuten Tarjanneveden ja Längelmäveden, pinnat ovat edelleen matalalla. Tosin näissäkin viikonlopun sateet voivat näkyä kesän mittaan jatkuneen vedenpinnan laskun hidastumisena.
Sääennusteisiin liittyy kuitenkin edelleen epävarmuutta sadealueiden liikkeiden ja sateiden paikallisen jakautumisen osalta, joten ennusteet voivat vielä muuttua. Vesitilannetta seurataan ja tarvittaessa annetaan lisätiedotteita.
Lisätietoja:
Johtava vesitalousasiantuntija Elina Laine, puh. 0295 025 107
Vesitalousasiantuntija Noora Kalliomäki, puh. 0295 022 170
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