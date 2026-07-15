Vihreiden Tynkkynen: komissio taipui saastuttajien painostuksesta – Suomen puolustettava päästökauppaa

Komissio julkaisi hetki sitten esityksensä EU:n päästökaupan uudistamisesta. Samalla komissio antoi esityksensä EU:n sähköistämistoimintasuunnitelmaksi.

– Valitettavasti komissio taipui saastuttavan teollisuuden ja takapajuisten jäsenmaiden painostuksesta. Komission esitys heikentää monilta osin päästökaupan ilmastouskottavuutta. Se on karhunpalvelus Suomen teollisuudelle, joka on investoinut vihreään siirtymään, Tynkkynen toteaa.

Komission esitys on laaja ja moniosainen. Tynkkynen keskittyy ensiarviossaan suureen linjaan.

– Päästökaupan kantavat rakenteet säilyvät onneksi pääosin ennallaan. Iso osa komission muutosesityksistä vaikuttaa kuitenkin päästökaupan ohjausta heikentävästi. Jos niiden seurauksena päästöjä vähennetään energiantuotannossa ja teollisuudessa verkkaisemmin, uhkaa päästövähennystaakka kaatua mm. maatalouden harteille, Tynkkynen varoittaa.

Komission esitykseen sisältyy Tynkkysen mukaan kuitenkin myös myönteisiä piirteitä.

– Päästökaupan laajentaminen lento- ja meriliikenteessä sekä ulottaminen jätteenpolttoon ovat ilmastonäkökulmasta parannuksia nykyiseen. Samoin on aivan oikein velvoittaa ohjaamaan päästökaupan tuottoja enemmän ilmastotoimiin. Teknisen hiilensidonnan kytkeminen päästökauppaan on sekin perusteltua, mutta käytännön toteutustapa herättää vielä kysymyksiä, Tynkkynen arvioi.

Komission esitys etenee nyt EU:n neuvoston ja parlamentin käsittelyyn. Tynkkynen peräänkuuluttaa Orpon hallitukselta neuvotteluissa tiukkaa linjaa.

– Hallitus on puheissaan painottanut EU-tason ratkaisuja ja sanonut puolustavansa uskottavaa päästökauppaa. Nyt hallituksen puheet punnitaan. Seisooko hallitus sanojensa takana ja tekee neuvotteluissa todella kaikkensa päästökaupan vaikuttavuuden ja uskottavuuden puolustamiseksi?, Tynkkynen kysyy.