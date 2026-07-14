Päijänteelle uusi venesääasema

”Ilmatieteen laitoksen sääasemien tarjoama informaatio on luotettavaa, mutta sijainti on harvoin sellainen, että niistä saataisiin suurilla järvenselillä liikkuvien veneilijöiden näkökulmasta hyödyllistä tuulitietoa. Jos tuulen suuntaa ja nopeutta mitataan kymmenien kilometrin päässä mantereella, olosuhteet voivat olla vesillä aivan toisenlaiset. Yhdessä uusiutuvan energian hankkeita kehittävän ABO Energyn kanssa pystyimme parantamaan tilannetta sisävesien vilkkaimman veneilyalueen osalta merkittävästi”, Päijännepurjehduksen puheenjohtaja Petri Korteniemi kertoo.

ABO Energyn Davis Vantage Pro2 -sääasema on sijoitettu Etelä-Päijänteen Tehinselän itäosassa sijaitsevalle Lohiluodolle. Tehinselkä sijoittuu Kuhmoisten, Sysmän ja Padasjoen kuntien alueelle.

Sääaseman itäpuolella tuuliolosuhteisiin vaikuttaa noin 600 m päässä oleva Kähärinsaari, mutta luoto on täysin avoin etelän-, pohjoisen- ja lännenpuoleisille tuulille. Sääasema asennettiin yhteistyössä Pidä Saaristo Siistinä ry:n huoltoalus Roopettaren miehistön kanssa.

Tehinselän veneilysäätä voi seurata osoitteessa www.paijannepurjehdus.fi.

”Suuren Tehinselän ylityksen olosuhteet ovat sekä purje- että moottoriveneilijöiden näkökulmasta kiinnostavia, joten siinä mielessä uusi sääasema on parhaalla mahdollisella paikalla. Lähiseudun ajantasainen säätieto kiinnostaa myös mökkiläisiä ja alueen ranta-asukkaita”, Korteniemi kertoo.

Päijänteen pohjoisosaan venesääasema on sijoitettu jo aikaisemmin. Pohjois-Päijänteen veneilysäätiedot löytyvät Jyväskylän Veneseuran verkkosivuilta. Ajantasaista veneilysäätä mittaa Säynätsalon itäpuolelle Hauhonselälle sijoitettu vastaava Davis Vantage Pro2 -sääasema.

Molemmat ammattitason Davis Vantage Pro2 -sääasemat on toimittanut laitteiden maahantuoja Ilkka Lilja Oy.

Ilmatieteen laitoksen sääasemista veneilijöiden näkökulmasta parhaalla paikalla ovat Asikkalan Pulkkilanharjun sääasema Päijänteen keskiosassa sijaitseva Luhangan Judinsalon sääasema. Judinsalon tuulitietoihin vaikuttavat idän puolella lähellä sijaitsevat puustoiset saaret.

Sisävesien suurin purjehdustapahtuma Päijännepurjehdus alkaa eteläisen Päijänteen veneilykeskuksesta Padasjoelta perjantaina 17.7. Reitille kohti Jyväskylän saaristokaupunginosa Säynätsalon edustalla sijaitsevaa maalia suunnataan lauantaiaamuna 18.8. Veneitä odotetaan maaliin tuulista riippuen seuraavan yön ja sunnuntaiaamupäivän kuluessä.