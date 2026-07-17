Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Kotihoidon mobiilisovelluksen häiriö voi viivästyttää asiakkaiden kotiutuksia

17.7.2026 16:10:20 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote

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Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kotihoidon käytössä olevassa mobiilisovelluksessa on havaittu valtakunnallinen häiriö. Häiriö estää potilastietojärjestelmän käytön mobiilisovelluksen kautta.

Häiriö viivästyttää niiden Päijät-Hämeen hyvinvointialueen asiakkaiden kotiutuksia, jotka tarvitsevat kotiutumisen jälkeen kotihoidon apua.

– Näitä asiakkaita ei voida potilastietojärjestelmän häiriön vuoksi kotiuttaa tavalliseen tapaan, sillä heidän tietojaan ei nähdä potilastietojärjestelmästä. Sähköisiä kirjauksia ei voida myöskään tehdä normaalisti, tulosaluejohtaja Piritta Mattila Päijät-Hämeen hyvinvointialueen Kotiin vietävistä palveluista kertoo.

Kotiuttamisen viivästyksellä varmistetaan asiakasturvallisuus. Tilanne arvioidaan jokaisen kotiutuksen kohdalla erikseen.

Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa. Häiriö on selvityksessä sovelluksen toimittajalla.

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Yhteyshenkilöt

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.

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