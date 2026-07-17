Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Kotihoidon mobiilisovelluksen häiriö voi viivästyttää asiakkaiden kotiutuksia
17.7.2026 16:10:20 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kotihoidon käytössä olevassa mobiilisovelluksessa on havaittu valtakunnallinen häiriö. Häiriö estää potilastietojärjestelmän käytön mobiilisovelluksen kautta.
Häiriö viivästyttää niiden Päijät-Hämeen hyvinvointialueen asiakkaiden kotiutuksia, jotka tarvitsevat kotiutumisen jälkeen kotihoidon apua.
– Näitä asiakkaita ei voida potilastietojärjestelmän häiriön vuoksi kotiuttaa tavalliseen tapaan, sillä heidän tietojaan ei nähdä potilastietojärjestelmästä. Sähköisiä kirjauksia ei voida myöskään tehdä normaalisti, tulosaluejohtaja Piritta Mattila Päijät-Hämeen hyvinvointialueen Kotiin vietävistä palveluista kertoo.
Kotiuttamisen viivästyksellä varmistetaan asiakasturvallisuus. Tilanne arvioidaan jokaisen kotiutuksen kohdalla erikseen.
Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa. Häiriö on selvityksessä sovelluksen toimittajalla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Piritta MattilaKotiin vietävät palvelut, Päijät-Hämeen hyvinvointialuePuh:044 440 6560piritta.mattila@paijatha.fi
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
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