Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Kotihoidon mobiilisovelluksen häiriö voi viivästyttää asiakkaiden kotiutuksia

Häiriö viivästyttää niiden Päijät-Hämeen hyvinvointialueen asiakkaiden kotiutuksia, jotka tarvitsevat kotiutumisen jälkeen kotihoidon apua.

– Näitä asiakkaita ei voida potilastietojärjestelmän häiriön vuoksi kotiuttaa tavalliseen tapaan, sillä heidän tietojaan ei nähdä potilastietojärjestelmästä. Sähköisiä kirjauksia ei voida myöskään tehdä normaalisti, tulosaluejohtaja Piritta Mattila Päijät-Hämeen hyvinvointialueen Kotiin vietävistä palveluista kertoo.

Kotiuttamisen viivästyksellä varmistetaan asiakasturvallisuus. Tilanne arvioidaan jokaisen kotiutuksen kohdalla erikseen.

Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa. Häiriö on selvityksessä sovelluksen toimittajalla.