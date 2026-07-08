Mikkeli muuttaa Helsinkiin päiväksi!
20.7.2026 10:00:00 EEST | Mikkelin Musiikkijuhlat | Tiedote
Koska on yleisesti tiedossa, että pääkaupunkiseudun asukkaat pitävät kovasti Mikkelistä ja tunne on molemminpuolinen, Mikkelissä päätettiin saattaa myös loput helsinkiläiset mukavan asian äärelle. Mikkelin kaupunki yhteistyökumppaneineen valloittaa Helsingin Musiikkitalon 5. elokuuta ja kutsuu pääkaupunkiseudun asukkaat tutustumaan ja ihastumaan kaupunkiimme.
– Puhtaan veden ja kokonaisturvallisuuden päämajakaupunki Mikkeli on Suomen kartalla keskeisellä sijainnilla: Meiltä on lyhyt matka myös pääkaupunkiseudulle. Mikkeli tarjoaa hyvää elämänlaatua sekä edullista ja turvallista asumista. Jokaisena vuodenaikana on tekemistä ja harrastusmahdollisuuksia – luonto on jatkuvasti vieressä. Nyt on mukavaa päästä Helsinkiin esittelemään Mikkeliä ja perinteikästä kulttuurielämäämme, Mikkelin kaupunginjohtaja Janne Kinnunen sanoo.
Mikkelin kaupunki esittelee tapahtumassa Etelä-Savon vahvuuksia, jotka puhuttelevat juuri nyt monia pääkaupunkiseudun asukkaita: kohtuuhintaista asumista, turvallista ja luonnonläheistä arkea, vapaa-ajan asumisen mahdollisuuksia, opiskelupolkuja, matkailuelämyksiä sekä Mikkelin kansallisesti kiinnostavaa osaamista puhtaan veden ja kokonaisturvallisuuden teemoissa.
Messujen yhteydessä järjestetään tietoiskuja, joita ovat pitämässä muun muassa kaupunginjohtaja Janne Kinnunen, maankäyttöjohtaja Topiantti Äikäs, kansainvälisten asioiden päällikkö Riikka Hälikkä sekä vesiosaaja, projektipäällikkö Juha Kauppinen sekä vapaa-ajan asumisen projektipäällikkö Tuula Pihkala.
Rakastu Mikkeliin -messuilta voi tulla hakemaan parhaat matkailutarjoukset syyslomalle, vierailla virtuaalisesti Sodan ja rauhan keskus Muistissa, tavata Astuvansalmen Amatsoonin, maistella alueen herkkuja sekä tutustua Mikkelin monipuolisiin koulutusmahdollisuuksiin.
Messuilla ovat mukana Mikkelin kaupungin lisäksi Miksei Mikkeli, Sodan ja rauhan keskus Muisti, Osuuskauppa Suur-Savo, OP Suur-Savo ja OP-kiinteistökeskus, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Mikkelin Yliopistokeskus ja Rondo.
Rakastu Mikkeliin -messut alkavat Musiikkitalossa 5. elokuuta kello 10 ja tapahtumaan on maksuton pääsy kello 17 asti.
Tapahtuman järjestävät yhdessä Mikkelin kaupunki ja Mikkelin Musiikkijuhlat. Messupäivä huipentuu kello 18 alkavaan Philharmonia Orchestran konserttiin. Konsertin johtaa Santtu-Matias Rouvali ja sen solistiksi saapuu pianistitähti Gabriela Montero. Minimessut ovat paikalla konsertin alkuun asti sekä väliajalla, joten myös konserttiin saapuva yleisö pääsee tutustumaan ja ihastumaan Mikkeliin.
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Yhteyshenkilöt
Riina PyöttiöMyynti ja markkinointiMikkelin MusiikkijuhlatPuh:0505385753lipunmyynti@mikkelinmusiikkijuhlat.fi
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