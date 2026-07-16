Eurojackpotin perjantain arvonnassa yksi 5+1 tulos Suomeen, potti kasvaa 59 miljoonaan euroon
17.7.2026 22:33:46 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Perjantai-illan Eurojackpotin arvonnassa ei läytynyt yhtään täysosumaa, joten potti nousee noin 59 miljoonaan euroon. Illan arvonnassa löytyi suurvoitto Suomesta
Eurojackpotin kierroksen 29/2026 perjantaiarvonnan oikea rivi on 6, 21, 31, 47, ja 48 sekä tähtinumerot 2 ja 9. Kierroksella ei tullut yhtään täysosumaa, joten ensi viikon tiistain Eurojackpot-arvonnassa on jaossa noin 59 miljoonaa euroa.
5+1 voittoluokan osumia tuli yhteensä 6 kappaletta, joista Varsinais-Suomen Maskuun sovelluspelaajalle osui yksi voitto. Muista 5+1 osumista 3 kappaletta menivät Saksaan sekä yhdet Espanjaan ja Ruotsiin. Osumilla voitti 334 966,50 euroa. Onnea voittajille!
Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 6, 13, 16, 22, 29, 32 ja lisänumero 9. Arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, mutta pienempiä voittoja löytyi 20 235 kappaletta.
Jokeri-pelin tämän illan voittorivi on 4 5 4 2 1 5 6. Jokeri-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.
Lomatonnin voittorivi on Montreal 36. Lomatonneja voitettiin 11 kappaletta.
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