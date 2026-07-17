Loton potti kohoaa 2 miljoonaan euroon
18.7.2026 22:40:53 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Loton illan arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, joten ensi viikolla Loton potissa on 2 miljoonaa euroa.
Loton kierroksen 29/2026 oikea rivi on 5, 13, 14, 19, 22, 28, 38 sekä lisänumero 4. Plusnumeroksi arvottiin 30.
Arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, joten ensi lauantain potti kohoaa 2 miljoonaan euroon.
Jokeri-pelin lauantain voittorivi on 5 8 9 8 5 0 8. Arvonnassa löytyi yksi 6 oikein -tulos, jolla lahtelainen netissä pelannut henkilö voitti 20 000 euroa. Onnea!
Milli-pelin oikea rivi on tänään 6, 8, 17, 18, 19, 34 ja lisänumero 1. Arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa. Pienempiä voittoja Milli-pelistä tuli 21 879 kappaletta.
Lauantain Lomatonnin voittorivi on Melbourne 53. Tonnin voittoja lähti jakoon 11 kappaletta.
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Loton lisäarvonnassa viisi kappaletta 10 000 euron voittoja ja 500 kappaletta 100 euron voittoja
Kaikilla tämän kierroksen ei-voittaneilla riveillä voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Kesä- ja heinäkuun ajan lisäarvonnoissa on jaossa viisi kappaletta 10 000 euron voittoja sen lisäksi, että lisäarvonnassa on tuttuun tapaan myös 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lisäarvontaan voi osallistua Loton myyntipaikoissa, Veikkauksen sovelluksessa tai veikkaus.fi:ssä. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Loton lisäarvonta
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