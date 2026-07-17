Veikkaus Oy

Loton potti kohoaa 2 miljoonaan euroon

18.7.2026 22:40:53 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Loton illan arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, joten ensi viikolla Loton potissa on 2 miljoonaa euroa.

Loton kierroksen 29/2026 oikea rivi on 5, 13, 14, 19, 22, 28, 38 sekä lisänumero 4. Plusnumeroksi arvottiin 30.

Arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, joten ensi lauantain potti kohoaa 2 miljoonaan euroon.

Jokeri-pelin lauantain voittorivi on 5 8 9 8 5 0 8. Arvonnassa löytyi yksi 6 oikein -tulos, jolla lahtelainen netissä pelannut henkilö voitti 20 000 euroa. Onnea!

Milli-pelin oikea rivi on tänään 6, 8, 17, 18, 19, 34 ja lisänumero 1. Arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa. Pienempiä voittoja Milli-pelistä tuli 21 879 kappaletta.

Lauantain Lomatonnin voittorivi on Melbourne 53. Tonnin voittoja lähti jakoon 11 kappaletta.

Katso kaikki tulokset ja voitonjako 

Loton lisäarvonnassa viisi kappaletta 10 000 euron voittoja ja 500 kappaletta 100 euron voittoja

Kaikilla tämän kierroksen ei-voittaneilla riveillä voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Kesä- ja heinäkuun ajan lisäarvonnoissa on jaossa viisi kappaletta 10 000 euron voittoja sen lisäksi, että lisäarvonnassa on tuttuun tapaan myös 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lisäarvontaan voi osallistua Loton myyntipaikoissa, Veikkauksen sovelluksessa tai veikkaus.fi:ssä. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Loton lisäarvonta

Avainsanat

Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye