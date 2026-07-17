Heinolan Auvo piti johtopaikan 53. Päijännepurjehduksessa

Kilpailun dramaattisimmat ja ratkaisevimmat hetket koettiin puolivälin väliaikapisteellä Luhangan Judinsalossa, kun ukkosrintama käänsi tuulen suunnan hetkessä etelästä pohjoiseen. Tuulen suunnan muutosta saatteli 20 m/s pohjoispuuska, joka pakotti Auvon miehistön tekemään nopeita päätöksiä.

”Kun ukkosrintama tuli Judinsalossa kohdalle, kaikki purjeet otettiin alas ja ankkuri oli jo varmuuden vuoksi valmiina kannella”, Auvon perämies Anssi Lyden kertoo.

”Oli ikimuistoinen kisa. Se tarjosi yhden kovimmista myrskypuuskista mikä olen Päijänteellä ikinä kokenut, ja sitä ennen mielettömän makean 2–3 tunnin myötätuuliosuuden 12–15 solmun vauhdilla genaakkerilla aivan täydellisessä kelissä. Loppuvaiheesta Päijänne tarjosi myös sadetta, kylmyyttä ja kurjuutta, sekä puolen tunnin tuulettoman hetken, joka oltiin täysin paikallaan. Mutta oli tosi hauskaa”, Auvon miehistössä purjehtinut Mikko Ryymin täydentää.

Ukkosrintaman ohitettua Judinsalonselän matka jatkui pohjoiseen vastatuuleen luovien. Tuuli säilyi vastaisena aina Jyväskylän saaristokaupunginosan Säynätsalon edustalla sijaitsevalle maalilinjalle saakka. Maalilinjan Auvo ylitti kello 23.26 ja litimärkä miehistö rantautui Jyväskylän Veneseuran Juurikkasaaren satamaan hieman ennen puoltayötä.

Auvon miehistössä purjehtivat kipparin lisäksi Emilia Alitalo, Anna Henderson, Christer Baggström, Anssi Lyden, Mikko Ryymin, Kim Heinonen, Kalle Saarelainen ja Panu Salo.

Judinsaloon saakka purjehdittiin 4–8 m/s myötätuulessa. Äkkinäinen ja raju puuska ja tuulensuunnan muutos sai myös muut venekunnat kiirehtimään myötätuulipurjeiden laskemista.

Lighting-kevytveneluokassa kilpailleen ”Nikea II” -veneen kokeneen miehistön puuska kuitenkin yllätti ja vene kaatui Judinsalonselällä. Jämsän Järvipelastajien pv Jämsä ja Lahden Järvipelastajien pv Vesijärvi auttoivat Nikean pystyyn ja hinasivat miehistön Tehin satamaan, josta matka Juurikkasaareen jatkui trailerikyydillä.

”Tilanteesta selvittiiin lopulta huopien, kuivien vaatteiden ja kuuman teen voimin”, Jämsän järvipelastajat kertoivat. ”Kaikki hyvin, miehistö ja vene kunnossa”, viestitti myös kippari Samppa J. Salminen rantaan päästyään.

Flying By tasoissa vielä ensimmäisellä väliaikapisteellä Ykskoivussa

Jyväskylän Veneseuran Jari Vanhala purjehti ”Flying By” -veneellään tasatahtiin kilpakumppanin kanssa aina ensimmäiselle väliaikapisteelle, Päijänteen kansallispuiston eteläpuolella sijaitsevaan Ykskoivun salmeen saakka.

Kun Asikkalan Pulkkilanharjulta käännyttiin pitkälle Tehinselän ylittävälle myötätuuliosuudelle, Auvo kiihdytti valtavalla genaakkerillaan parhaimmillaan 14 solmun vauhtiin. Vanhalan Farrier F-31 -tyyppinen kolmirunkovene ei ollut myötätuulessa parhaimmillaan ja jäi Auvosta Judinsaloon mennessä reilun puolen tunnin takamatkalle.

Päijänteen nopeimman veneen Ruori-kilpailun kärkisijoista kisasivat loppuun saakka Flying Byn lisäksi Tehin Pursiseuran Kai Hotakaisen Dehler 38 ”Aleksantra”, Jyväskylän Veneseuran Jarkko Hinkkasen Salona 38 ”Das Boot”, Tampereen Pursiseuran Matti Valolahden Seaquest 36 ”Ekoteko”, Lahden Purjehdusseuran Ari Pielan Melges 24 ”Fortuna” ja Jyväskylän Veneseuran Markku Pöyhösen Still 900 ”Accelerando”.

Das Boot otti loppukirin Ristinselän luoviosuudella

Vielä toiseksi viimeisen väliaikapisteen Korpilahden Kärkisensalmen sillan ohitti toisena Flying By, mutta Das Boot otti loppukirin viimeisellä luoviosuudella Ristinselän yli Säynätsaloon. Maaliin Das Boot saapui ajassa 13:20:06 noin kaksi tuntia ja 20 minuuttia Auvoa myöhemmin, Flying By ylitti maalilinjan reilua varttia myöhemmin.

Das Bootin miehistössä purjehtivat Hannu Niemelä, Johanna Hinkkanen, Eetu Hinkkanen, Heikki Hämäläinen ja Jari Aavisto. Flying By -venekunnassa taas olivat kipparin lisäksi Lauri Kolomainen ja Petteri Weckström.

Maalissa neljänneksi kiri Accelerando, joka oli vielä Judinsalossa sijalla 16. Viidentenä maaliin saapui Aleksantra vain pari minuuttia Accelerandon perässä.

Finnrating-kertoimilla käydyn Tallukka-jahti-tasoituskipailun voitti Accelerando tasoitetulla ajalla 12:28:14. Toiseksi tuli Auvo, kolmanneksi Das Boot, neljänneksi Lahden Purjehdusseuran Teemu Kallion X-332 ”Roxina” ja viidenneksi Hollolan Veneseuran Antti Porkan X-99 ”Blue Venture”.

Das Boot voitti myös Finnrating 4 -luokan tasoituskisan. Finnrating 1 -luokan voitti Helsingin Työväen Pursiseuraa edustavan Iippo Kivivuoren pohjoismainen kansanvene ”Secco”, Finnrating 2 -luokan Asikkalan Pursiseuran Niilo Lusilan Albin Express ”Merisiili” ja Finnrating 3 -luokan Accelerando.

Perinteikkään H-veneluokan voitti Lahden Purjehdusseuran Henrikki Talvitien ”Elle II”. Purjehditussa ajassa Iisalmen Pursiseuraa edustavan Mikko Kohon ”VenHoo” oli reilut kaksi minuuttia Elleä nopeampi, mutta kärkiveneiden järjestys meni uusiksi neljän H-veneen saatua lähtörangaistuksen ja Venhoo jäi toiseksi. Lighting-kevytveneluokan voitti Tuusulanjärven Purjehtijoiden Arttu Leppänen, jonka ”Gamma” purjehti reitin ajassa 16:50:26.

Kilpailun tulokset ja väliajat löytyvät osoitteesta https://paijannepurjehdus.fi/





