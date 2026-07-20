Asuntomessut lasten kanssa – tekemistä ja taukopaikkoja perheen pienimmille

Yli 30 messukohteen kiertäminen on pienille messuvieraille melkoinen urakka. Siksi Asuntomessuilla Lempäälässä on huomioitu myös lasten viihtyminen ja koko perheen mahdollisuus pitää taukoja päivän aikana.

Leikkialueet ja lasten aktiviteetit

Saikantalon pihalla sijaitsevalla leikkialueella lapset pääsevät purkamaan energiaansa ulkoillen. Saikantalon sisätiloissa on lisäksi piirustuspiste, jossa voi rauhoittua hetkeksi värittämään ja piirtämään.

Lempäälän kunnan osastolla lapsia odottaa perinteinen onginta sekä bongaa pupu -tehtävä, jossa, jossa lapset etsivät messualueelle piilotettuja pupufiguureja kartan avulla. Kun kaikki puput ovat löytyneet, etsijä saa hakea samalta osastolta pienen palkinnon.

Myös Ville Viking ja VPK:n paloauto ilahduttavat perheen pieniä joinakin messupäivinä.

Lastenhoitotilat ja ravintolat

Messualueella on lapsiperheiden käyttöön soveltuvia lastenhoitotiloja. Päivän aikana kannattaa pitää myös herkuttelutaukoja. Alueen ravintoloiden ja myyntipisteiden valikoimasta löytyy lapsille maistuvia vaihtoehtoja, kuten jäätelöä, metrilakua ja lettuja.

Pienillä valinnoilla sujuva messupäivä

Lapsiperheen messuvierailulle kannattaa varata riittävästi aikaa ja suunnitella päivään myös lepo-, leikki- ja ruokataukoja. Kaikkia kohteita ei tarvitse nähdä yhdellä kertaa, vaan perhe voi valita ennakkoon itseään eniten kiinnostavat talot ja edetä lasten jaksamisen mukaan. Jos messuvierailuun voi varata kaksi päivää, lähtiessä portilta voi ostaa seuraavan päivän lipun edullisesti 15 eurolla.

Lastenvaunujen ja rattaiden kanssa messualueella voi liikkua, mutta talokohteiden sisälle niitä ei voi viedä. Sylilapsen kanssa kantoreppu voi olla kätevä. Mukaan kannattaa varata myös juomapullot, säänmukaiset varusteet ja lapsille pientä omaa tekemistä jonottamisen tai rauhallisempien hetkien varalle.

Lisää tekemistä aivan messualueen vieressä

Lempäälän Asuntomessujen pääyhteistyökumppani Ideapark sijaitsee aivan messualueen tuntumassa. Asuntomessupäivään voi halutessaan yhdistää esimerkiksi vierailun suuressa LEGO Parkissa, jossa lapset voivat rakennella legoilla. Ideaparkissa on lisäksi muun muassa leikkipaikkoja, kartingia, keilausta, minigolfia ja pelialueita sekä maksullinen maanalainen Vesimaailma Louhi. Tarjonta ja palveluiden aukioloajat kannattaa tarkistaa ennakkoon Ideaparkin verkkosivuilta.

Asuntomessut Lempäälässä 9.8. saakka

Asuntomessut Lempäälässä on avoinna päivittäin 9.8. saakka klo 10–18 kaikkina muina päivinä paitsi torstaisin, jolloin aukioloaika on klo 12–20. Lisätiedot, liput ja saapumisohjeet: asuntomessut.fi