Asuntomessut lasten kanssa – tekemistä ja taukopaikkoja perheen pienimmille
21.7.2026 08:45:00 EEST | Asuntomessut | Tiedote
Asuntomessut Lempäälässä sopii koko perheen kesäpäivän kohteeksi. Asuntomessuilla lapset voivat levähtää talokierrosten lomassa, leikkiä, piirrellä ja osallistua erilaisiin puuhiin. Myös aivan messualueen vieressä sijaitseva Ideapark tarjoaa runsaasti täydentävää tekemistä lapsiperheille.
Yli 30 messukohteen kiertäminen on pienille messuvieraille melkoinen urakka. Siksi Asuntomessuilla Lempäälässä on huomioitu myös lasten viihtyminen ja koko perheen mahdollisuus pitää taukoja päivän aikana.
Leikkialueet ja lasten aktiviteetit
Saikantalon pihalla sijaitsevalla leikkialueella lapset pääsevät purkamaan energiaansa ulkoillen. Saikantalon sisätiloissa on lisäksi piirustuspiste, jossa voi rauhoittua hetkeksi värittämään ja piirtämään.
Lempäälän kunnan osastolla lapsia odottaa perinteinen onginta sekä bongaa pupu -tehtävä, jossa, jossa lapset etsivät messualueelle piilotettuja pupufiguureja kartan avulla. Kun kaikki puput ovat löytyneet, etsijä saa hakea samalta osastolta pienen palkinnon.
Myös Ville Viking ja VPK:n paloauto ilahduttavat perheen pieniä joinakin messupäivinä.
Lastenhoitotilat ja ravintolat
Messualueella on lapsiperheiden käyttöön soveltuvia lastenhoitotiloja. Päivän aikana kannattaa pitää myös herkuttelutaukoja. Alueen ravintoloiden ja myyntipisteiden valikoimasta löytyy lapsille maistuvia vaihtoehtoja, kuten jäätelöä, metrilakua ja lettuja.
Pienillä valinnoilla sujuva messupäivä
Lapsiperheen messuvierailulle kannattaa varata riittävästi aikaa ja suunnitella päivään myös lepo-, leikki- ja ruokataukoja. Kaikkia kohteita ei tarvitse nähdä yhdellä kertaa, vaan perhe voi valita ennakkoon itseään eniten kiinnostavat talot ja edetä lasten jaksamisen mukaan. Jos messuvierailuun voi varata kaksi päivää, lähtiessä portilta voi ostaa seuraavan päivän lipun edullisesti 15 eurolla.
Lastenvaunujen ja rattaiden kanssa messualueella voi liikkua, mutta talokohteiden sisälle niitä ei voi viedä. Sylilapsen kanssa kantoreppu voi olla kätevä. Mukaan kannattaa varata myös juomapullot, säänmukaiset varusteet ja lapsille pientä omaa tekemistä jonottamisen tai rauhallisempien hetkien varalle.
Lisää tekemistä aivan messualueen vieressä
Lempäälän Asuntomessujen pääyhteistyökumppani Ideapark sijaitsee aivan messualueen tuntumassa. Asuntomessupäivään voi halutessaan yhdistää esimerkiksi vierailun suuressa LEGO Parkissa, jossa lapset voivat rakennella legoilla. Ideaparkissa on lisäksi muun muassa leikkipaikkoja, kartingia, keilausta, minigolfia ja pelialueita sekä maksullinen maanalainen Vesimaailma Louhi. Tarjonta ja palveluiden aukioloajat kannattaa tarkistaa ennakkoon Ideaparkin verkkosivuilta.
Asuntomessut Lempäälässä 9.8. saakka
Asuntomessut Lempäälässä on avoinna päivittäin 9.8. saakka klo 10–18 kaikkina muina päivinä paitsi torstaisin, jolloin aukioloaika on klo 12–20. Lisätiedot, liput ja saapumisohjeet: asuntomessut.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Arna GrymViestintäpäällikköOsuuskunta Suomen AsuntomessutPuh:+358 40 511 2223arna.grym@asuntomessut.fi
Joran HasensonToimitusjohtajaOsuuskunta Suomen AsuntomessutPuh:0400 285 718joran.hasenson@asuntomessut.fi
Tietoja julkaisijasta
Osuuskunta Suomen Asuntomessut on suomalaisen asumisen suunnannäyttäjä, joka järjestää vuosittain kesän kohokohtiin lukeutuvat Asuntomessut.
Asuntomessuilla esitellään toimiviksi ja kestäviksi koettuja ratkaisuja sekä esimerkkejä rakentamiseen ja asumiseen liittyvien uusimpien tutkimusten soveltamisesta käytäntöön.
Asuntomessuja on järjestetty vuodesta 1970 lähtien.
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