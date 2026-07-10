Pori Jazz 2026 keräsi 190 000 kävijää

Kirjurinluodon pääkonsertit järjestettiin 16.–18.7. Torstain konsertissa kävi 9 000, perjantaina 14 000 ja lauantaina 10 000 festivaalivierasta. Muita festivaalin pääsymaksullisia konsertteja seurasi yhteensä 14 000 kävijää. Pori Jazz näkyi ja kuului tänäkin kesänä ympäri kaupungin keskustaa.

Yhdeksän päivän ajan 10.–18.7. järjestetty ohjelma toi pääsymaksutta musiikkia kesäkävelykadun Satakunta-lavalle, Etelärannan Jazzkadulle ja SATA Shipbuilding -lavalle, kauppakeskus Puuvillaan, Porin Teatteriin ja Lokkilavalle. Etelärannan molemmat museot olivat Jazzkadun avajaispäivänä pääsymaksuttomia ja Satakunnan Museossa nähtiin Jazzkadun aukiolopäivinä festivaalin historiaa käsitteleviä dokumenttielokuvia sekä kuultiin luentoja Pori Jazzin synnystä. Ohjelmistoon kuului myös jo 20. kerran järjestetty koko perheen Pori Jazz Kids, jonka pääsymaksuttomat tapahtumat ja työpajat houkuttelivat yhteensä noin 10 000 kävijää.

Festivaaliviikko onnistui kokonaisuudessaan hyvin. Kirjurinluodon pääkonserttialueen järjestelyt toimivat sujuvasti, ja yleisö pääsi nauttimaan musiikista kolmella lavalla. Vaikka lauantain sateinen sää vaikutti osaltaan tapahtuma-aikaiseen lipunmyyntiin, tunnelma säilyi läpi viikonlopun erinomaisena. Erityisen vahvassa roolissa oli pääsymaksuton ohjelma, jonka suosio kasvoi entisestään. Laajentunut Jazzkadun tapahtuma-alue keräsi runsaasti kävijöitä ja vahvisti asemaansa festivaalin keskeisenä kohtaamispaikkana.

"Oli hienoa seurata, kuinka ihmiset löysivät Etelärannan Jazzkadulla ja viihtyivät siellä aamupäivästä myöhäiseen iltaan. Pääsymaksuton ohjelma tavoitti uusia yleisöjä ja toi festivaalitunnelman vahvasti osaksi kaupunkia. Myös Kirjurinluodon pääkonsertit onnistuivat lauantain säähaasteista huolimatta. Esiintyjät tarjosivat upeita hetkiä, ja yleisön hyvä tunnelma välittyi läpi koko viikonlopun", kertoo Pori Jazzin toimitusjohtaja Sampsa Jolma.



Ensi kesänä Pori Jazz juhlii 60-vuotista taivaltaan. Juhlavuoden pääkonsertit järjestetään Kirjurinluodossa 15.–17.7.2027, ja kolmipäiväisten pääkonserttien ennakkoliput ovat myynnissä Ticketmasterin kanavissa heinäkuun loppuun asti Early Jazz Bird -hintaan.