Pori Jazz 2026 keräsi 190 000 kävijää

20.7.2026 08:40:10 EEST | Pori Jazz Festival Oy | Tiedote

Jaa

59. kansainvälinen Pori Jazz -festivaali keräsi pääsymaksullisiin konsertteihin 47 000 musiikin ystävää. Kirjurinluodon konserttipuiston pääkonserteissa vieraili kolmen päivän aikana yhteensä 33 000 kävijää. Yhdessä laajan pääsymaksuttoman ohjelman kanssa festivaalin kokonaiskävijämäärä nousi 190 000:een.

Aurinkoinen konserttipäivä Kirjurinluodossa 17.7.2026
Aurinkoinen konserttipäivä Kirjurinluodossa 17.7.2026 Turo Sinkkonen Turo Sinkkonen

Kirjurinluodon pääkonsertit järjestettiin 16.–18.7. Torstain konsertissa kävi 9 000, perjantaina 14 000 ja lauantaina 10 000 festivaalivierasta. Muita festivaalin pääsymaksullisia konsertteja seurasi yhteensä 14 000 kävijää. Pori Jazz näkyi ja kuului tänäkin kesänä ympäri kaupungin keskustaa.

Yhdeksän päivän ajan 10.–18.7. järjestetty ohjelma toi pääsymaksutta musiikkia kesäkävelykadun Satakunta-lavalle, Etelärannan Jazzkadulle ja SATA Shipbuilding -lavalle, kauppakeskus Puuvillaan, Porin Teatteriin ja Lokkilavalle. Etelärannan molemmat museot olivat Jazzkadun avajaispäivänä pääsymaksuttomia ja Satakunnan Museossa nähtiin Jazzkadun aukiolopäivinä festivaalin historiaa käsitteleviä dokumenttielokuvia sekä kuultiin luentoja Pori Jazzin synnystä. Ohjelmistoon kuului myös jo 20. kerran järjestetty koko perheen Pori Jazz Kids, jonka pääsymaksuttomat tapahtumat ja työpajat houkuttelivat yhteensä noin 10 000 kävijää.

Festivaaliviikko onnistui kokonaisuudessaan hyvin. Kirjurinluodon pääkonserttialueen järjestelyt toimivat sujuvasti, ja yleisö pääsi nauttimaan musiikista kolmella lavalla. Vaikka lauantain sateinen sää vaikutti osaltaan tapahtuma-aikaiseen lipunmyyntiin, tunnelma säilyi läpi viikonlopun erinomaisena. Erityisen vahvassa roolissa oli pääsymaksuton ohjelma, jonka suosio kasvoi entisestään. Laajentunut Jazzkadun tapahtuma-alue keräsi runsaasti kävijöitä ja vahvisti asemaansa festivaalin keskeisenä kohtaamispaikkana.

"Oli hienoa seurata, kuinka ihmiset löysivät Etelärannan Jazzkadulla ja viihtyivät siellä aamupäivästä myöhäiseen iltaan. Pääsymaksuton ohjelma tavoitti uusia yleisöjä ja toi festivaalitunnelman vahvasti osaksi kaupunkia. Myös Kirjurinluodon pääkonsertit onnistuivat lauantain säähaasteista huolimatta. Esiintyjät tarjosivat upeita hetkiä, ja yleisön hyvä tunnelma välittyi läpi koko viikonlopun", kertoo Pori Jazzin toimitusjohtaja Sampsa Jolma.

Ensi kesänä Pori Jazz juhlii 60-vuotista taivaltaan. Juhlavuoden pääkonsertit järjestetään Kirjurinluodossa 15.–17.7.2027, ja kolmipäiväisten pääkonserttien ennakkoliput ovat myynnissä Ticketmasterin kanavissa heinäkuun loppuun asti Early Jazz Bird -hintaan.

Avainsanat

FestivaaliPori Jazzjazzjazzmusiikkirytmimusiikkikirjurinluojazzkatu

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Aurinkoinen konserttipäivä Kirjurinluodossa 17.7.2026
Aurinkoinen konserttipäivä Kirjurinluodossa 17.7.2026
Turo Sinkkonen Turo Sinkkonen
Lataa
Kirjurinluodon konserttipuiston pääkonserteissa piknik-kulttuuri elää vahvasti.
Kirjurinluodon konserttipuiston pääkonserteissa piknik-kulttuuri elää vahvasti.
Turo Sinkkonen Turo Sinkkonen
Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pori Jazz Festival Oy

PORI JAZZIN PÄÄSYMAKSUTON OHJELMA JULKAISTU21.5.2026 10:00:12 EEST | Tiedote

Pori Jazzin monipuolinen pääsymaksuton ohjelmatarjonta on nyt julkaistu lukuun ottamatta Pori Jazz Kidsiä, joka esitellään yleisölle kesäkuun alussa. Tämän kesän pääsymaksuttomat konsertit levittäytyvät jokirannan lisäksi Porin keskustaan ja tarjoavat musiikkia sekä elämyksiä kaikenikäisille. Ohjelmakokonaisuus painottuu vahvasti kotimaiseen jazziin, tuoden esiin niin suomalaisen jazzin kärkinimiä kuin uusia nousevia tekijöitä. Mukana on myös kokeellista musiikkia, monitaide-esityksiä ja kansainvälisiä vieraita.

Reiska Laineen 80-vuotisjuhla soi Lokkilavalla ja Porin Teatterissa muistellaan Severi Pyysaloa15.5.2026 10:00:00 EEST | Tiedote

Pori Jazz juhlistaa keskiviikkona 15.7. kahden merkittävän suomalaisen jazzmuusikon elämäntyötä. Rumpali Reiska Laine täyttää 11.7.2026 80 vuotta ja keskiviikon alkuillassa Kirjurinluodon Lokkilavalla päästään ainutlaatuiselle musiikkimatkalle Reiskan tätä konserttia varten kokoaman sekstetin kanssa. Myöhemmin samana iltana Porin Teatterissa muistellaan huhtikuussa edesmennyttä muusikko Severi Pyysaloa jamien merkeissä. Molempiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye