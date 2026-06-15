Palvelun aatelia -kilpailuun saatiin 200 ehdotusta eri puolilta Etelä-Savoa

Palvelun aatelia -kilpailussa etsitään vuosittain erinomaisia ja erottuvia palveluntuottajia Etelä-Savon alueelta. Kilpailu haluaa nostaa esiin toimijoita, jotka tekevät arjesta sujuvampaa ja asiakaskokemuksesta poikkeuksellisen hyvän. Kilpailua luotsaavan Etelä-Savon kauppakamarin kaupan- ja palvelualan valiokunnan puheenjohtaja Saara Liukkonen on innoissaan siitä, että kilpailu keräsi tänä vuonna ennätysmäärän ehdotuksia. Ehdotuksia on tänäkin vuonna tullut jokaisesta Etelä-Savon kunnasta, tällä kertaa etenkin Mikkelin seudulta tuli runsaasti ehdotuksia.



Ehdotuksissa on mukana muun muassa kauppoja, ravintoloita, matkailun ja liikunnan toimijoita, harrastuspaikkoja sekä hyvinvointialan yrityksiä. Mukana on myös arjen tärkeitä palveluita, kuten kioskeja, huoltoasemia ja korjauspalveluita. Ehdotusten perusteluissa korostettiin etenkin ihmiseltä ihmiselle -tyyppistä, kiireetöntä, ystävällistä ja asiakaslähtöistä palvelua, palvelutarjonnan laatua ja palveluasennetta.



Seuraavaksi kaupan- ja palvelualan valiokunta valitsee ehdotusten joukosta kymmenen finalistia, joiden toimintaa arvioidaan muun muassa mysteerishoppauksella. Ehdotuksissa annettujen perusteluiden ja mysteerishoppauksien avulla valiokunta valitsee finalisteista voittajan, joka kruunataan Palvelun aateliksi Yrittäjägaalassa tammikuussa 2027.





Yhteistyössä kilpailua mahdollistamassa ovat Etelä-Savon kauppakamari, Etelä-Savon maakuntaliitto, Juvan kunta, Kangasniemen kunta, MEKS Kaakko, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei, MPY Telecom Oy, Mäntyharjun kunta, OP Suur-Savo, Pieksämäen kaupunki, Puumalan kunta, SaaraLiu, Rantasalmen kunta, Savonlinnan kaupunki ja Sulkavan kunta.



Lisätietoja: https://eskauppakamari.fi/palvelunaatelia/