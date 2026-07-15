Itä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsaus – kesäkuu 2026

Itä-Suomen elinvoimakeskus julkaisee kolmen maakunnan yhteisen työllisyystiedotteen. Liitteinä ovat Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntakohtaiset työllisyyskatsaukset.

Itä-Suomessa (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo) oli kesäkuun 2026 lopussa yhteensä 31 918 työtöntä työnhakijaa, mikä on 725 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin (+2 %). Koko Suomessa oli kesäkuun lopussa yhteensä 352 000* työtöntä työnhakijaa, mikä on 21 200 enemmän vuoden takaiseen verrattuna (+6 %).

Alueelliset trendit – Itä-Suomi

Työttömyys kasvoi vuodentakaisesta koko Itä-Suomessa yhteensä 725 henkilöllä (+2 %), mikä on selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin (+6 %). Etelä-Savossa työttömien määrä nousi 234:llä (+4 %), Pohjois-Karjalassa 150:llä (+1 %) ja Pohjois-Savossa 341:llä (+2 %).

Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi kaikissa maakunnissa: Etelä-Savossa +16 %, Pohjois-Karjalassa +10 %, ja Pohjois-Savossa +19 %. Itä-Suomessa pitkäaikaistyöttömyys kasvoi vuodentakaisesta 15 %, mikä vastaa koko maan kasvua.

Nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi kaikissa Itä-Suomen maakunnissa. Kasvu oli voimakkainta Etelä-Savossa (+16 %), ja sitä oli myös Pohjois-Savossa (+7 %) ja Pohjois-Karjalassa (+7 %). Itä-Suomessa nuorten työttömyys kasvoi vuodentakaisesta 8 %, mikä on vähemmän kuin koko maassa (15 %).

Lomautettuja oli Itä-Suomen maakunnissa yhteensä 286 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Määrä laski Etelä-Savossa (-28 %), Pohjois-Savossa (-17 %) ja Pohjois-Karjalassa (-5 %). Itä-Suomessa lomautettujen määrä väheni vuodentakaisesta 15 %, kun koko maassa vähennys oli 11 %.

Maakunnittaiset tiedot

Etelä-Savo

Etelä-Savossa työttömiä työnhakijoita oli kesäkuun lopussa 6 556. Määrä nousi 234 henkilöllä (+4 %) vuodentakaiseen verrattuna. Lomautettuja oli 255, mikä on 97 henkilöä vähemmän (-28 %) kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 843 mikä on 116 henkilöä enemmän (+16 %) kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 2 650, mikä on 367 henkilöä enemmän vuodentakaiseen verrattuna (+16 %).

Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalassa työttömiä työnhakijoita oli kesäkuun lopussa 11 075. Määrä nousi 150 henkilöllä (+1 %) vuodentakaiseen verrattuna. Lomautettuja oli 524, mikä on 29 henkilöä vähemmän (-5 %) kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1 580, mikä on 99 henkilöä enemmän (+7 %) kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 4 793, mikä on 421 henkilöä enemmän vuodentakaiseen verrattuna (+10 %).

Pohjois-Savo

Pohjois-Savossa työttömiä työnhakijoita oli kesäkuun lopussa 14 287. Määrä kasvoi 341 henkilöllä (+2 %) vuodentakaiseen verrattuna. Lomautettuja oli 801, mikä on 160 henkilöä vähemmän (-17 %) kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 2 280, mikä on 145 henkilöä enemmän (+7 %) kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 6 291, mikä on 994 henkilöä enemmän vuodentakaiseen verrattuna (+19 %).

Taulukko. Maakuntien luvut kesäkuussa 2026 (luvut sekä muutos vuoden takaiseen verrattuna)

Maakunta Työttömät

(ml. lomautetut) Lomautetut Alle 25-v. nuoret työttömät Pitkäaikais-työttömät Työttömyys-aste Etelä-Savo 6 556

(+234 / +4 %) 255

(-97 / -28 %) 843

(+116 / +16 %) 2 650

(+367 / +16 %) 11,7 %

(+0,3 %-yks.) Pohjois-Karjala 11 075

(+150 / +1 %) 524

(-29 / -5 %) 1 580

(+99 / +7 %) 4 793

(+421 / +10 %) 15,4 %

(+0,2 %-yks.) Pohjois-Savo 14 287

(+341 / +2 %) 801

(-160 / -17 %) 2 280

(+145 / +7 %) 6 291

(+994 / +19 %) 12,5 %

(+0,2 %-yks.) Yhteensä (Itä-Suomi) 31 918

(+725 / +2 %) 1 580

(-286/ -15 %) 4 703

(+360/ +8 %) 13 734

(+1 782 / +15 %) 13,2 %

(+0,3 %-yks.)

*Valtakunnan työttömien määrä korjattu tiedotteeseen 21.7.2026 klo 11.30.