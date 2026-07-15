Itä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsaus – kesäkuu 2026
21.7.2026 08:13:11 EEST | Itä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Itä-Suomessa oli kesäkuun 2026 lopussa yhteensä 31 918 työtöntä työnhakijaa, mikä on 725 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin (+2 %). Etelä-Savossa työttömien määrä nousi 234 henkilöllä (+4 %), Pohjois-Karjalassa 150 henkilöllä (+1 %) ja Pohjois-Savossa 341 henkilöllä (+2 %).
Itä-Suomen elinvoimakeskus julkaisee kolmen maakunnan yhteisen työllisyystiedotteen. Liitteinä ovat Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntakohtaiset työllisyyskatsaukset.
Itä-Suomessa (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo) oli kesäkuun 2026 lopussa yhteensä 31 918 työtöntä työnhakijaa, mikä on 725 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin (+2 %). Koko Suomessa oli kesäkuun lopussa yhteensä 352 000* työtöntä työnhakijaa, mikä on 21 200 enemmän vuoden takaiseen verrattuna (+6 %).
Alueelliset trendit – Itä-Suomi
Työttömyys kasvoi vuodentakaisesta koko Itä-Suomessa yhteensä 725 henkilöllä (+2 %), mikä on selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin (+6 %). Etelä-Savossa työttömien määrä nousi 234:llä (+4 %), Pohjois-Karjalassa 150:llä (+1 %) ja Pohjois-Savossa 341:llä (+2 %).
Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi kaikissa maakunnissa: Etelä-Savossa +16 %, Pohjois-Karjalassa +10 %, ja Pohjois-Savossa +19 %. Itä-Suomessa pitkäaikaistyöttömyys kasvoi vuodentakaisesta 15 %, mikä vastaa koko maan kasvua.
Nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi kaikissa Itä-Suomen maakunnissa. Kasvu oli voimakkainta Etelä-Savossa (+16 %), ja sitä oli myös Pohjois-Savossa (+7 %) ja Pohjois-Karjalassa (+7 %). Itä-Suomessa nuorten työttömyys kasvoi vuodentakaisesta 8 %, mikä on vähemmän kuin koko maassa (15 %).
Lomautettuja oli Itä-Suomen maakunnissa yhteensä 286 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Määrä laski Etelä-Savossa (-28 %), Pohjois-Savossa (-17 %) ja Pohjois-Karjalassa (-5 %). Itä-Suomessa lomautettujen määrä väheni vuodentakaisesta 15 %, kun koko maassa vähennys oli 11 %.
Maakunnittaiset tiedot
Etelä-Savo
Etelä-Savossa työttömiä työnhakijoita oli kesäkuun lopussa 6 556. Määrä nousi 234 henkilöllä (+4 %) vuodentakaiseen verrattuna. Lomautettuja oli 255, mikä on 97 henkilöä vähemmän (-28 %) kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 843 mikä on 116 henkilöä enemmän (+16 %) kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 2 650, mikä on 367 henkilöä enemmän vuodentakaiseen verrattuna (+16 %).
Pohjois-Karjala
Pohjois-Karjalassa työttömiä työnhakijoita oli kesäkuun lopussa 11 075. Määrä nousi 150 henkilöllä (+1 %) vuodentakaiseen verrattuna. Lomautettuja oli 524, mikä on 29 henkilöä vähemmän (-5 %) kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1 580, mikä on 99 henkilöä enemmän (+7 %) kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 4 793, mikä on 421 henkilöä enemmän vuodentakaiseen verrattuna (+10 %).
Pohjois-Savo
Pohjois-Savossa työttömiä työnhakijoita oli kesäkuun lopussa 14 287. Määrä kasvoi 341 henkilöllä (+2 %) vuodentakaiseen verrattuna. Lomautettuja oli 801, mikä on 160 henkilöä vähemmän (-17 %) kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 2 280, mikä on 145 henkilöä enemmän (+7 %) kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 6 291, mikä on 994 henkilöä enemmän vuodentakaiseen verrattuna (+19 %).
Taulukko. Maakuntien luvut kesäkuussa 2026 (luvut sekä muutos vuoden takaiseen verrattuna)
|
Maakunta
|
Työttömät
|
Lomautetut
|
Alle 25-v. nuoret työttömät
|
Pitkäaikais-työttömät
|
Työttömyys-aste
|
Etelä-Savo
|
6 556
|
255
|
843
|
2 650
|
11,7 %
|
Pohjois-Karjala
|
11 075
|
524
|
1 580
|
4 793
|
15,4 %
|
Pohjois-Savo
|
14 287
|
801
|
2 280
|
6 291
|
12,5 %
|
Yhteensä (Itä-Suomi)
|
31 918
|
1 580
|
4 703
|
13 734
|
13,2 %
*Valtakunnan työttömien määrä korjattu tiedotteeseen 21.7.2026 klo 11.30.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Etelä-Savo: Ennakointiasiantuntija Merja Toijonen, p. 2095 024 195
Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo: Ylitarkastaja Jaakko Honkalampi, p. 0295 026 237
Yksikönpäällikkö Väinö Vähäsarja, p. 0295 026 080
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
Liitteet
Tietoja julkaisijasta
Itä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Itä-Suomen elinvoimakeskuksella on toimipaikat Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä. Virasto hoitaa maaseutuun, kalatalouteen, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Itä-Suomen elinvoimakeskus
Kesän 2026 päällystystyöt jatkuvat Itä-Suomessa15.7.2026 12:23:25 EEST | Tiedote
Heinäkuun alun sateista huolimatta kesän 2026 päällystystyöt ovat edenneet hyvin ja kohteet ovat valmistuneet lähes aikataulun mukaisesti. Päällystysohjelman mukaiset kohteet toteutetaan ja ohjelmaan on otettu lisäksi myös ramppien ja pienten kohteiden päällystystöitä.
Kesän peltovalvonnat alkoivat Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa3.7.2026 08:33:40 EEST | Tiedote
Itä-Suomen elinvoimakeskus aloitti maatilojen peltotukien valvontakäynnit heinäkuun alussa. Koko tilan peltovalvontakäynti tehdään tänä vuonna noin 126 tilalle Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueella. Lisäksi tehdään erillisiä ristiintarkastuskäyntejä maastossa sekä seurataan tukiehtojen toteutumista kaikilla maatiloilla satelliitteja hyödyntäen. Elinvoimakeskuksesta muistutetaan, että mahdolliseen selvityspyyntöön tulee reagoida ja että muutokset tukihakemukselle kannattaa tehdä heti tarpeen huomattua, sillä valvonnasta ilmoittaminen estää muutosmahdollisuuden.
Itä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsaus – toukokuu 202624.6.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Itä-Suomessa oli toukokuun 2026 lopussa yhteensä 29 981 työtöntä työnhakijaa, mikä on 681 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin (+2 %). Etelä-Savossa työttömien määrä nousi 305 henkilöllä (+5 %), Pohjois-Karjalassa 154 henkilöllä (+2 %) ja Pohjois-Savossa 222 henkilöllä (+2 %).
Kajaanintien alikulkukäytävä (vt 6) saneerataan Joensuussa – vaikutuksia liikenteeseen kesällä ja syksyllä22.6.2026 08:24:57 EEST | Tiedote
Kaistajärjestelyt muuttuvat Kajaanintiellä Voimatien liittymän ja Kuurnankadun liittymän välillä sijaitsevalla siltapaikalla sillankorjaustyön ajaksi. Kevyen liikenteen järjestelyihin vaikuttavat työt käynnistyvät viikolla 26. Ajoradan liikennejärjestelyt muuttuvat 13.7. alkaen.
Itä-Suomen elinvoimakeskuksen yhteistoimintaneuvottelut päättyivät18.6.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Itä-Suomen elinvoimakeskuksen yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvotteluiden perusteella työnantaja arvioi joutuvansa irtisanomaan yhteensä kahdeksan henkilöä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme