Ulla Väätäisen valokuvakollaasinäyttely avautuu Naantalin pääkirjastossa
30.7.2026 10:00:00 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote
Ulla Väätäisen Lentävät saaret -valokuvakollaasinäyttely, joissa uni ja todellisuus kohtaavat salaperäisissä saarissa on nähtävillä Naantalin pääkirjastossa 3.–27.8.2026. Näyttelyn teoksissa saaret saavat vapauden nousta maiseman yläpuolelle ja matkata lähes autioissa maisemissa vailla ihmisiä eri vuoden ja vuorokauden aikoina.
– Lentävät saaret ennustavat siirtymää ja muutoksen aikaa, irtioton riemua, seikkailuun kutsua, uuden alkamisen ohi kiitävää hetkeä. Tunnelma on seesteinen, vain kevyt tuuli, outo sade, ilma värähtelee, aalto lyö kepeästi rannan hiekkaan tai kiviin. Päivät ja yöt kiertävät kehäänsä ja yksinäiset saaret leijuvat maasta irronneina maiseman yllä vapaina, itsenäisinä, riippumattomina. Saaret heijastavat tunteita, kauneutta ja mysteeriä. Ne kertovat tarinaa unen ja todellisuuden välisestä rajattomasta vuoropuhelusta. Koen, että saaret kantavat mukanaan salaisuuksia, ikiaikaisia muistoja jatkuvasti muuttuvasta maailmasta, luonnosta ja ihmisistäkin, kertoo Ulla Väätäinen.
Kollaasit ovat syntyneet valokuvista, joiden yhdistelemisessä sattuma on saanut johdattaa. Väätäinen on kuvannut saaria, kalliomuodostelmia ja maisemia niin kotimaassa kuin ulkomailla. Erityisesti hän on kiinnostunut syrjäisistä kohteista, joiden tunnelma on arvoituksellinen. Oudot tilanteet ja yhteensattumat inspiroivat häntä.
Eri elementtien yhdistäminen synnyttää hieman nyrjähtäneitä näkymiä ja saa pohtimaan:
Mitä on vapaus? Miten sattumanvaraisesti se osuu kohdalle?
Lentävät saaret -valokuvakollaaseja
3.–27.8.2026
Naantalin pääkirjasto, 2. Krs
Tullikatu 11, Naantali
Avoinna kirjaston palveluaikoina (ma-to klo 12–19 ja pe 10–16, la ja su suljettu)
Vapaa pääsy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ulla VäätäinentaiteilijaPuh:+358 4432 11748ulla.vaatainen@midday.fiwww.midday.fi
Anna HilskakirjastonhoitajaNaantalin kaupunkiPuh:044 4171313anna.hilska@naantali.fi
Kuvat
Naantalin kaupunki
Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000 saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista.
Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki. Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä.
Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.
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