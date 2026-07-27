Ulla Väätäisen valokuvakollaasinäyttely avautuu Naantalin pääkirjastossa

– Lentävät saaret ennustavat siirtymää ja muutoksen aikaa, irtioton riemua, seikkailuun kutsua, uuden alkamisen ohi kiitävää hetkeä. Tunnelma on seesteinen, vain kevyt tuuli, outo sade, ilma värähtelee, aalto lyö kepeästi rannan hiekkaan tai kiviin. Päivät ja yöt kiertävät kehäänsä ja yksinäiset saaret leijuvat maasta irronneina maiseman yllä vapaina, itsenäisinä, riippumattomina. Saaret heijastavat tunteita, kauneutta ja mysteeriä. Ne kertovat tarinaa unen ja todellisuuden välisestä rajattomasta vuoropuhelusta. Koen, että saaret kantavat mukanaan salaisuuksia, ikiaikaisia muistoja jatkuvasti muuttuvasta maailmasta, luonnosta ja ihmisistäkin, kertoo Ulla Väätäinen.

Kollaasit ovat syntyneet valokuvista, joiden yhdistelemisessä sattuma on saanut johdattaa. Väätäinen on kuvannut saaria, kalliomuodostelmia ja maisemia niin kotimaassa kuin ulkomailla. Erityisesti hän on kiinnostunut syrjäisistä kohteista, joiden tunnelma on arvoituksellinen. Oudot tilanteet ja yhteensattumat inspiroivat häntä.

Eri elementtien yhdistäminen synnyttää hieman nyrjähtäneitä näkymiä ja saa pohtimaan:

Mitä on vapaus? Miten sattumanvaraisesti se osuu kohdalle?





Lentävät saaret -valokuvakollaaseja

3.–27.8.2026

Naantalin pääkirjasto, 2. Krs

Tullikatu 11, Naantali

Avoinna kirjaston palveluaikoina (ma-to klo 12–19 ja pe 10–16, la ja su suljettu)

Vapaa pääsy.