Naantalin kaupunki

Ulla Väätäisen valokuvakollaasinäyttely avautuu Naantalin pääkirjastossa

30.7.2026 10:00:00 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote

Jaa

Ulla Väätäisen Lentävät saaret  -valokuvakollaasinäyttely, joissa uni ja todellisuus kohtaavat salaperäisissä saarissa on nähtävillä Naantalin pääkirjastossa 3.–27.8.2026. Näyttelyn teoksissa saaret saavat vapauden nousta maiseman yläpuolelle ja matkata lähes autioissa maisemissa vailla ihmisiä eri vuoden ja vuorokauden aikoina.

Ulla Väätäisen Lentävät saaret -kuvakollaasin teos Flying.
Ulla Väätäisen Lentävät saaret -kuvakollaasin teos Flying. Ulla Väätäinen

Lentävät saaret ennustavat siirtymää ja muutoksen aikaa, irtioton riemua, seikkailuun kutsua, uuden alkamisen ohi kiitävää hetkeä. Tunnelma on seesteinen, vain kevyt tuuli, outo sade, ilma värähtelee, aalto lyö kepeästi rannan hiekkaan tai kiviin. Päivät ja yöt kiertävät kehäänsä ja yksinäiset saaret leijuvat maasta irronneina maiseman yllä vapaina, itsenäisinä, riippumattomina. Saaret heijastavat tunteita, kauneutta ja mysteeriä. Ne kertovat tarinaa unen ja todellisuuden välisestä rajattomasta vuoropuhelusta. Koen, että saaret kantavat mukanaan salaisuuksia, ikiaikaisia muistoja jatkuvasti muuttuvasta maailmasta, luonnosta ja ihmisistäkin, kertoo Ulla Väätäinen.

Kollaasit ovat syntyneet valokuvista, joiden yhdistelemisessä sattuma on saanut johdattaa. Väätäinen on kuvannut saaria, kalliomuodostelmia ja maisemia niin kotimaassa kuin ulkomailla. Erityisesti hän on kiinnostunut syrjäisistä kohteista, joiden tunnelma on arvoituksellinen. Oudot tilanteet ja yhteensattumat inspiroivat häntä.

Eri elementtien yhdistäminen synnyttää hieman nyrjähtäneitä näkymiä ja saa pohtimaan:

Mitä on vapaus? Miten sattumanvaraisesti se osuu kohdalle?

Lentävät saaret -valokuvakollaaseja

3.–27.8.2026
Naantalin pääkirjasto, 2. Krs
Tullikatu 11, Naantali
Avoinna kirjaston palveluaikoina (ma-to klo 12–19 ja pe 10–16, la ja su suljettu)
Vapaa pääsy.

Avainsanat

naantalinaantalin kaupunki

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Ulla Väätäisen Lentävät saaret -kuvakollaasin teos Flying.
Ulla Väätäisen Lentävät saaret -kuvakollaasin teos Flying.
Ulla Väätäinen
Lataa
Ulla Väätäisen Lentävät saaret -kuvakollaasin teos Floating.
Ulla Väätäisen Lentävät saaret -kuvakollaasin teos Floating.
Ulla Väätäinen
Lataa
Ulla Väätäisen Lentävät saaret -kuvakollaasin teos Appearing.
Ulla Väätäisen Lentävät saaret -kuvakollaasin teos Appearing.
Ulla Väätäinen
Lataa

Naantalin kaupunki

Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000  saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan  vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista. 

Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki.  Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä. 

Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Naantalin kaupunki

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye