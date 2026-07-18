Kaikki oikein Markkamäessä - Äänekoskelle 125 000 euron täysosuma
20.7.2026 11:46:57 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Perjantain arvonnassa Kaikki tai ei mitään -pelissä löytyi yksi 12 oikein -tulos, joka osui Äänekosken Markkamäen K-Marketissa pelattuun kahden osuuden porukkapeliin.
Äänekoskella Markkamäen K-Marketissa pelinsä tehnyt asiakas oli pelannut yhden euron rivipanoksella ja jakanut pelin kahden osuuden porukkapeliksi.
Rivin kaikki 12 numeroa osuivat oikein, joten sillä voitti pelin päävoiton. Kyseessä on kuluvan vuoden viides yli 125 000 euron voitto Kaikki tai ei mitään -pelistä. Kummallakin porukkapelin kahdella osuudella voitti siis 62 500 euroa ja molemmat osuudet oli ostettu samasta myyntipaikasta.
- Onni pyörähti paikalle perjantaina Markkamäessä. Isot onnittelut Markkamäen K-Marketiin komeasta 125 000 euron potista! Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.
Vuoden 2026 suurimmat voitot Veikkauksen Kaikki tai ei mitään -pelistä
|Päivämäärä
|Voittosumma
|Paikkakunta
|19.7.
|125 000 €
|Äänekoski
|16.4.
|125 000 €
|Imatra
|10.3.
|125 000 €
|Kouvola
|12.2.
|125 000 €
|Espoo
|23.1.
|125 000 €
|Ilomantsi
Kaikki tai ei mitään -peli arvottiin ensimmäisen kerran perjantaina 13. päivä tammikuuta vuonna 2017. Onnella ja epäonnella leikittelevän pelin voittorivi arvotaan päivittäin. Pelissä voittaa päävoiton arvaamalla kaikki numerot oikein tai kaikki numerot väärin.
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