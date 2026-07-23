Yksi myöhästynyt päivä voi siirtää ansiopäivärahan alkamista – työnhakua ei voi yleensä käynnistää takautuvasti
24.7.2026 06:38:00 EEST | Avoin työttömyyskassa, A-kassa | Tiedote
Työttömyyden tai lomautuksen alkaessa yksi päivämäärä on erityisen tärkeä: työnhaku pitää käynnistää viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä. Jos ilmoittautuminen viivästyy, ansiopäivärahaa ei yleensä voida maksaa ajalta, jolloin työnhaku ei ole ollut voimassa. Työttömyyskassa ratkaisee oikeuden ansiopäivärahaan työvoimaviranomaiselta saamansa lausunnon tai päätöksen perusteella.
Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuminen on ansiopäivärahan saamisen keskeinen edellytys. Työnhaun voi käynnistää Työmarkkinatorin Asiointi-osiossa jo ennen työttömyyden tai lomautuksen alkamista. Se on kuitenkin tehtävä viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä, sillä työnhakua ei yleensä voida saattaa voimaan takautuvasti.
– Työnhakijaksi ilmoittautuminen kannattaa tehdä heti, kun työttömyyden tai lomautuksen alkamispäivä on tiedossa. Yksikin unohtunut päivä voi siirtää ansiopäivärahan maksamisen alkua. Jälkikäteen lähetetty päivärahahakemus ei korjaa sitä, ettei työnhaku ollut kyseisenä päivänä voimassa, muistuttaa Avoimen työttömyyskassan lakiasiainpäällikkö Pete Mäkelä.
Kassa noudattaa työvoimaviranomaisen lausuntoa tai päätöstä
Työvoimaviranomainen arvioi työnhaun voimassaolon ja muut toimivaltaansa kuuluvat työvoimapoliittiset edellytykset. Työttömyyskassa puolestaan ratkaisee ansiopäivärahaa koskevan hakemuksen käytettävissään olevien tietojen sekä työvoimaviranomaiselta saamansa lausunnon tai päätöksen perusteella.
Kassa ei voi omalla ratkaisullaan muuttaa työnhaun alkamispäivää tai maksaa ansiopäivärahaa ajalta, jolta työvoimaviranomaisen tietojen mukaan työnhaku ei ole ollut voimassa.
– Kassa ei voi jälkikäteen korjata puuttuvaa työnhakua, vaan sen on noudatettava työvoimaviranomaiselta saamaansa lausuntoa tai päätöstä. Siksi työnhaun käynnistämisen ajankohdalla voi olla suora vaikutus siihen, miltä päiviltä ansiopäivärahaa voidaan maksaa, Mäkelä A-kassasta korostaa.
Jos työnhakija katsoo työnhaun alkamispäivää tai työvoimaviranomaisen ratkaisua koskevien tietojen olevan virheellisiä, asia on selvitettävä työvoimaviranomaisen kanssa. Työttömyyskassa ei voi muuttaa työvoimaviranomaisen toimivaltaan kuuluvaa ratkaisua.
Hakemus tehdään jälkikäteen, työnhaku käynnistetään heti
Työnhakijaksi ilmoittautuminen ja ansiopäivärahan hakeminen ovat kaksi eri asiaa. Päivärahahakemus tehdään työttömyyskassalle jälkikäteen, mutta työnhaun on oltava voimassa jo siltä ajalta, jolta ansiopäivärahaa myöhemmin haetaan.
Tämä ero voi jäädä työttömyyden alkaessa epäselväksi. Työnhakija saattaa ajatella voivansa hoitaa sekä ilmoittautumisen että etuushakemuksen myöhemmin samalla kertaa. Vaikka ansiopäivärahaa haetaan jälkikäteen, työnhakua ei kuitenkaan yleensä voi ulottaa menneelle ajalle.
Jos kokoaikainen työttömyys alkaa esimerkiksi maanantaina mutta työnhaku käynnistetään vasta tiistaina, maanantailta ei lähtökohtaisesti voida maksaa ansiopäivärahaa. Myöhästyminen voi vaikuttaa myös omavastuuajan kertymiseen ja siirtää ensimmäistä maksettavaa etuuspäivää myöhemmäksi.
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Yhteyshenkilöt
Pete MäkeläLakiasiainpäällikkö, Avoin työttömyyskassa A-kassaPuh:040 922 7068pete.makela@a-kassa.fi
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Lisätietoa julkaisijasta
Avoin työttömyyskassa A-kassa on kaikille palkansaajille avoin, yleinen työttömyyskassa. A-kassa on yksi Suomen suurimmista työttömyyskassoista. Yhdessä ammattiliittojen kanssa A-kassa muodostaa jäsenilleen vankan turvan työelämän eri käänteisiin. Ammattiliitot antavat turvaa työelämään, me A-kassassa työttömyyden varalta. Valtaosa jäsenistämme kuuluu kassan lisäksi myös ammattiliittoon.
Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, liikkuvuusavustusta ja muutosturvarahaa. A-kassa tukee jäseniään myös työllisyyspalveluilla, jotka helpottavat työnhakua ja nopeuttavat uudelleentyöllistymistä.
Keskustoimistomme sijaitsee Helsingissä.
Olemme monialainen työttömyysturvan asiantuntija. Monta työtä, monta alaa – yksi työttömyyskassa!
A-kassa.fi
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