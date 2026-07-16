Pääsymaksuttomia keikkoja Qstockin Oulu2026-lavalla

20.7.2026 12:55:49 EEST | Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026 | Tiedote

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Tulevana viikonloppuna Qstock tarjoaa myös kaikille avointa ohjelmaa. Ikärajaton ja pääsymaksuton Oulu2026-lava sijaitsee Linnansaaressa ennen festivaalialueen portteja, joten ohjelmasta pääsee nauttimaan myös ilman festarilippua. Qstock onkin myyty loppuun ennakkoon jo kolmannentoista kerran peräkkäin. Oulu2026-lavan yhteydessä on anniskelualue (K-18), wc:t ja ruokapalveluita.

Hiphop-artisti armas esiintyy Oulu2026-lavalla perjantaina.
Hiphop-artisti armas esiintyy Oulu2026-lavalla perjantaina. Roosa Riikola

Oulu2026-lavalla luvassa on rockia, hiphopia, indiepoppia, metallia, räppiä ja elektronista musiikkia. Perjantaina lavalle kipuavat suomenkielisen rockin uudistaja Huiputus, raahelainen hiphop-artisti armas, indiepopnelikko DIVON sekä kansainvälisille markkinoille tähtäävä laulaja-lauluntekijä Vera Alice.

Lauantaina vuoronsa saavat metallitulokas Enfame, riemukas räppijoukkio OCF Collective, house-artisti Anita C00L, leikkisästi koskettavia itkelmiä esittävä indiepop-artisti Saaga sekä norjalainen electro rock -duo nonne. 

Esiintyjät on valittu keväällä toteutetun avoimen haun kautta. Ohjelma Linnansaaressa alkaa perjantaina klo 15. Lauantaina ensimmäinen keikka kuullaan klo 13, ja päivän aikana Linnansaaressa nähdään myös katutanssia OKT:n Kiertävien Kesäjamien finaalibattlejen merkeissä.

Qstockin ja Linnansaaren ohjelmassa on mukana myös Radio Kaleva, joka välittää kaikki Oulu2026-lavan keikat livenä.

Oulu2026 edistää oululaisten ja alueen bändien näkyvyyttä niin paikallisesti kuin kansainvälisillä showcase-festivaaleilla. Qstockin Oulu2026-lava on tärkeä osa tätä toimintaa. 

Qstock järjestetään Kuusisaaren, Raatin ja Linnansaaren alueella heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Festivaali on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä Suomen suurimmista festivaaleista keräten kahden päivän aikana 40 000 juhlijaa. 

Avainsanat

festaritouluilmaiskeikatqstock

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Hiphop-artisti armas esiintyy Oulu2026-lavalla perjantaina.
Hiphop-artisti armas esiintyy Oulu2026-lavalla perjantaina.
Roosa Riikola
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Yleisöä kesäisen festivaalilavan edustalla.
Qstockin Oulu2026-lava tarjoaa pääsymaksuttomia keikkoja Linnansaaressa.
Linnea Laatikainen Oulu2026
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Linkit

Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki

Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos; pysyvästi rikkaampi kulttuurielämä ja positiivinen muutos alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.  

Oulu2026 tarjoaa tuhansia tapahtumia, teoksia ja elämyksiä! Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.

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