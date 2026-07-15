Lounais-Suomen elinvoimakeskus

Kaikki rankkasateissa vaurioituneet maantiet Somerolla on avattu liikenteelle

20.7.2026 13:44:48 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

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Rankkasateet aiheuttivat vaurioita maanteille Somerolla 12.7.2026. Kaikkein pahimmat vauriot syntyivät maantielle 2810 (Turuntie), mutta myös muita teitä jouduttiin sulkemaan liikenteeltä. Turuntie avattiin liikenteelle varhain sunnuntaina 19.7.2026. Muut tiet oli avattu liikenteelle jo tätä ennen.

Maantien korjaustyömaa.
Maantien 2810 (Turuntie) korjaustyöt etenevät Somerolla 20.7.2026. Lounais-Suomen elinvoimakeskus

Korjaustyöt jatkuvat erityisesti Turuntiellä, jossa on käytössä toistaiseksi yksi ajokaista. Turuntien jalankulku- ja pyöräilyväylä vaatii vielä korjauksia, samoin tien kuivatusjärjestelmä kaivoineen. Korjaukset saadaan todennäköisesti pitkälti valmiiksi tämän viikon aikana.

Muut vaurioita kokeneet Someron maantiet on pääosin saatu korjattua. Nyt murskepinnalla olevat kohteet päällystetään lähiviikkoina.

Ajantasaisen tiedon liikennetilanteesta löydät Fintraffic Liikennetilanne.

Yhteyshenkilöt

Lounais-Suomen elinvoimakeskus
päällysteinsinööri Tero Ahokas
puh. 0295 022 777
tero.ahokas@elinvoimakeskus.fi

Kuvat

Maantien korjaustyömaa.
Maantien 2810 (Turuntie) korjaustyöt etenevät Somerolla 20.7.2026.
Lounais-Suomen elinvoimakeskus
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Lounais-Suomen elinvoimakeskus

Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.

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