Runsaiden sateiden vaurioittamat tieosuudet Pirkanmaalla on saatu pääosin kuntoon - Ylöjärvellä vielä toinen kaista suljettu
20.7.2026 13:39:47 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Viikonlopun poikkeuksellisen runsaiden vesisateiden aiheuttamat tuhot on saatu korjattua ja kaikki tiet ovat liikennöitävässä kunnossa.
Ylöjärvellä maantiellä 2774, Kuruntiellä toinen kaista on suljettu edelleen tulvasortuman vuoksi. Sortuman korjaustyöt tehdään ensi yönä, jonka jälkeen tie jätetään sitomattomalle kulutuskerrokselle painumaan ja asettumaan. Päällystystyöt päästään tekemään noin kolmen viikon kuluttua.
Muut vaurioituneet kohteet Ikaalisissa, Ylöjärvellä, Ruovedellä ja Virroilla on avattu liikenteelle, mutta kohteilla tehdään teiden lanauksia ja paikkauksia. Sorateillä isojen mäkien yhteydessä voi esiintyä paikoitellen pahoja syöpymiä. Teillä liikkuvia pyydetään noudattamaan varovaisuutta ja käyttämään tieolosuhteisiin nähden turvallista ajonopeutta.
Korjaukset käynnistettiin ripeästi
- "Alueemme urakoitsijat olivat aktiivisia korjaustoimenpiteiden aloittamisessa ja saimme jo eilisillan aikana suuren osan teistä liikennöitävään kuntoon. Rankkasateet paljastivat teiden kuivatuksessa paikallisia puutteita, jotka otetaan huomioon tulevissa kunnostustoimenpiteissä", kertoo ylijohtaja Juha Sammallahti Sisä-Suomen elinvoimakeskukselta.
Tienkäyttäjät voivat ilmoittaa rankkasateiden aiheuttamista tievaurioista maanteillä Tienkäyttäjän linjalle 0200 2100. Tienkäyttäjän linja löytyy myös 112-sovelluksesta, jolloin paikannus toimii automaattisesti. Katujen vaurioista vastaavat kunnat ja yksityisteiden vaurioista tiekunnat.
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Yhteyshenkilöt
Juha Sammallahti
ylijohtaja, Sisä-Suomen elinvoimakeskus
Puh: 0295036210
juha.sammallahti@elinvoimakeskus.fi
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