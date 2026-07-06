Elokuvamusiikkia klassisesta klassikoihin
20.7.2026 15:46:21 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote
Lohjan kaupunginorkesteri avaa syyskautensa Factory by the Lake -festivaalilla esittäen elokuvamusiikin klassikoita. Movie Classics -konsertti esitetään perjantaina 21.8.2026 klo 19 Jukka Untamalan johdolla. Ohjelmassa on mm. Morriconen, Williamsin ja Zimmerin teoksia. Konsertin solistina hurmaa multilahjakas Maria Ylipää luontevalla olemuksellaan sekä ilmaisuvoimaisella ja herkällä äänellään. Niin teatterin, television, elokuvien, musikaalien kuin monipuolisten musiikkiprojektien koulima taiteilija antaa jokaiseen esiintymiseensä oman, läsnä olevan ja syvästi tunteisiin vetoavan sävynsä. Konsertin juontaa tunnettu näyttelijä Krista Kosonen. Liput ennakkoon myy NetTicket. Tule ajoissa paikalle, koska klo 17 esiintyy Cellomania Ilmaiskonsertissa! Katso koko festivaalin ohjelma fbtl.fi
Lohjan kaupunginorkesterin syyskausi käynnistyy Pitkäniemen tehdasalueella loppukesän tunnelmissa Jukka Untamalan ja kaupunginorkesterin loihtiessa ilmoille säihkyviä elokuvasävelmiä Factory by the Lake festivaaleilla. Perjantaina 21.8. elokuvamusiikin suuret nimet kuten Morricone, Williams ja Zimmer ovat vahvasti edustettuna. Mitäpä olisi Hohto ilman Bartokin musiikkia, Platoon ilman Barberin Adagiota, tai Ilmestyskirja. Nyt. ilman Wagnerin Valkyyrioiden ratsastusta?
Valkokankaan loistoa tuo konserttiin mukanaan tähtisolisti Maria Ylipää. konsertin juontaa tunnettu näyttelijä Krista Kosonen.
Ilta alkaa kuitenkin jo klo 17 energisellä vapaan pääsyn konsertilla, kun lavalle nousee Cellomania! Suomalaisten huippusellistien Jaani Helanderin ja Lukas Stasevskijn muodostama duo. Vuodesta 2019 lähtien yleisöjä hurmannut Cellomania yhdistelee omia sävellyksiään sekä rohkeita sovituksia pop ja rockmusiikista aina peli ja elokuvamusiikkiin. Sibelius-Akatemiassa ystävystyneet muusikot testaavat sellojensa ja soittotaitonsa rajoja yli genrerajojen, tarjoten yleisölle näyttävän ja mukaansatempaavan konserttielämyksen.
Movie Classics konsertin kesto väliaikoineen noin 2 h. Liput NetTicket: 30 € / 35 €, ovelta 40 €
Lue lisää festivaalista fbtl.fi
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Yhteyshenkilöt
Jussi-Matti HaavistoLohjan kaupunginorkesteriPuh:0443741552Jussi-Matti.Haavisto@lohja.fi
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