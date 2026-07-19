Sateiden vaurioittamien sorateiden korjaus on käynnissä Keski-Suomessa – vielä kolme tieosuutta suljettuna

Poikkeuksellisen runsaat sateet ovat aiheuttaneet Keski-Suomen alueella useita vaurioita erityisesti sorateille Keuruulla, Saarijärvellä, Multialla ja Kannonkoskella. Tieverkolla on esiintynyt sortumia, veden nousua tielle sekä vaurioita, joiden vuoksi liikennettä on tietyillä tieosuuksilla jouduttu rajoittamaan ja tieosuuksia on jouduttu sulkemaan turvallisuussyistä.

Vaurioituneita tieosuuksia ryhdyttiin korjaamaan ripeästi

Sateiden myötä vaurioituneiden tieosuuksien korjaustyöt käynnistettiin mahdollisimman pian vaurioiden tultua esille. Vaurioiden vuoksi suljettiin kaikkiaan useita tieosuuksia, joista suurin osa on saatu avattua liikenteelle joko kokonaan tai yhdellä kaistalla.

Edelleen suljettuna olevat tieosuudet:

Tie 6215 (Ähtärintie) välillä Yltiänjärvi-Ähtäri, Keuruu

Tie suljettiin 19.7. klo 12 alkaen. Tie on poikki tiellä olevan veden takia, mutta tiellä ei ole sortumaa. Tieosuus on tarkoitus avata liikenteelle vielä maanantai-illan aikana.

Tie 6211 (Simsiöntie) välillä Koipikangas-Löytty, Keuruu

Tie on suljettu ja se pyritään avaamaan liikenteelle kuluvan viikon puolivälissä.

Tie 16517 (Soutujoentie) välillä Sydänmaanaho-Valkama, Multia

Tie suljettiin 19.7. klo 12 alkaen. Tie on sortunut noin 100 metrin matkalta, ja paikalla on edelleen merkittäviä tulvia. Vauriot korjataan tulvan laskettua. Tämänhetkisen tavoitteen mukaan tieosuus on tarkoitus saada liikennöitävään kuntoon kuluvan viikon aikana.

Tienkäyttäjiä kehotetaan noudattamaan alueella voimassa olevia liikennejärjestelyjä ja mahdollisuuksien mukaan. Ajantasaiset tiedot liikenteen häiriöistä ja tieverkon tilanteesta löytyvät Liikennetilanne-palvelusta.

”Ymmärrämme, että suljetut tieosuudet ja poikkeavat liikennejärjestelyt aiheuttavat haittaa alueen asukkaille ja tienkäyttäjille. Korjaustoimet on kuitenkin käynnistetty viipymättä, ja työt etenevät urakoitsijoiden kanssa niin nopeasti kuin olosuhteet ja turvallisuus sallivat. Tärkeintä on varmistaa, että vaurioituneet kohteet saadaan korjattua hallitusti ja tieosuudet voidaan avata liikenteelle turvallisesti”, kertoo kunnossapitovastaava Aleksi Mechniakov Keski-Suomen elinvoimakeskukselta.

Noudata erityistä varovaisuutta sorateillä liikkuessasi

Edellä mainittujen tieosuuksien lisäksi moni muu soratie erityisesti Keuruun ja Multian alueella on kärsinyt pienempiä vaurioita, joita myös korjataan parhaillaan. Tienkäyttäjiä kehotetaan kuitenkin edelleen noudattamaan erityistä varovaisuutta sorateillä liikuttaessa, sillä runsaat sateet ovat voineet aiheuttaa tieverkolle myös sellaisia vaurioita, joita ei ole vielä havaittu.

Mikäli tienkäyttäjä havaitsee tuoreen sortuman, painauman, tulvavaurion tai muun liikenneturvallisuutta vaarantavan vaurion, pyydetään siitä ilmoittamaan viipymättä Tienkäyttäjän linjaan (p. 0200 2100, 24 h/vrk, pvm/mpm).

Keski-Suomen elinvoimakeskus seuraa tilannetta yhdessä urakoitsijoiden ja liikenneviranomaisten kanssa. Tilannetta päivitetään, kun siinä tapahtuu olennaisia muutoksia.