Jari Porttilan Suuri rallikirja - Mestarien matkassa -kirja on ilmestynyt heinäkuussa!
21.7.2026 10:13:58 EEST | Readme.fi | Tiedote
Suomalaiset rallikuskit ovat saavuttaneet peräti 16 maailmanmestaruutta vuodesta 1977 lähtien ajetusta MM-sarjassa. Ensimmäinen suomalainen mestari oli vuonna 1978 sarjan voittanut legendaarinen Markku Alen. Alenin jälkeen mestaruuspokaalia ovat nostelleet Ari Vatanen, Hannu Mikkola, Timo Salonen, Juha Kankkunen, Tommi Mäkinen, Marcus Grönholm ja Kalle Rovanperä. He kertovat kirjassa, kuinka kovan työn takana mestaruus oli voittaa.
Suomen MM-ralli täyttää kesällä 2026 peräti 75 vuotta. Jyväskylän voitto on kuljettajille yhtä tärkeä kuin formuloissa on Monacon voitto. Jokainen kuski himoitsee Jyskälän voittoa ylitse kaiken. Voittajien nimiluettelo on huikeaa luettavaa. Sellaiset legendat kuin Osmo Kalpala, Rauno Aaltonen, Pauli Toivonen, Simo Lampinen, Timo Mäkinen, Hannu Mikkola, Mikko Hirvonen, Jari-Matti Latvala ja Esapekka Lappi ovat tuulettaneet kisan jälkeen voittoa suomalaisten maailmanmestarien ohella.
Kuinka on mahdollista, että tuhansien järvien maa on pystynyt tuottamaan rallimaailman taivaalle niin monta tähteä? Mihin perustui rallimaailman väite ”If you want to win, take a Finn”.
Kirjassa legendaariset kuskit kertovat oman tarinansa noususta rallin huipulle. Kirjassa käydään läpi myös Suomen rallin historiaa ja nousua maailman arvostetuimmaksi kilpailuksi, jonka jokainen haluaa voittaa. Jyväskylässä ovat Hannu Mikkola ja Marcus Rönholm juhlineet Suomen rallin voittoa peräti seitsemän kertaa, ja Kalle Rovanperä otti ensimmäisen voittonsa kesällä 2025.
Jari Porttila on yksi Suomen kokeneimpia urheilutoimittajia, joka oli raportoimassa Jyväskylän MM-rallista sanomalehti Uuteen Suomeen ensimmäisen kerran jo 1986 Juha Kankkusen voittaessa kisan. Porttila on myös tehnyt Kankkusesta kertovan dokumentin MTV:lle ja kiertänyt useissa MM-sarjan osakilpailuissa. Porttila on Suomen Urheilutoimittajain Liiton puheenjohtaja ja hän on kirjoittanut jo kymmenen urheiluaiheista tieto-kirjaa, muun muassa Sasha Barkovista, Patrik Laineesta ja suomalaisista talviurheilun olympiavoittajista.
Kirja on ilmestynyt heinäkuussa 2026.
Kirjan kustantaja on Readme.fi
Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt: jussi.kiilamo@readme.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Readme.fi
Lönnrotinkatu 18 A
00120 Helsinki
010 5060 400
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Readme.fi
KUTSU: Olli Järvenkylän kirjoittaman Aurajoen retkeilyopas kirjan julkistustilaisuuteen 19.5.2026 KLO 11.30-12.30 Turun Kellariravintolaan, Linnankatu 16, 20100 Turku. Haastattelijana Maija Arosuo.5.5.2026 10:00:55 EEST | Kutsu
Maamme tunnetuimman joen, Aurajoen ulkoilu- ja retkeilyreitit on vihdoin koottu yksiin kansiin. Oppaan avulla voi tutustua monipuoliseen jokivarsiluontoon patikoiden, pyöräillen, meloen tai vaikka suppaillen. Myös kalastajille on omat ottipaikkansa.
KUTSU: Kansallispuistot tutuiksi - Salaiset kansiot -kirjan julkistustilaisuus 28.4.2026 KLO 15.00 Lönnrotinkatu 18 A 2.krs.14.4.2026 10:02:40 EEST | Kutsu
Kansallispuistot tutuiksi – Salaiset kansiot vie lukijan entistä syvemmälle Suomen kansallispuistojen tarinoihin, salaisuuksiin ja käytännön vinkkeihin.
KUTSU: Unelmien taikaa! – kirjajulkkarit to 23.4.2026 klo 15 – 17 Lönnrotinkatu 18 A 2. krs.9.4.2026 10:04:14 EEST | Kutsu
Tervetuloa Anne Karilahden Manifestoi unelmistasi totta! – 6 askelta kohti parempaa elämää-kirjajulkkareihin!
KUTSU: Aki Rahikan Äärirajoilla -kirjan julkistustilaisuus 1.4.2026 KLO 15.00 Lönnrotinkatu 18 A 2.krs. Haastattelijana Reppuretki.fi -sivuston OlliJärvenkylä.10.3.2026 09:04:00 EET | Kutsu
Alone Suomi -tv-ohjelmasta tuttu Aki Rahikka kertoo, miltä tuntuu, kun ollaan äärirajoilla erämaassa.
Suuri retkeilyvinkkikirja - lähes 600 vinkkiä ja niksiä! -kirjan uudistettu painos julkaistaan helmikuussa 2026!3.2.2026 10:02:12 EET | Tiedote
Suuren retkeilyvinkkikirjan uudistettu painos tarjoaa lähes 600 hyödyllistä ja hyväksi havaittua vinkkiä ja niksiä retkeilyyn sekä luonnossa liikkumiseen. Kirjan monipuolisesta sisällöstä hyötyvät niin aloittelevat päiväretkeilijät kuin vaellukselle suuntaavat konkarit.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme