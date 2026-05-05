Jari Porttilan Suuri rallikirja - Mestarien matkassa -kirja on ilmestynyt heinäkuussa!

Suomen MM-ralli täyttää kesällä 2026 peräti 75 vuotta. Jyväskylän voitto on kuljettajille yhtä tärkeä kuin formuloissa on Monacon voitto. Jokainen kuski himoitsee Jyskälän voittoa ylitse kaiken. Voittajien nimiluettelo on huikeaa luettavaa. Sellaiset legendat kuin Osmo Kalpala, Rauno Aaltonen, Pauli Toivonen, Simo Lampinen, Timo Mäkinen, Hannu Mikkola, Mikko Hirvonen, Jari-Matti Latvala ja Esapekka Lappi ovat tuulettaneet kisan jälkeen voittoa suomalaisten maailmanmestarien ohella.



Kuinka on mahdollista, että tuhansien järvien maa on pystynyt tuottamaan rallimaailman taivaalle niin monta tähteä? Mihin perustui rallimaailman väite ”If you want to win, take a Finn”.



Kirjassa legendaariset kuskit kertovat oman tarinansa noususta rallin huipulle. Kirjassa käydään läpi myös Suomen rallin historiaa ja nousua maailman arvostetuimmaksi kilpailuksi, jonka jokainen haluaa voittaa. Jyväskylässä ovat Hannu Mikkola ja Marcus Rönholm juhlineet Suomen rallin voittoa peräti seitsemän kertaa, ja Kalle Rovanperä otti ensimmäisen voittonsa kesällä 2025.



Jari Porttila on yksi Suomen kokeneimpia urheilutoimittajia, joka oli raportoimassa Jyväskylän MM-rallista sanomalehti Uuteen Suomeen ensimmäisen kerran jo 1986 Juha Kankkusen voittaessa kisan. Porttila on myös tehnyt Kankkusesta kertovan dokumentin MTV:lle ja kiertänyt useissa MM-sarjan osakilpailuissa. Porttila on Suomen Urheilutoimittajain Liiton puheenjohtaja ja hän on kirjoittanut jo kymmenen urheiluaiheista tieto-kirjaa, muun muassa Sasha Barkovista, Patrik Laineesta ja suomalaisista talviurheilun olympiavoittajista.

Kirja on ilmestynyt heinäkuussa 2026.

Kirjan kustantaja on Readme.fi

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