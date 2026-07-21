Sisä-Suomen elinvoimakeskus

Äetsäntie poikki Sastamalassa siltatyön vuoksi 27.-29.7.2026

21.7.2026 08:29:52 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

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Uusimme Sastamalassa Äetsäntien (maantien 249) alittavan putkisillan. Työn vuoksi tie katkaistaan ja ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille. Sillan vaihtotyö tehdään 27.–29.7. välisenä aikana.

malvanojan silta

Tie on sillan kohdalla suljettuna maanantaina 27.7. klo 08.00 – keskiviikkona 29.7. klo 20.00 välisen ajan. Työkohde sijaitsee Äetsäntiellä, noin 0,2 km Keikustien liittymästä etelään.

Töiden ajan ajoneuvoliikenteen käytössä on kiertoreitti Äetsäntie (Mt 249) - Päätie - Myllytie - Äetsäntie (Mt 249).

Työstä aiheutuu merkittävää haittaa liikenteelle.

Työt ovat osa Sisä-Suomen putkisilta- ja rumpu-urakkaa 2026, jossa elinvoimakeskus uusii useita kohteita eri puolilla Pirkanmaata ja Kanta-Hämettä

Urakoitsijana toimii Ylöjärven Kiviset Oy.

Avainsanat

sastamalarumpu-urakkaliikennehaittatie poikki

Yhteyshenkilöt

Urakoitsijan edustaja työmaapäällikkö Henna Patinen, Kiviset Oy, p. 050 537 0401
Projektipäällikkö Veli-Pekka Pelttari, Lounais-Suomen elinvoimakeskus, p. 029 5022 821
Siltainsinööri Jyrki Toivonen Sisä-Suomen elinvoimakeskus, p. 029 503 6097
Tilaajan valvontakonsultti Markus Toivanen, Welado Oy, p. 040 511 6677

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Tietoja julkaisijasta

Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.

Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.

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