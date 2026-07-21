Sisä-Suomen elinvoimakeskus

Pukarantie poikki Ikaalisissa rumputyön vuoksi 30.-31.7.2026

21.7.2026 08:42:14 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Jaa

Uusimme Ikaalisten Pukarantiellä (Mt 13255) alittavan rummun. Työstä johtuen tie katkaistaan ja ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille. Rummun vaihtotyö tehdään 30.–31.7. välisenä aikana.

Pukarantie

Tie on rummun kohdalla suljettuna torstain 30.7. klo 08.00 – perjantain 31.7. klo 20.00 välisen ajan. Työkohde sijaitsee Pukarantiellä, 0,4 km Kolmostien (Vt 3) liittymästä länteen.

Töiden ajaksi ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille Pukarantie (Mt 13255) - Kolmostie (Vt 3) - Jämijärventie (Mt 261) - Pukarantie (Mt 13255).

Työstä aiheutuu merkittävää haittaa liikenteelle.

Työt ovat osa Sisä-Suomen putkisilta- ja rumpu-urakkaa 2026, jossa elinvoimakeskus uusii useita kohteita eri puolilla Pirkanmaata ja Kanta-Hämettä.

Urakoitsijana toimii Ylöjärven Kiviset Oy.

Avainsanat

ikaalinenrumpu-urakkaliikennehaittatie poikki

Yhteyshenkilöt

Urakoitsijan edustaja työmaapäällikkö Henna Patinen, Kiviset Oy, p. 050 537 0401
Projektipäällikkö Veli-Pekka Pelttari Lounais-Suomen elinvoimakeskus, p. 029 502 2821
Siltainsinööri Jyrki Toivonen, Sisä-Suomen elinvoimakeskus, p. 029 503 6097
Tilaajan valvontakonsultti Markus Toivanen, Welado Oy, p. 040 511 6677

Liitteet

Tietoja julkaisijasta

Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.

Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Sisä-Suomen elinvoimakeskus

Työllisyyskatsaus │ Maakuntavertailussa Pirkanmaan työttömyys kasvoi eniten kesäkuussa, Kanta-Hämeessä työttömyys kasvoi 5,1 prosenttia21.7.2026 08:00:00 EEST | Tiedote

Kesäkuun katsauksen mukaan työttömiä työnhakijoita oli Kanta-Hämeessä yhteensä 9 222 henkilöä. Viime vuoden kesäkuuhun verrattuna nousua oli 808 henkilöä. Kanta-Hämeen työttömyysaste oli 11,7 prosenttia. Pirkanmaalla työttömiä työnhakijoita oli 37 076 henkilöä, joka oli 4 881 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pirkanmaan työttömyysaste oli 13,7 prosenttia. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsaus kattaa tiedot Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakuntien työllisyystilanteesta.

Päällystystyöt viikolla 30 Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä20.7.2026 07:30:00 EEST | Tiedote

Päällystystyöt jatkuvat tällä viikolla vilkkaana. Töitä tehdään Tammelassa, Hämeenlinnassa, Tampereella, Nokialla, Ruovedellä ja Mäntässä. Valmistelevia töitä tehdään Lopella, Nokialla, Valkeakoskella, Tampereella ja Kangasalla. Tienkäyttäjiltä pyydetään erityistä varovaisuutta työmaiden läheisyydessä ja varaamaan hieman lisää aikaa matkantekoon. Tietyömaiden sijainnin voi tarkistaa etukäteen Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye