Pukarantie poikki Ikaalisissa rumputyön vuoksi 30.-31.7.2026
21.7.2026 08:42:14 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Uusimme Ikaalisten Pukarantiellä (Mt 13255) alittavan rummun. Työstä johtuen tie katkaistaan ja ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille. Rummun vaihtotyö tehdään 30.–31.7. välisenä aikana.
Tie on rummun kohdalla suljettuna torstain 30.7. klo 08.00 – perjantain 31.7. klo 20.00 välisen ajan. Työkohde sijaitsee Pukarantiellä, 0,4 km Kolmostien (Vt 3) liittymästä länteen.
Töiden ajaksi ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille Pukarantie (Mt 13255) - Kolmostie (Vt 3) - Jämijärventie (Mt 261) - Pukarantie (Mt 13255).
Työstä aiheutuu merkittävää haittaa liikenteelle.
Työt ovat osa Sisä-Suomen putkisilta- ja rumpu-urakkaa 2026, jossa elinvoimakeskus uusii useita kohteita eri puolilla Pirkanmaata ja Kanta-Hämettä.
Urakoitsijana toimii Ylöjärven Kiviset Oy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Urakoitsijan edustaja työmaapäällikkö Henna Patinen, Kiviset Oy, p. 050 537 0401
Projektipäällikkö Veli-Pekka Pelttari Lounais-Suomen elinvoimakeskus, p. 029 502 2821
Siltainsinööri Jyrki Toivonen, Sisä-Suomen elinvoimakeskus, p. 029 503 6097
Tilaajan valvontakonsultti Markus Toivanen, Welado Oy, p. 040 511 6677
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Tietoja julkaisijasta
Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.
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