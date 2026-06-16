Twistbe kokemuksia: sopivat ihonhoitotuotteet löytyivät asiantuntijan avulla

Twistben asiakaspalautteissa kuvataan hyvin erilaisia haasteita aknesta punoitukseen ja kuivuuteen. Vaikka oireet vaihtelevat, palautteissa toistuu samankaltainen kokemus: ihon haasteista on usein kärsitty jo vuosia, ja monet ovat kokeilleet lukemattomia erilaisia tuotteita ilman toivottua lopputulosta. Useassa tapauksessa pysyvämpi muutos on löytynyt vasta, kun ihonhoitoa on alettu tarkastella kokonaisuutena ja tuotteet valittu ihon tarpeiden mukaan.

Juuri tähän ajatukseen Twistben toimintamalli perustuu. Twistben perustivat Veera Brückler ja Kati Partanen, jotka halusivat tehdä ihonhoitotuotteiden valinnasta helpompaa ja läpinäkyvämpää. Yritys syntyi ajatuksesta, että kuluttajan ei pitäisi joutua yksin selvittämään, mitkä tuotteet oikeasti sopivat omalle iholle ja mitkä todella täyttävät lupauksensa. Siksi Twistbellä jokainen valikoimaan tuleva tuote käy läpi perusteellisen arvioinnin, jossa tarkastellaan sen raaka-aineita ja toimivuutta. Asiakkaita autetaan löytämään juuri heidän iholleen sopiva ihonhoitorutiini, jossa jokaisella tuotteella on selkeä tehtävä ja tarkoitus.

Vähemmän tuotteita, parempia tuloksia

Ihonhoidossa tuotteiden määrä ei ratkaise, eikä pitkälle viety ja monivaiheinen rutiini välttämättä tue ihon hyvinvointia. Pahimmillaan ihoa voidaan ylihoitaa, jolloin käytössä on useita tuotteita, joille ei ole todellista tarvetta tai jotka voivat kuormittaa ihoa lisää.

Asiakaspalautteissa kuvataan tilanteita, joissa vuosien aikana on ehditty kokeilla lukemattomia tuotteita, kosmetologikäyntejä ja erilaisia hoitokeinoja ilman helpotusta. Vähitellen ihonhoitorutiini on saattanut kasvaa pitkäksi, eikä enää ole selvää, mitkä tuotteet todella tukevat ihon hyvinvointia ja mitkä ylläpitävät ongelmaa.

”Ihoni on aina ollut kuiva ja kaapit täyttyneet jos jonkinlaisista puteleista. Olin siis kokeillut kaikkea mahdollista miselleistä Korean ihmeisiin! Veeran neuvoilla ja loistavilla tuotteilla ihoni korjaantui parissa viikossa”, kertoo Twistben asiakas Minna.

Muutos alkaa usein rutiinin selkeyttämisestä. Asiakkaat kertovat, että joskus pahin on helpottanut jo, kun yksi iholle sopimaton tuote on jätetty pois. Toisinaan taas käyttöön on löytynyt yksi aidosti hoitava tuote, joka on tehnyt iholle enemmän kuin monta aiemmin kokeiltua tuotetta yhteensä.

Toimivan ihonhoitorutiinin ydin ei ole mahdollisimman suuri määrä tuotteita. Tärkeintä on se, että jokaisella tuotteella on selkeä tarkoitus ja että jokainen tuote vastaa ihon tarpeisiin. Useimmille riittääkin kolme tai neljä oikein valittua tuotetta. Kun turhat tuotteet jäävät pois, ihonhoidosta tulee yksinkertaisempaa ja tehokkaampaa.

Asiakkaiden kokemuksissa muutos ei näy ainoastaan ihon kunnossa. Asiakkaat kertovat myös suhtautuvansa omaan ihoonsa aiempaa armollisemmin. Kun iho alkoi voida paremmin, jokainen epäpuhtaus tai epätasaisuus ei enää tuntunut yhtä suurelta ongelmalta.

Asiantuntija auttaa löytämään sopivat tuotteet

Ihonhoitotuotteiden valitseminen ei ole aina helppoa. Markkinoilla on valtava määrä vaihtoehtoja, ja on vaikea tietää, sopiiko tuote juuri omalle iholle. Myös pitkät ainesosaluettelot saattavat hämmentää. Tuotteiden sisältöjen ja vaikuttavien aineiden arvioiminen vaatii usein sellaista osaamista, jota tavallisella kuluttajalla ei ole. Siksi moni kaipaa tuekseen asiantuntijaa, joka auttaa hahmottamaan, mistä ihon oireilu voi johtua ja millaisista tuotteista on oikeasti apua.

Twistbellä asiakas voi luottaa siihen, että kaikki tuotteet ovat aidosti laadukkaita. Jokainen valikoimaan tuleva tuote arvioidaan huolellisesti ennen sen ottamista myyntiin. Asiantuntijat perehtyvät tuotteen raaka-aineisiin ja tarkastelevat sen hinta-laatusuhdetta. Näin asiakkaan ei tarvitse yksin yrittää tulkita pitkiä ainesosaluetteloita tai vertailla satoja vaihtoehtoja keskenään.

”Parhaat ja ajatuksella valitut tuotteet sekä käsittämättömän hyvä ja asiantunteva palvelu. Antaisin enemmän tähtiä, mutta ne loppuivat kesken”, kirjoittaa Anu Facebookissa.

Twistbellä tarjotaan henkilökohtaista neuvontaa asiakkaille. Apua on saatavilla sekä verkkokaupan maksuttoman chatin kautta että Helsingin myymälässä ja hoitolassa. Asiantuntijat auttavat selvittämään, mistä haasteet voivat johtua, millaiset tuotteet tukevat hyvinvointia ja mitkä tuotteet ovat tarpeettomia. Tavoitteena on rakentaa ihonhoitorutiini, joka on selkeä, toimiva ja helppo ylläpitää.

Asiakaspalautteissa kiitellään erityisesti yksilöllistä palvelua ja asiantuntevia suosituksia. Moni asiakas kertoo, että asiantuntija-avun ansiosta sopivien tuotteiden löytäminen helpottui huomattavasti. Asiakkaat kokevat, että heitä kuunnellaan aidosti ja tuotteita suositellaan juuri oman ihon tarpeiden mukaan.

”Teette ihonhoidon tuotteiden etsimisestä sata kertaa helpompaa ja toimivampaa, sekä teidän asiakaspalvelu on niin korkealuokkaista, että tuntee itsensä oikeasti tärkeäksi!” sanoo Susanna.

Twistbe – ihonhoidon asiantuntija

Twistbe on kotimainen ihonhoidon asiantuntija, joka auttaa asiakkaita löytämään juuri heidän iholleen sopivat tuotteet ja rakentamaan oikeasti toimivan ihonhoitorutiinin. Toiminnan lähtökohtana on ajatus siitä, että hyvä ihonhoito perustuu ihon tarpeiden ymmärtämiseen, ei mahdollisimman monen tuotteen käyttämiseen.

Twistben asiantuntijat perehtyvät tuotteisiin perusteellisesti ennen niiden ottamista valikoimaan. Jokainen tuote arvioidaan huolellisesti tarkastelemalla sen raaka-aineita ja vaikuttavien aineiden pitoisuuksia, tutustumalla valmistajaan sekä arvioimalla tuotteen hinta-laatusuhdetta. Lisäksi jokaista tuotetta testataan käytännössä. Asiakkaan ei tarvitse yrittää tulkita monimutkaisia ainesosaluetteloita, kun valikoimaan on koottu vain tuotteita, jotka täyttävät Twistben tiukat laatukriteerit.

Tuotteiden lisäksi Twistben toiminnan ytimessä on yksilöllinen asiantuntijapalvelu. Asiakkaat voivat saada henkilökohtaista neuvontaa verkkokaupan kautta sekä Helsingin myymälässä ja hoitolassa. Tavoitteena on löytää ratkaisut, jotka sopivat juuri kyseisen asiakkaan iholle.

Twistben toiminta-ajatus näkyy myös asiakaspalautteissa. Niissä kiitosta saavat erityisesti asiantunteva palvelu, huolellisesti valittu tuotevalikoima ja se, että asiakas saa apua juuri omaan tilanteeseensa.