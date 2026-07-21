Kansanedustaja Mari Holopainen: Pääministerin on vastattava eduskunnalle Garden-päätöstä koskeviin kysymyksiin – asian vierestä puhuminen on lopetettava
21.7.2026 12:07:33 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Kansanedustaja Mari Holopainen (vihr.) vaatii pääministeri Petteri Orpoa vastaamaan Garden Helsinki -hankkeen 35 miljoonan euron valtiontukea koskeviin kysymyksiin tänään eduskunnassa. Holopaisen mukaan keskustelua on pyritty viemään sivuraiteille.
– Pääministerillä on ollut usein tapana väittää eduskunnassa silmät kirkkaina, ettei oppositio ole tuonut budjetin osalta vaihtoehtoja pöytään, vaikka oppositio on toimittanut ne hänelle henkilökohtaisesti useaan kertaan, Holopainen sanoo.
– Vastuuta Garden-päätöksenteosta on yritetty hämärtää nostamalla esiin muun muassa Uniper. Tämä kritiikki on kokoomukselta kuitenkin vaimentunut, kun julkisuudessa on muistutettu, että Fortumin tasaisen tulovirran tuoneiden sähkönsiirtoverkkojen myynti tehtiin Jyrki Kataisen (kok.) hallituksen aikana. Myöhempi Uniperin omistuksen epäonninen loppu käsiteltiin perusteellisesti eduskunnassa, ja silloinen omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen vastasi eduskunnan ja talousvaliokunnan kysymyksiin. Nyt on Orpon vuoro vastata kysymyksiin ja selittää, miksi hän on antanut hallituksen Garden-tuesta virheellistä tietoa, Holopainen korostaa.
Holopainen muistuttaa, että kyse ei ole areenahankkeiden vastustamisesta vaan päätöksenteon avoimuudesta.
– Helsingin kaupunginvaltuusto ei ole päättänyt 35 miljoonan euron valtiontuesta. Valtuusto päätti kaavoituksesta ja tontin myynnistä, jotka mahdollistavat yksityisen hankkeen toteuttamisen, jos sille löytyy rahoitus. Oppositio on kritisoinut valtiontukipäätöstä, ei areenahankkeita. Hallituspuolueiden edustajat eivät voi olla tästä tietämättömiä. Valtiontukipäätöksen teki Orpon hallitus, ja siitä hallituksen on kannettava vastuu, Holopainen toteaa.
– Kun valtio myöntää kymmenien miljoonien eurojen tuen yksittäiselle hankkeelle, päätöksenteon on oltava avointa ja perustuttava riittäviin tietoihin. Tässä tapauksessa näin ei ollut. Kyse on siitä, miksi hallitus myönsi 35 miljoonan euron valtiontuen ilman riittäviä selvityksiä hankkeesta. Yksi dia ei riitä. Pääministerin pitää vastata myös siihen, miksi kokoomus johtaa talouspolitiikkaa vaillinaisiin tietoihin perustuen, Holopainen sanoo.
– Suomalaisen päätöksentekokulttuurin ja lobbaamisen on muututtava. Talouspolitiikkaa ei voi johtaa tuloksellisesti ilman riippumatonta tietoa. Julkiset investoinnit on kohdennettava sinne, missä niillä saavutetaan paras yhteiskunnallinen hyöty, ei kavereiden hankkeisiin. Toivon, että tämän farssin lopputuloksena päätöksenteon avoimuus vahvistuu. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että kokoomuksen ja perussuomalaisten hallitus jatkaa toistensa tukemista avoimuuden kustannuksella, Holopainen päättää.
Yhteyshenkilöt
Mari HolopainenKansanedustajaPuh:0505143452mari.holopainen@eduskunta.fi
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