SDP:n Johannes Koskisen käyttämä ryhmäpuheenvuoro Garden Helsinki - keskustelussa

Ryhmäpuheenvuoro 21.7.2026, puhuttu muoto pitää



Arvoisa puhemies



On poikkeuksellista, että eduskunta joudutaan kutsumaan koolle keskellä kesää. Me sosialidemokraatit jaamme käsityksen siitä, että nyt on kyse vakavista kysymyksistä ja pidämme eduskunnan koolle kutsumista oikeana ratkaisuna.



Kiitän hallitusta siitä, että se on tuonut eduskuntaan tämän tiedonannon koskien Garden Helsinki -hankkeeseen liittyvää päätöksentekoa ja osin myös tehokkaasti katunut. Tiedonannon antaminen kävi välttämättömäksi monien asiaan liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Pitkin kesää on tippunut julkisuuteen kiusallista uutta tietoa Garden Helsinki -hankkeesta, miten sitä on viety eteenpäin poliittisessa koneistossa ja miten sille on poliittisten suhteiden avulla lobattu julkista rahoitusta.



Tai junailtu ja runtattu, kuten hankkeen puuhamiehet itse ovat asiaa kuvanneet.



Oikeuskansleri on lähettänyt asiaa koskien pääministerille selvityspyynnön esittäen siinä joukon erittäin tärkeitä kysymyksiä. Näihin kysymyksiin ainakin me sosialidemokraatit kovasti kaipaamme vastauksia. Valitettavasti hallituksen tiedonanto ei niitä tarjoa.



Arvoisa puhemies



Tällä vaalikaudella hallitus on tehnyt kovia leikkauspäätöksiä. Päätöksiä, jotka ovat osuneet kipeästi moniin suomalaisiin ja heidän päivittäiseen toimeentuloonsa. Näillä ihmisillä on kaikki oikeus odottaa, että vähintään yhtä tiukkaa linjaa verorahojen suhteen noudatettaisiin silloin, kun kyse on pääministeripuoluetta lähellä olevista tahoista tai hankkeista. Poliittisessa päätöksenteossa ei pidä saada parempaa kohtelua suhteilla tai lahjoittamalla rahaa jollekin puolueelle.



Arvon pääministeri, julkisen vallankäytön tulee paitsi olla riippumatonta, myös näyttää ulospäin riippumattomalta. Nyt tämä ei ole toteutunut. Voin kuvitella, että aika moni suomalainen on varsin hämmentyneenä seurannut uutisia siitä, miten kansalaisten verorahojen käytöstä on tässä asiassa päätetty. Tämä näyttäytyy nyt niin, että meillä on eri julkinen talous pääministeripuoluetta lähellä oleville tahoille kuin muille.



Tällainen on hyvin vahingollista politiikan uskottavuudelle ja kansalaisten luottamukselle siihen, että päätöksenteko kohtelee ihmisiä tasavertaisesti. Suomalainen päätöksenteko on saanut nauttia kansainvälisesti vertaillen korkeasta kansalaisten luottamuksesta. Tämä on arvo, jota tulisi kaikin keinoin suojella ja vaalia. Luottamus on hidasta rakentaa, mutta sen voi tuhota nopeasti.



Arvoisa puhemies



Garden Helsinki ei hallituksen toimissa näyttäydy täysin irrallisena asiana. Virkamieskantojen, monipuolisen asiantuntemuksen ja asianmukaisen valmistelun sivuuttamista on tällä vaalikaudella tapahtunut muutenkin valitettavan paljon. Lainvalmistelun puutteita ja hallituksen yksipuolista poliittista ohjausta on perustellusti kritisoitu. Ja se julkisen talouden niukkuus, jonka perusteella on toteutettu jopa kansalaisten perusoikeuksia vaarantavia säästöjä, on toistuvasti unohtunut silloin, kun on pitänyt järjestää etuja erityisesti hallituksen tai pääministeripuolueen sydäntä lähellä oleville tahoille.



Lisäksi on syytä muistaa, että vaikka Garden Helsingin rahoittamista ajoi yksi puolue, ei lopullinen päätös ole yhden puolueen, vaan sen teki koko hallitus yhdessä. Ainakin perussuomalaiset tiesivät tässä kohti, etteivät ministeriöiden virkamiehet pitäneet hankkeen rahoittamista perusteltuna. Toivon, että kuulemme tänään myös, olivatko muut hallituspuolueet tästä tietoisia.



Arvoisa puhemies



Se, että yrityksen tai hankkeen toimijoilla on puoluekytköksiä ei tietenkään saa itsessään olla este julkisen tuen myöntämiselle, mikäli lain mukaiset edellytykset todella täyttyvät. Mutta silloin kun tällaisia kytköksiä johonkin hallituspuolueeseen on, tulee pitää korostetusti huolta, että näiden kytkösten ei anneta vaikuttaa päätöksentekoon. Parasta olisi, että tällaisten asioiden annettaisiin asia kulkea riippumattoman virkavalmistelun läpi ja jos virkavalmistelussa katsotaan, ettei rahoitukselle ole edellytyksiä, niin silloin asian annetaan olla.



Eduskunta ei voi tietää, mitä suljettujen ovien takana asiasta on puhuttu, eikä ole minun asiani lähteä arvailemaan päätöksenteon lopullisia vaikuttimia. Mutta toimintatavat näkyvät ulospäin ja ne eivät näytä hyvältä. Runttaaminen ja junailu eivät kuuluu 2020-luvun politiikan tekoon. Ministerien ei pidä käyttää asemaansa ajaakseen yksittäisten toveriensa tai rahoittajiensa asiaa ohi virkavalmistelun. Tällainen edustaa menneiden vuosikymmenten tunkkaisia toimintatapoja, joilla ei tule olla sijaa päätöksenteossa tänä päivänä.



Siispä hyvä pääministeri Orpo,



Siltä varalta, että eduskunta katsoo edelleen perustelluksi antaa teille luottamuksensa, rohkenen antaa neuvon. Seuraavan kerran kun joku kokoomuksen rahoittaja tai aktiivi lähestyy teitä pyynnöillä, jotka koskevat hänen tai hänen yrityksensä etua, neuvokaa, miten hän voi edetä normaaleja virallisia reittejä pitkin ja toivottakaa onnea.



Arvoisa puhemies



Hallituksen menettely päätettäessä Garden Helsinki -hankkeen valtiontuesta on ollut omiaan heikentämään kansalaisten luottamusta poliittiseen päätöksentekoon ja siihen että kaikkia kohdellaan päätöksenteossa tasavertaisesti. Näistä syistä oppositio esittää, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.