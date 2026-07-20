Factory by the Lake - Luvassa oikea hittikimara!
21.7.2026 12:41:14 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote
Suurlähettiläät ja Lohjan kaupunginorkesteri yhdistävät voimansa 22.8.2026 klo 20 Factory by the Laken päälavalla. Luvassa on unohtumaton ilta täynnä rakastettuja hittejä uusin sovituksin. Tämä ainutlaatuinen konsertti kutsuu yleisön laulamaan ja tunnelmoimaan. Liput saatavilla NetTicket.fi-sivustolla. Lisätiedot: fbtl.fi.
Kun lauantaina 22.8.2026 klo 20 FBTL päälavan valtaa Suurlähettiläät & Lohjan kaupunginorkesteri luvassa on oikea hittikimara!
Illan aikana kuullaan rakastetuimpia hittejä uusin ja tuorein sovituksin, kun Suurlähettiläät yhdistävät voimansa Lohjan kaupunginorkesterin muusikoiden kanssa. Konsertti kutsuu yleisön mukaan laulamaan, tunnelmoimaan ja eläytymään tuttujen melodioiden vietäväksi.
Mitä muistoja sinulle tuo radiohitit Elokuun 11., Pitääxunaina, Maailman laidalla, Kun tänään lähden, Kuka pysäyttäisi kellot? Soulvaikutteita ja melodista suomipoppia yhdistelleen Suurlähettiläät -yhtyeen ura on täynnä suuria hittejä.
Vuonna 1991 esikoisalbuminsa julkaisseen bändin ura lähti nopeasti lentoon. Parikymmentä vuotta kestäneen uransa aikana Suurlähettiläät julkaisi kahdeksan studioalbumia, joista se on saanut viisi kulta- ja kaksi platinalevyä. Levyjen lisäksi myös bändin livekeikat ovat erittäin suosittuja. Vuonna 2011 viimeisen keikkansa soittanut bändi teki paluun 2018 ja keikkailee nyt satunnaisesti. Nyt rakastettu bändi esiintyy ensimmäistä kertaa Lohjan kaupunginorkesterin muusikoiden kanssa!
Factory by the Lake 20.8.-23.8.2026
Osoite: Pitkäniemen tehdasalue, Kotkantie, Lohja
Päälava (eli halli nro 5, venehalli)
Liput NetTicket.fi 30 / 35€, 40€ ovelta (jos vielä jäljellä)
Yhteislippu 75€ sisältää kaikki FBTL – maksulliset tapahtumat. Moulin Rouge, Movie Classics ja Suurlähettiläät & Lohjan kaupunginorkesteri
Tässä konsertissa on numeroimattomat seisomapaikat.
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Yhteyshenkilöt
Jussi-Matti HaavistoLohjan kaupunginorkesteriPuh:0443741552Jussi-Matti.Haavisto@lohja.fi
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