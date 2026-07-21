Vihreiden Hyrkkö esittää epäluottamusta pääministerille: ”Suomi tarvitsee puhtaampaa politiikkaa — ei hyvien veljien junailua tai mukamas-markkinataloutta”
21.7.2026 12:47:32 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö esittää epäluottamusta pääministeri Petteri Orpolle Vihreiden ryhmäpuheenvuorossa. Hyrkön mukaan Suomi ei ole rakenteellisesta korruptiosta vapaa maa.
— Suomi tarvitsee puhtaampaa politiikkaa. Ei hyvien veljien kanssa junailua ja runttaamista. Ei kaverikapitalismia ja mukamas-markkinataloutta. Ei maan tapaa ja silmien ummistamista rakenteelliselta korruptiolta. Suomi tarvitsee – ja ansaitsee – avointa ja asiallista tekemistä. Päätöksiä, jotka kestävät päivänvaloa. Reilua kilpailua ja samoja pelisääntöjä kaikille, vaikkei povarissa olisikaan tietynlaista puoluekirjaa, summaa Hyrkkö.
Hyrkkö moittii kokoomuslaisia kansanedustajia uhriutumisesta ja suomalaisten sumuttamisesta.
— Tämä ei ole henkilökohtaista. Pääministeri on Suomen kenties vaikutusvaltaisin henkilö ja instituutio itsessään. Ei ole yhdentekevää, miten pääministeri valtaansa käyttää. On valitettava tosiasia, että juuri pääministerin toiminta on ollut omiaan herättämään epäluottamusta valtion päätöksentekoa kohtaan, sanoo Hyrkkö.
Hyrkön mukaan ei ole kyse siitä, saako päättäjiä lobata, saako valtio tukea merkittäviä investointeja tai edes siitä, onko Garden-hanke itsessään hyvä vai huono.
— Kysymys on siitä, miten näin suuresta valtiontuesta voidaan päättää näin hähmäisillä tiedoilla, missä määrin kyse on rakenteellisesta korruptiosta sekä siitä, onko pääministeri antanut väärää tietoa, sanoo Hyrkkö.
Vihreät vaatii vaalirahoituslainsäädännön kiristämistä ja jättää asiasta lakialoitteen.
— Vihreät on esittänyt muun muassa vaalirahoituslain laiminlyöntien sanktiointia, valvonnan kiristämistä ja ennakkoilmoitusten pakollisuutta. Onko pääministeri valmis tähän? kysyy Hyrkkö.
Yhteyshenkilöt
Saara HyrkköVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:+358 9 432 3021Puh:040 719 7604saara.hyrkko@eduskunta.fi
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