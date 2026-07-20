MTV:n elokuun kärkitärpit: Tanssii Tähtien Kanssa, Nainen joka katosi, Maajussille morsian ja Rakkaat maajussit, Love Island US, Escort Boys, Suomen MM-ralli, UEFA Super Cup

Elisa ja MTV jatkavat yhteistyötä – MTV:n kanavat näkyvät jälleen Elisa Viihteessä ja Elisan kaapeli-TV:ssä 3.7.2026 12:00:00 EEST | Tiedote

Elisa ja MTV ovat tehneet sopimuksen MTV:n sisältöjen jakelua koskevasta kokonaisuudesta ja syventävät yhteistyötään. MTV:n kanavien (MTV3, MTV Sub ja MTV Ava) suorat lähetykset on nyt palautettu Elisa Viihteeseen ja Elisan kaapeli TV:hen, ja ne näkyvät normaalisti 3.7. klo 12 alkaen.