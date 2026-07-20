MTV:n elokuun kärkitärpit: Tanssii Tähtien Kanssa, Nainen joka katosi, Maajussille morsian ja Rakkaat maajussit, Love Island US, Escort Boys, Suomen MM-ralli, UEFA Super Cup
22.7.2026 14:55:00 EEST | MTV Oy | Tiedote
Salatut elämät palaa uusin kääntein Pihlajakadulle, ja Tanssii Tähtien Kanssa tuo säkenöivää tähtiloistoa sunnuntai-iltoihin. Maajussi-maanantai johdattaa rakkauden äärelle Maajussille morsian- ja Rakkaat maajussit -ohjelmien parissa. Uusi kotimainen psykologinen trilleri Nainen joka katosi saa ensi-iltansa. MTV Katsomoon saapuvat myös ranskalainen komediasarja Escort Boys sekä ikonisen Siskoni on noita -sarjan kaikki kaudet. Heinä–elokuun taitteessa katseet kääntyvät Keski-Suomen sorateille ja Suomen MM-ralliin. Kesän jalkapallohuumaa jatkavat Super Cup, Mestarien liigan karsintaottelut, Serie A sekä Ruotsin Allsvenskan.
MTV:n kärkitärpit kokoaa yhteen pakettiin kuukauden kiinnostavimmat julkaisut sekä MTV Katsomosta että MTV:n kanavilta.
Heinäkuun tärppeihin pääset vielä tästä.
KOTIMAISET OHJELMAT
Asian ytimessä.doc: Salatut elämät – totuus kohukohtauksista
su 9.8. alkaen MTV Katsomo+
su 16.8. maksutta MTV Katsomossa
MTV Katsomo
- Muistatko vielä Miian traagisen kuoleman? Entä lentokoneen dramaattisen syöksyn Siperiaan? Salatut elämät on viihdyttänyt suomalaisia yli 25 vuoden ajan. Dokumentissa sarjan entiset ja nykyiset tekijät paljastavat, miten ikonisimmat kohtaukset syntyivät ja mitä kulisseissa todella tapahtui.
Salatut elämät
ma 10.8. alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Salatut elämät palaa kesätauolta! Pihlajakadun perhesuhteet on korttipakka, jonka voi sekoittaa yhä uudestaan. Rakkauden kierroksella kuningas löytää kuningattarensa ja muuan onnekas saa ässänsä, mutta häviäjien kohtalo on julma. Yksi menettää elämässään kaiken ja toisella on vastassaan noutaja. Vanha tuttu ilmestyy paikalle, kun jotkut horjahtavat rikoksen polulle.
- MTV Katsomo+ -tilaajille viikon jaksot ennakkoon perjantaisin – ensimmäisen viikon jaksot ovat katsottavissa jo pe 7.8.
Nainen joka katosi
to 20.8. alkaen
MTV Katsomo+
- Aaro ja Maura kohtaavat kesäyössä. Syntyy intohimoinen suhde, joka saa järkyttävän käänteen, kun Maura katoaa jäljettömiin ja Aarolle selviää, ettei mikään Mauran kertomasta ole totta. Menneisyydessä on tapahtunut rikos, ja nyt Maura on päättänyt ottaa oikeuden omiin käsiinsä.
- Kolmessa toisiinsa kietoutuvassa tarinalinjassa etenevä psykologinen trilleri Nainen joka katosi perustuu Simo Halisen samannimiseen romaaniin.
- Neliosaista sarjaa tähdittävät Saga Sarkola, Johannes Holopainen, Oona Airola ja Pekka Strang. Sarjan on ohjannut ja käsikirjoittanut Simo Halinen.
- Ensimmäisellä viikolla julkaistaan kaksi jaksoa, sen jälkeen yksi jakso viikossa.
Maajussille morsian
ma 24.8. alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Rakastetun Maajussille morsiamen 19. kaudella katsojat kulkevat taas maajussien mukana niin arjen hetkissä, suurissa päätöksissä kuin herkissä tunteissa, kun maaseudun keskellä etsitään rakkautta ja kumppania elämään.
- Kauden alkaessa kirjeet päätyvät maajusseille Vappu Pimiän toimittaessa posteljoonin virkaa. Pimiälle kausi ohjelman juontajana ja Amorin apulaisena on jo kymmenes.
- Syksyn mittaan nähdään pidempiä jaksoja ja enemmän romantiikkaa, tunteita ja juonenkäänteitä kuin koskaan ennen.
Rakkaat maajussit
ma 24.8. alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Rakkaat Maajussit on viihdyttävä hyvän mielen ohjelma, jossa seurataan neljän Maajussille morsian -ohjelmasta tutun maajussin elämää maatilojen kesäisissä maisemissa.
- Kesäkausi pitää maatilalliset kiireisinä ja edessä on suuria elämänmuutoksia, joihin valmistautuminen aloitetaan hyvissä ajoin. Onneksi myös palautumiselle ja parisuhteille löytyy aikaa Suomen suvessa.
- Toteutuvatko etukäteen tehdyt suunnitelmat vai yllättääkö elämä jälleen?
Tanssii Tähtien Kanssa
su 30.8. alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Suomen suurin ja säihkyvin show saapuu jälleen ilahduttamaan kotikatsojia. Tanssii Tähtien Kanssa pyörähtää jo 19. kaudelleen ja hurmaa katsojat uusilla upeilla tähtipareilla, sykähdyttävillä tarinoilla ja toinen toistaan näyttävämmillä tanssiesityksillä.
- Tulevalla kaudella tanssiparketilla nähdään jo etukäteen suurta kiinnostusta herättänyt uudistus, kun Ernest Lawson saa vierelleen uuden juontajaparin. Kauden 30.8. aloittavassa esittelyjaksossa paljastuu, kuka tunnettu ja säteilevä henkilö on kyseessä. Jaksossa syvennytään myös uusien tähtioppilaiden mietteisiin tulevasta kaudesta sekä näemme, kuinka tähtiesiintyjät valmistautuvat ohjelman alkamiseen. Suorat lähetykset alkavat viikkoa myöhemmin.
KANSAINVÄLISET OHJELMAT
Love Island US, kausi 8
ma 3.8. alkaen
MTV Katsomo+
- Uudet sinkut flirttailevat ja ihastuvat rakkauden saarella. Draamalta ei vältytä Love Islandin Yhdysvaltojen version kahdeksannella kaudella.
- Ensimmäisellä viikolla julkaistaan seitsemän jaksoa, sen jälkeen nähdään viisi jaksoa viikossa.
Escort Boys, kausi 1
ti 4.8. alkaen
MTV Katsomo+
- Ranskalaisessa komediasarjassa neljän kaverin porukka perustaa seuralaispalvelun ratkaistakseen rahahuolensa ja pelastaakseen mehiläistilan konkurssilta. Asiakkaita löytyy joka lähtöön, eikä uuden uran sovittaminen yhteen perhe- ja rakkauselämän kanssa onnistu ongelmitta.
- Kauden kaikki jaksot julkaistaan kerralla. Sarjan toinen kausi nähdään MTV Katsomossa syyskuussa.
Suurmestari Australia, kausi 3
la 8.8. alkaen
MTV Katsomo ja MTV Sub
- Hittisarjan australialaisversiossa julkisuuden henkilöt suorittavat hulvattoman hauskoja ja kummallisia tehtäviä, ja suurmestari arvioi suoritukset mielivaltaisesti.
- Koko kausi julkaistaan kerralla MTV Katsomo+ -tilaajille. Maksutta MTV Katsomossa kausi nähdään tv:n tahdissa.
Murhaklubi ratkaisee, kausi 3
ma 10.8. alkaen
Nyt maksutta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla
- Outo kolmikko Judith Potts, Becks Starling ja Suzie Harris pääsee jälleen murhien jäljille, kun pahuus on valloillaan Marlow'ssa. Asukkaiden valppaiden silmien alla he tutkivat kaupungin ystävällisimmän miehen ja äskettäin kirjan julkaisseen kokin murhia. Sarjan on luonut Robert Thorogood (Death in Paradise - Murha paratiisissa, The Marlow Murder Club - Thamesjoen murhat).
- Kausi on julkaistu jo aiemmin MTV Katsomo+ -tilaajille.
Charmed – Siskoni on noita, kaudet 1-8
ti 11.8. alkaen
MTV Katsomo+
- Taikuutta, demoneita ja sisarusten välistä voimaa. Halliwellin sisarukset Prue, Piper ja Phoebe tekevät paluun, kun vuosituhannen vaihteen kulttisarjan kaikki kahdeksan kautta julkaistaan MTV Katsomossa. Sarja nosti päätähdet Holly Marie Combsin, Rose McGowanin ja Alyssa Milanon superjulkkiksiksi.
- Päivittäin julkaistaan yksi kausi 11.8. alkaen. Näin viimeinenkin kausi on katsottavissa ti 18.8. alkaen.
Hercule Poirot, kaudet 11–12
la 15.8. alkaen
MTV Katsomo ja MTV Ava
- Yksityisetsivä Hercule Poirot ajautuu klassikkosarjassa mysteerien pyörteisiin ja ratkomaan murhia yhdessä ystävänsä kapteeni Hastingsin ja ylikomisario Jappin kanssa.
- MTV Katsomo+ -tilaajille julkaistaan kauden 11 jaksot kerralla 15.8. ja kauden 12 jaksot 29.8. Maksutta MTV Katsomossa sarjaa seurataan tv:n tahtiin.
Hayu presents...
ma 17.8. alkaen
MTV Katsomo+
- Hollywood-juontaja Dean McCarthy sukeltaa videopodcastissa Hayu-realitymaailman unohtumattomimpiin hetkiin. Vieraina nähdään muun muassa Paris Hilton, Luann de Lesseps, Mark-Francis Vandelli, Elizabeth Day sekä The Real Housewives of London -sarjan tähtiä. Henkilökohtaiset muistot, kulissien takaiset tarinat ja yllättävät paljastukset avaavat uusia näkökulmia realitytelevision puhutuimpiin ilmiöihin.
- Uusi jakso kerran viikossa maanantaisin. Yhteensä jaksoja on 12.
The Rookie, kausi 7
ke 19.8. alkaen
Nyt maksutta MTV Katsomossa ja MTV Sub -kanavalla
- John Nolan, joka aloitti uransa Los Angelesin poliisilaitoksen vanhimpana kokelaana, jatkaa kokeneena konkarina. Nolan toipuu ampumahaavasta, ja ikä tuntuu saavan hänet kiinni. Kun tiimi saa riveihinsä kaksi uutta kokelasta, Nolanin on jälleen kaivettava esiin sitkeytensä ja huumorintajunsa ohjatakseen seuraavaa sukupolvea. Samalla he jahtaavat vaarallisia karkureita, joiden motiivit käyvät yhä henkilökohtaisemmiksi.
- Nathan Fillionin tähdittämän hittisarjan 7. kausi on julkaistu jo aiemmin MTV Katsomo+ -tilaajille.
Unelma-asunto auringon alta, kausi 17
pe 21.8. alkaen
MTV Katsomo ja MTV Ava
- Brittisarjassa seurataan ihmisiä, jotka etsivät asuntoa aurinkoisemmista maisemista joko loma-asunnoksi tai pitempiaikaiseen asumiseen.
The Summit Australia, kausi 2
pe 21.8. alkaen
MTV Katsomo ja MTV Sub
- Toisilleen entuudestaan tuntematon retkikunta ottaa haasteen vastaan ja lähtee vaeltamaan kohti jylhää vuorenhuippua Uuden-Seelannin upeissa maisemissa. Onnistujien kesken on jaossa hulppea miljoonan dollarin voittopotti.
- Koko kausi julkaistaan kerralla MTV Katsomo+ -tilaajille. Maksutta MTV Katsomossa sarjaa seurataan tv:n tahtiin.
The Cage
ti 25.8. alkaen
MTV Katsomo+
- Elämän kolhimat kasinotyöntekijät Leanne ja Matty huomaavat eräänä iltana olevansa samassa tilanteessa: kumpikin varastaa rahaa samasta kassakaapista. Molempien yksityiselämät ovat pahasti solmussa, ja pakkaa sekoittavat kasinon omistajan gangsteripoika ja tätä jahtaava poliisi.
- Koko kausi julkaistaan kerralla.
The Ridge
la 29.8. alkaen
MTV Katsomo+
- Anestesialääkärinä toimiva Mia Beaton matkustaa Uuteen-Seelantiin Cassy-siskonsa häihin, mutta saa kesken lentomatkan huolestuttavia uutisia siskon katoamisesta. Kun etsintäpartio löytää Cassyn kuolleena, poliisi pitää asiaa tapaturmana, mutta pikkukylän asukkaita epäilevä Mia alkaa selvitellä tapausta itse. Samalla kotipuolessa selvitellään Mian työvuoron aikana sattunutta potilaan kuolemaa.
- Koko kausi julkaistaan kerralla.
ELOKUVAT
All the Beauty and the Bloodshed
to 6.8. alkaen
MTV Katsomo+
- Dokumentti amerikkalaisesta valokuvataiteilijasta ja aktivistista Nan Goldinista. Dokumentissa kuvataan myös Goldinin taistelua opioidikriisissä miljardeja tienannutta Sacklerin perhettä vastaan. Yhdysvallat 2022.
Together
pe 14.8. alkaen
MTV Katsomo+
- Vuosia yhdessä olleet Tim ja Millie ovat elämänsä käännekohdassa. Kun he muuttavat suurkaupungista maalle uuden alun toivossa, heillä on vain toisensa. Pinnan alla kytevät kuitenkin jännitteet, ja pian he kohtaavat karmivan yliluonnollisen voiman, joka uhkaa tuhota heidän elämänsä, rakkautensa ja koko olemassaolonsa. Body horror -kauhuelokuvan tähtinä ovat Dave Franco ja Alison Brie. Australia 2025.
No Baby On Board
ma 17.8. alkaen
MTV Katsomo+
- Dokumentissa elokuvantekijä Julia Kots haluaa lahjoittaa pakastetut munasolunsa pois, mutta prosessi ei olekaan aivan yksioikoinen. Lisäksi Kots kuulee muiden lapsettomien naisten tarinoita: millaiset syyt ovat johtaneet tähän päätöksen tai tilanteeseen? Yhdysvallat 2026.
Köln 75
pe 21.8. alkaen
MTV Katsomo+
- Musiikkidraama kertoo tosipohjaisen tarinan 18-vuotiaasta Vera Brandesista, joka laittaa kaiken peliin ja varaa Kölnin oopperatalon järjestääkseen konsertin huippupianisti Keith Jarrettin kanssa vuonna 1975. Improvisoitu pianokonsertti oli vähällä peruuntua, mutta siitä tuli ikoninen ja historiallinen musiikkielämys. Konsertti äänitettiin levylle, joka nousi yhdeksi kaikkien aikojen myydyimmistä jazzlevyistä. Saksa 2025.
Hirttämättömät
pe 21.8. alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Kotimaisessa komediassa pähkähullun idean saanut tylsistynyt nuori päättää huijata Yksinäistä Ratsastajaa ja hänen apuriaan Tontoa esiintymällä Gonzales-nimisenä maantierosvona. Hän antautuu erikoiselle rosvokaksikolle, joka uskoo saavansa tästä maantierosvosta rahakkaan palkkion. Elokuvan pääosissa nähdään Aku Hirviniemi, Andrei Alén ja Ona Huczkowski. Suomi 2023.
Out of Death
su 30.8. alkaen
MTV Katsomo
- Bruce Willisin tähdittämässä trillerissä syrjäiselle järvelle saapuva Shannon lähtee patikoimaan kukkulalle sirotellakseen isänsä tuhkat tämän lapsuudenmaisemiin. Ukkosmyrsky yllättää Shannonin, ja hän joutuu järkyttävän tapahtuman silminnäkijäksi. Yhdysvallat 2021.
URHEILU
JALKAPALLO
UEFA Super Cup
ke 12.8.
MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV Sub
Myös MTV:n maksukanavilla
- Keväällä Mestarien liigan voittoa juhlinut PSG kohtaa Eurooppa-liigan hallitsevan mestarin Aston Villan perinteisessä UEFA Super Cupissa.
- Itävallan Salzburgissa pelattava ottelu nähdään suorana MTV Katsomossa ja MTV Subilla. Kello 22 alkavan ottelun ennakkolähetys käynnistyy kello 21.
Mestarien liiga
ti 18.8. alkaen
MTV Katsomo+ Urheilu
Myös MTV:n maksukanavilla
- MTV:n Mestarien liiga -kausi alkaa viimeisen pudotuspelikierroksen otteluilla, joissa ratkotaan viimeiset paikat syyskuussa alkavaan liigavaiheeseen.
- MTV Katsomossa nähdään suorana myös Mestarien liigan arvontalähetykset: pudotuspelikierroksen arvonnat 3.8. ja liigavaiheen arvonnat 27.8.
Elokuun Mestarien liiga -lähetykset:
3.8. viimeisen pudotuspelikierroksen arvonnat
18.–19.8. viimeinen pudotuspelikierros, ensimmäiset osaottelut
25.–26.8. viimeinen pudotuspelikierros, toiset osaottelut
27.8. liigavaiheen arvonnat
Allsvenskan
MTV Katsomo+ Urheilu
Myös MTV:n maksukanavilla
- MTV Katsomossa nähdään viikoittain kaksi suoraa Ruotsin pääsarjan ottelua suomeksi selostettuna.
Serie A
la 22.8. alkaen
MTV Katsomo+ Urheilu
Myös MTV:n maksukanavilla
- Italian pääsarja Serie A potkaistaan käyntiin lauantaina 22.8. neljällä ottelulla. Avauskierroksella muun muassa Scudetton pokannut hallitseva mestari Inter kohtaa sarjanousija Monzan.
- MTV Katsomossa nähdään lähtökohtaisesti kaikki kauden ottelut, joista kiinnostavimmat jokaiselta kierrokselta suomeksi selostettuna.
MOOTTORIURHEILU
MM-ralli
to 30.7. alkaen
MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3
- Heinä-elokuun vaihteessa nautitaan rallikauden kohokohdasta, Suomen MM-rallista, joka ajetaan Keski-Suomen haastavilla sorateillä 30.7.–2.8.
- Ensimmäisen voittonsa Virossa napannut Sami Pajari sekä Esapekka Lappi hakevat kotikisan voittoa pääluokassa. Samaa voidaan odottaa esimerkiksi Teemu Suniselta, Roope Korhoselta tai Tuukka Kauppiselta ja kumppaneilta pienemmissä luokissa.
- MTV:n kattavat suorat lähetykset välittävät tapahtumia paikan päältä Jyväskylästä ja Himokselta. Erikoiskokeiden lisäksi luvassa on vieraita, kuljettajahaastatteluita ja muun muassa huoltoparkin esittelyä.
- Elokuun lopulla ajetaan myös Paraguayn ralli, 27.–30.8.
Rallin EM-sarja
pe 14.8. alkaen
MTV Katsomo+ Urheilu
- Rallin EM-sarja kurvaa elokuussa Tshekkiin. Kaikki erikoiskokeet 14.–16.8. ajettavasta rallista nähdään MTV Katsomosta suorana ja englanniksi selostettuna.
Super Formula
la 8.8. alkaen
MTV Katsomo+ Urheilu
Myös MTV:n maksukanavilla
- Japanin vauhdikasta formulasarjaa seurataan 8.–9.8. Sugon radalta. MTV Katsomossa nähdään suomeksi selostettuna kauden kaikki aika-ajot ja kilpailut. Super Formulan käänteet tulkitsee MTV:n monipuolinen moottoriurheiluääni Juho Kokko. Selostamossa Kokon rinnalla on pitkän linjan moottoriurheilun ja rata-autoilun asiantuntija Risto Virtanen.
Motocrossin MM-sarja
MTV Katsomo+ Urheilu
Myös MTV:n maksukanavilla
- Elokuussa on vuorossa kolme kisaa: 2.8. Belgia, 16.8. Ruotsi ja 23.8. Alankomaat. MTV Katsomossa nähdään jokaisen kisaviikonlopun MXGP:n viimeinen kilpailu noin tunnin mittaisena suorana lähetyksenä.
MUU URHEILU
Timanttiliiga
to 20.8. alkaen
MTV Katsomo+ Urheilu
- Timanttiliiga tarjoilee jälleen maailman kovimpien yleisurheilijoiden taidonnäytteitä. Elokuun lopulla yleisurheiluherkkua on tarjolla lähes päivittäin. Sekä Lausannen, Silesian että Zürichin kisaa edeltävänä päivänä seurataan yksittäisiä lajeja kaupunkitapahtumissa.
Elokuun lähetykset:
to 20.8. Timanttiliiga: Lausanne (miesten seiväshyppy)
pe 21.8. Timanttiliiga: Lausanne
la 22.8. Timanttiliiga: Silesia (miesten korkeushyppy, naisten pituushyppy)
su 23.8. Timanttiliiga: Silesia
ke 26.8. Timanttiliiga: Zürich (naisten seiväshyppy)
to 27.8. Timanttiliiga: Zürich
ATP Tennis
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Elokuun tuo mukanaan kaksi huipputason ATP 1000 -turnausta. Heti kuun alussa pelataan Montrealissa, jonka jälkeen Cincinnatissa. MTV Katsomon lähetyksissä pyritään seuraamaan suomalaisten otteita mahdollisuuksien mukaan niin kaksin- kuin nelinpelissäkin.
Elokuun turnaukset:
2.–13.8. ATP 1000: Montreal
13.–24.8. ATP 1000: Cincinnati
23.–29.8. ATP 250: Winston-Salem
HUOM. Muutokset ohjelmistossa ovat mahdollisia. Varmista lähetysajat aina pressisivuston ohjelmaoppaasta tai hakemalla ohjelman nimellä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maiju SalorantaPR & Communication ManagerMTV Oymaiju.saloranta@mtv.fi
Virpi ValtonenCommunication SpecialistMTV Oyvirpi.valtonen@mtv.fi
Onni OjalaPhoto Editor & PhotographerMTV Oyonni.ojala@mtv.fi
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