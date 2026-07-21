Vihreiden Hopsu: Vaalirahoituksen ennakkoilmoituksesta tehtävä pakollinen – avoimuus ehkäisee korruptioriskejä
21.7.2026 14:03:31 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Inka Hopsu on jättänyt lakialoitteen, jolla vaalirahoituksen ennakkoilmoituksesta tehtäisiin pakollinen kaikille ilmoitusvelvollisille ehdokkaille. Hopsun mukaan uudistus vahvistaisi vaalirahoituksen avoimuutta ja ehkäisisi korruptioriskejä.
Garden Helsinki -hankkeen ympärillä käyty keskustelu on nostanut esiin kysymyksiä poliittisesta vaikuttamisesta ja päätöksenteon avoimuudesta. Hopsun mukaan avoimuutta on lisättävä ennakoivasti, ei vasta epäselvyyksien jälkeen.
– Äänestäjillä on oikeus tietää jo ennen vaaleja, millaisen rahoituksen varaan ehdokkaan kampanja rakentuu. Avoimuus antaa mahdollisuuden arvioida ehdokkaiden mahdollisia sidonnaisuuksia ennen äänestyspäätöstä, Hopsu sanoo.
Nykyisin vaalirahoituksen ennakkoilmoitus on vapaaehtoinen, minkä vuoksi vain osa ehdokkaista kertoo rahoituksestaan ennen vaaleja.
– Nykyinen järjestelmä ei kohtele äänestäjiä yhdenvertaisesti. Kaikkien ehdokkaiden vaalirahoitussuunnitelmien pitäisi olla samalla tavalla julkisia ennen vaaleja, Hopsu toteaa.
Lakialoitteessa ehdotetaan, että kaikki ilmoitusvelvolliset ehdokkaat toimittaisivat ennakkoilmoituksen Valtiontalouden tarkastusvirastolle viimeistään vaalipäivää edeltävänä päivänä.
-Vapaaehtoinen ilmoitusmahdollisuus ei riitä. Vapaaehtoisuus on nyt johtanut tilanteeseen, ettei esimerkiksi pääministeri itse ole ehtinyt tai katsonut tarpeelliseksi ennakkoilmoitusta tehdä, Hopsu huomauttaa.
Hopsu vetoaa pääministeri Petteri Orpoon, että hallitus vie lakiuudistusta eteenpäin.
– Garden-keskustelun myötä hallituksen on viimeistään osoitettava olevansa valmis konkreettisiin toimiin, joilla poliittisen päätöksenteon avoimuutta ja luotettavuutta Suomessa voisi vahvistaa, Hopsu vaatii.
Hopsun mukaan avoimuuden vahvistaminen edellyttää myös muita toimia, joita mm. oikeusministeriö on koonnut ehdotuksina korruption ehkäisytyöhön.
– Pidän tärkeänä myös vihreiden kansanedustaja Hanna Holopaisen esitystä ministereille, poliittisille erityisavustajille ja ylimmille virkamiehille järjestettävästä säännöllisestä korruptionvastaisesta koulutuksesta. Luottamus demokratiaan rakentuu avoimuudesta ja yhteisistä pelisäännöistä, Hopsu sanoo.
Yhteyshenkilöt
Inka HopsuVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:09 432 3054inka.hopsu@eduskunta.fi
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