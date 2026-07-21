Vihreät - De Gröna

Virta: Jos Garden-sotkussa ei ollut kyse tietoisesta suosimisesta, kyse on pääministerin vakavasta arviointivirheestä

21.7.2026 14:31:18 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote

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Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan Garden Helsinki -hankkeen ympärille syntynyt keskustelu on ennen kaikkea kysymys pääministerin arviointikyvystä ja kansalaisten luottamuksesta päätöksentekoon.

Sofia Virta.
Sofia Virta.

– Jos kyse ei ole ollut tietoisesta yhden hankkeen suosimisesta, kyse on siitä, ettei pääministeri ole tunnistanut, millaisen riskin valittu toimintatapa aiheuttaa luottamukselle. Se on pääministerin tehtävä, Virta sanoo.

Virran mukaan pääministerin olisi pitänyt ymmärtää toimia erityisen huolellisesti tilanteessa, jossa hankkeen taustalla toimivilla henkilöillä on yhteyksiä myös hänen vaalirahoituksensa järjestämiseen.

– Juuri tällaisessa tilanteessa päätöksenteon on kestettävä poikkeuksellisen tarkka julkinen arviointi. Pääministerin olisi pitänyt ymmärtää tämä jo ennen kuin rahoituksesta annettiin lupauksia.

Virta pitää huolestuttavana sitä, ettei pääministeri ole edelleenkään myöntänyt tehneensä arviointivirhettä.

– Ongelma ei ole vain yksittäisessä hankkeessa. Ongelma on siinä, ettei pääministeri tunnu ymmärtävän, miksi valittu toimintatapa on horjuttanut suomalaisten luottamusta päätöksenteon avoimuuteen.

Virran mukaan julkista rahaa koskevien päätösten on perustuttava riippumattomaan valmisteluun, objektiivisiin vaikutusarvioihin ja samoihin pelisääntöihin kaikille.

– Suomessa ei ole tilaa kaverikaistojen vaikutelmalle. Päätöksenteon pitää paitsi olla puolueetonta, myös näyttää siltä.

Virran mukaan juuri tästä syystä kyse on paljon Gardenia laajemmasta asiasta.

– Pienessä maassa luottamus on yhteiskunnan tärkein pääoma. Suomalaisten pitää voida luottaa siihen, että julkista rahaa koskevat päätökset tehdään avoimesti, riippumattomasti ja samoilla pelisäännöillä kaikille. Juuri tätä luottamusta pääministerin harkitsenaton toiminta on horjuttanut.

Yhteyshenkilöt

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Virta: Pääministeri ei tunnu ymmärtävän, että kysymys ei ole lobbareista vaan hänen omasta arviointikyvystään – puhemiehen kutsuttava eduskunta koolle15.7.2026 22:15:41 EEST | Tiedote

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan pääministeri Petteri Orpon tämäniltainen A-studion haastattelu ei poistanut Garden Helsinki -hankkeeseen liittyviä vakavia kysymyksiä. Päinvastoin se vahvisti huolen siitä, että 35 miljoonan euron tukilinjaus tehtiin ennen asianmukaista valmistelua, laskelmia ja riippumattomia vaikutusarvioita.

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