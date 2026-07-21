Rankkasateiden vaurioittamat tieosuudet on yhtä lukuun ottamatta avattu liikenteelle – Soutujoentien sortumaa Multialla korjataan edelleen
21.7.2026 16:02:40 EEST | Keski-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Viikonlopun poikkeuksellisen runsaat sateet aiheuttivat useita vaurioita soratielle Keski-Suomessa. Tieverkolla esiintyi sortumia ja tulvavaurioita, joiden vuoksi useita tieosuuksia jouduttiin sulkemaan liikenteeltä turvallisuussyistä. Nyt lähes kaikki tieosuudet on saatu avattua liikenteelle. Vain Multialla sijaitseva Soutujoentie (tie 16517) on edelleen suljettuna.
Rankkasateen aiheuttamien vaurioiden korjaustyöt ovat edenneet hyvin Keski-Suomessa. Eilen tiedotimme, että suljettuna on vielä kolme tieosuutta. Nyt niistä kaksi on saatu avattua liikenteelle.
Tie 6211 (Simsiöntie) välillä Koipikangas-Löytty avattiin liikenteelle maanantaina iltapäivällä. Tiellä on useita vesivauriokohtia, joiden kulutuskerroksen pinnan viimeistelyt hienojakoisemmalla kiviaineksella tehdään vielä myöhemmin. Viimeistelytöistä ei kuitenkaan ole juurikaan haittaa liikenteelle.
Tie 6215 (Ähtärintie) välillä Yltiänjärvi-Ähtäri avattiin myös liikenteelle maanantaina iltapäivällä. Tie on päällystetty, ja vesi oli syövyttänyt tierakenteen kiviainekset toisen kaistan päällysteen alta, jolloin tierunko sortui. Reunasortumakohta on nyt täytetty, ja pinta on korjattu tilapäisesti öljysoralla. Päällyste tullaan korjaamaan myöhemmin.
Soutujoentietä korjataan edelleen
Multialla sijaitseva Soutujoentie (tie 16517) välillä Sydänmaanaho-Valkama on edelleen suljettuna liikenteeltä. Tie sortui rankkasateiden seurauksena noin 100 metrin matkalta.
Sadevesivirtauksen huuhtoman tieosuuden uudelleenrakennustyöt ovat hyvässä vauhdissa. Tien runko on alkaa olla rakennettu, ja pinnalle tarvitaan kantavan ja kulutuskerroksen kiviainesta vielä noin 40-45cm lisää.
Tämänhetkisen arvion mukaan Soutujoentien sortumakohta saadaan avattua liikenteelle perjantain aikana.
Vielä maanantaina Soutujoentie oli yhä osittain veden alla Tarhapääntien (tie 16519) risteyksen ja sitä ympäröivien peltojen läpi kulkevan tieosuuden osalta. Vedenpinta on nyt laskenut, ja veden alle jäänyt tieosuus on taas avattu liikenteelle.
Suljetut tieosuudet, jotka on avattu liikenteelle
Keski-Suomen alueella jouduttiin sunnuntaina sulkemaan väliaikaisesti useita tieosuuksia Keuruulla, Multialla, Saarijärvellä ja Kannonkoskella. Suurin osa tieosuuksista saatiin auki vielä sunnuntai-illan aikana.
Keuruu
- Tie 621 (Myllymäentie), tieosa 4, sortuma. Tie oli suljettuna 19.7. klo 11.00–19.00, ja se avattiin kokonaan liikenteelle klo 21.20.
- Tie 6215 (Ähtärintie), tieosa 1, vettä tiellä, tie poikki, reunasortuma. Tie oli suljettuna 19.7. klo 12.00–20.7. iltapäivä.
- Tie 6211 (Simsiöntie), vesivaurioita. Tie oli suljettuna 19.7. klo 12–20.7. iltapäivä.
Saarijärvi
- Tie 16779 (Saarijärventie), tieosoite 16779/2/4500, sortuma. Tie oli suljettuna 19.7. klo 11.00–24.00.
- Tie 16831 (Muittarintie), tieosoite 16831/1515. Tie oli suljettuna 19.7. klo 10.30–20.7. klo 1.45.
- Tie 16827 (Molosuntintie), tieosoitteet 16827/1/8648 ja 16827/1/5180. Tie oli suljettuna 19.7. klo 12.40–24.00.
Multia
- Tie 16519 (Tarhapääntie), tieosoite 16519/2/3684, sortuma. Tie on liikennöitävissä yhdellä ajokaistalla. Tie oli kokonaan suljettuna 19.7. klo 11.40–19.00.
- Tie 16521 (Saikantie), tieosoite 16521/1/989, sortuma, tie poikki. Tie oli suljettuna 19.7. klo 12.00–20.7. iltapäivä.
Kannonkoski
- Tie 6502 (Ilomäentie), tieosoite 6502/2/2215, runsaan veden aiheuttama tiekatko. Tie oli suljettuna klo 17.05–19.45.
Tienkäyttäjiä kehotetaan noudattamaan alueella voimassa olevia liikennejärjestelyjä. Myös liikenteelle avatuilla tieosuuksilla kannattaa edelleen noudattaa varovaisuutta. Ajantasaiset tiedot liikenteen häiriöistä ja tieverkon tilanteesta löytyvät Liikennetilanne-palvelusta.
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Yhteyshenkilöt
Miia AsikainenOsastopäällikkö, LiikenneKeski-Suomen elinvoimakeskusPuh:0295024028miia.asikainen@elinvoimakeskus.fi
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Tietoja julkaisijasta
Keski-Suomen elinvoimakeskus hoitaa liikenteeseen, maaseutuun, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Keski-Suomen elinvoimakeskus toimii Keski-Suomen maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
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