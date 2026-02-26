Eagle Filters solmii kumppanuuden kaasuturbiinien suodatinratkaisujen toimittamisesta tekoälydatakeskusten energiantuotantoon Pohjois-Amerikassa
22.7.2026 12:00:00 EEST | Eagle Filters Group Oyj | Tiedote
Eagle Filters solmii kumppanuuden kaasuturbiinien suodatinratkaisujen toimittamisesta tekoälydatakeskusten energiantuotantoon Pohjois-Amerikassa
Eagle Filters on solminut kumppanuuden kaasuturbiinien suodatinratkaisujen toimittamisesta Pohjois-Amerikan nopeasti kasvaville tekoälydatakeskusmarkkinoille. Kumppanuus laajentaa yhtiön suodattimien sovellusalueita ja tekee niistä kiinteän osan nykyaikaisia datakeskuksia palvelevia energiantuotantojärjestelmiä.
Pohjois-Amerikan tekoälydatakeskusmarkkina kasvaa tällä hetkellä voimakkaasti. Jotta uusiin datakeskuksiin saadaan riittävästi sähköä ilman kantaverkkoliitäntöjen aiheuttamia viiveitä, operaattorit tukeutuvat yhä enemmän paikalliseen energiantuotantoon. Kaasuturbiinit tarjoavat tähän nopeasti käyttöönotettavan ja skaalautuvan ratkaisun. Uuden kumppanuuden myötä Eagle Filtersin kaasuturbiininsuodattimia hyödynnetään näissä energiantuotantojärjestelmissä.
Kumppanuudella ja siihen liittyvillä kaasuturbiinisuodattimien toimituksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Eagle Filtersin tilikauden 2026 tulokseen.
Lisätiedot:
Jarkko Joki-Tokola, Toimitusjohtaja, Eagle Filters Group Oyj, jarkko@eaglefiltersgroup.com
Tietoja julkaisijasta Eagle Filters Group Oyj
Eagle Filters Group on materiaalitieteen yritys, jonka tavoitteena on mahdollistaa vihreä ja terveellinen ympäristö.
Eagle tarjoaa korkealuokkaisia suodatusratkaisuja, jotka vähentävät CO2-päästöjä ja lisäävät energiateollisuuden kannattavuutta. Eaglen teknologia parantaa suorituskykyä ja energiatehokkuutta sekä vähentää energiakustannuksia. Eaglen teknologiaa käyttävät eräät maailman suurimmista energiayhtiöistä.
Yhtiökonserni on listattu First North Growth Market Finland -markkinapaikalle EAGLE-tunnuksella. Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on DNB Carnegie Investment Bank AB .
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