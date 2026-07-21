Pia Lohikoski: Eikö Orpo tiedä, mitä on vastannut eduskunnalle, vai eikö hän puhu totta?

Pia Lohikoski kysyi tänään eduskunnan täysistunnossa pääministeri Orpolta, antoiko tämä väärää tietoa vastauksessaan kansanedustajien kirjalliseen kysymykseen. Keskustelussa Orpo kielsi antaneensa väärää tietoa.

– Ihmettelen Orpon kommenttia. Pääministerin allekirjoittamassa kirjallisen kysymyksen vastauksessa on selkeästi väärää tietoa liittyen hallihankkeeseen esimerkiksi Helsingin kaupungin tuen osalta. Pääministeri oli myös osuvasti unohtanut vastauksestaan pois maininnan valtiovarainministeriön kielteisestä kannasta.

– Eikö Orpo tiedä, mitä on vastannut eduskunnalle, vai eikö hän puhu totta?



Pia Lohikosken puheenvuoro eduskunnassa 21.7.2026:

”Arvoisa puhemies

Runttausta ja junailua. Kaverikapitalismia. Harhaanjohtamista.

Pääministeri kiisti STT:lle valehdelleensa Garden-hankkeen työllisyysvaikutuksista. Hän itse käytti tätä sanaa. Tosiasia on, että pääministeri antoi vääriä tietoja medialle ja eduskunnalle.

Arvoisa pääministeri Orpo,

Te itse vaaditte 2019 pääministeri Rinnettä eroamaan, jos hän oli antanut eduskunnalle väärää tietoa. Päteekö sama teihin itseenne?

Annoitteko väärää tietoa 3.7. kirjallisessa vastauksessanne eduskunnalle? Kysyin tätä kirjallisessa kysymyksessäni 8.7.

Faktoista huolimatta pääministeri antoi eduskunnalle ymmärtää, että Gardenin tukemiselle oli virkamiesperusteet. Kyse on eduskunnan harhaanjohtamisesta.

En ole saanut vastausta. Joten toistan: Annoitteko eduskunnalle väärää tietoa?”