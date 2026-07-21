Neljä kotia, neljä elämäntilannetta – Saikanportti tuo yhteiskunnalliset teemat osaksi Asuntomessuja Lempäälässä
22.7.2026 08:45:00 EEST | Asuntomessut | Tiedote
Asuntomessujen kerrostalokohde Saikanportti kutsuu katsomaan koteja pintaa syvemmältä. Neljässä messuasunnossa tarkastellaan aistiyliherkkyyttä, elämän yllättäviä muutoksia, muistiystävällistä asumista ja tukiperhetoimintaa sisustuksen keinoin.
Lempäälän Vuokrakodit Oy:n Saikanportti on Saikan uudelle asuinalueelle valmistunut 34 vuokra-asunnon kerrostalo. Asuntomessuilla talosta esitellään neljä erilaista kotia, jotka on toteutettu yhteistyössä Autismiliiton, TampereMission, Muistiliiton ja Pelastakaa Lapset ry:n kanssa.
Asuntojen suunnittelusta ovat vastanneet Tampereen seudun ammattiopisto Tredun sisustusalan opiskelijat yhdessä sisustussuunnittelija Marja Pentikäisen kanssa. Jokaiseen asuntoon on rakennettu kuvitteellinen mutta todentuntuinen asukastarina. Samalla kodit tuovat näkyviksi elämäntilanteita, joita ei perinteisissä messukohteissa yleensä kohdata.
Rauhallinen koti aistiyliherkälle nuorelle
Autismiliiton kanssa toteutettu neljän huoneen koti on suunniteltu viisihenkiselle perheelle, jonka yksi lapsista on autismikirjolla. Aistiyliherkän nuoren huoneessa ääniympäristöä pehmentää akustoiva katto ja lepoa tukevat pimentävät verhot ja painopeitto. Huoneesta löytyvät myös kuulosuojaimet sekä erilaisia valonlähteitä, joiden avulla valaistusta voi mukauttaa nuoren tarpeiden mukaan.
Koko kodin murretut värit ja levollinen sävymaailma vähentävät aistikuormitusta ja tekevät kodista rauhallisen kaikille perheenjäsenille.
Uuden alun koti ei peittele elämän rosoja
TampereMission kanssa toteutettu 33 neliömetrin yksiö kertoo pienestä perheestä uuden elämäntilanteen äärellä. Kodissa asuu kuvitteellinen parikymppinen isä kahden pienen lapsensa kanssa. Puolison kuolema on muuttanut sekä perheen arjen että taloudellisen tilanteen. Asunnon teemana on uusi alku.
Kodissa näkyvät keskeneräisyys ja tavallisen elämän jäljet. Sänky on jäänyt petaamatta, altaassa on tiskejä ja viherkasvit kaipaavat hoitoa. Kohde muistuttaa, että odottamattomat muutokset voivat tulla vastaan kenen tahansa elämässä.
Muistiystävällinen koti tukee molempien puolisoiden arkea
Muistiliiton kanssa toteutettu kaksio on suunniteltu muistisairaalle henkilölle ja hänen omaishoitajapuolisolleen. Selkeät värit ja kontrastit, esteettömät kulkureitit, tukevat kalusteet ja harkittu valaistus helpottavat liikkumista ja tukevat itsenäistä arkea. Myös omaishoitajan jaksaminen on huomioitu: vaatehuoneeseen on rakennettu puolisolle rauhallinen tila työskentelyä, lepoa ja omaa aikaa varten.
Kodin suunnittelusta vastannut Marja Pentikäinen on erikoistunut muistiystävälliseen asumiseen omien omaishoitajakokemustensa pohjalta.
Tukiperheen koti tekee tilaa yhdelle lapselle lisää
Pelastakaa Lapset ry:n kanssa toteutettu asunto esittelee tukiperhetoimintaa. Kuvitteellinen kolmen hengen perhe valmistautuu ottamaan tukilapsen ensimmäistä kertaa yökylään. Lastenhuoneen kerrossängyssä on paikka sekä perheen omalle kuusivuotiaalle että tukilapselle, ja vierasvuode toimii muulloin lukupesänä. Kodin iloinen ja värikäs sisustus kuvastaa tavallista, turvallista yhdessäoloa.
Kotien värit kuljettavat rauhasta kohti iloa
Saikanportin asuntoja kierrettäessä sävyt kirkastuvat rauhallisista ja murretuista väreistä kohti tukiperheen kodin iloista värikkyyttä. Yhteisöllinen teema jatkuu julkisivun Petri Kiviniemen Auringonkukat-taideteoksessa sekä messuasuntoihin yhteisvoimin virkatuissa auringonkukissa.
Saikanportissa on esillä Asuntomessujen kohteet 29–32.
Asuntomessut Lempäälässä 9.8. saakka
Asuntomessut Lempäälässä on avoinna päivittäin 9.8. saakka klo 10–18 kaikkina muina päivinä paitsi torstaisin, jolloin aukioloaika on klo 12–20. Lisätiedot, liput ja saapumisohjeet: asuntomessut.fi
Yhteyshenkilöt
Arna GrymViestintäpäällikköOsuuskunta Suomen AsuntomessutPuh:+358 40 511 2223arna.grym@asuntomessut.fi
Joran HasensonToimitusjohtajaOsuuskunta Suomen AsuntomessutPuh:0400 285 718joran.hasenson@asuntomessut.fi
Tietoja julkaisijasta
Osuuskunta Suomen Asuntomessut on suomalaisen asumisen suunnannäyttäjä, joka järjestää vuosittain kesän kohokohtiin lukeutuvat Asuntomessut.
Asuntomessuilla esitellään toimiviksi ja kestäviksi koettuja ratkaisuja sekä esimerkkejä rakentamiseen ja asumiseen liittyvien uusimpien tutkimusten soveltamisesta käytäntöön.
Asuntomessuja on järjestetty vuodesta 1970 lähtien.
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