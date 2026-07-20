Veikkaus Oy

Eurojackpotin potti kohoaa noin 70 miljoonaan euroon - Rovaniemelle 224 000 euron voitto

21.7.2026 22:40:05 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

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Tiistain Eurojackpotin arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten pelin potti kohoaa perjantaina noin 70 miljoonaan euroon.

Tiistain Eurojackpotin arvonnan (kierros 30/2026) oikea rivi on 4, 8, 10, 17 ja 37. Tähtinumerot 5 ja 7.

Täysosumia ei löytynyt, joten perjantaina pelin potti kohoaa noin 70 miljoonaan euroon.

Toisen voittoluokan (5+1 -oikein) tuloksia löytyi viisi kappaletta. Riveillä voitti 319 030 euroa. Voitoista kolme matkasi Saksaan, yksi Islantiin ja yksi Hollantiin.

Suomeen osui yksi 5+0 -tulos. Rivillä voitti 224 897 euroa. Voitto osui Rovaniemen Saarenkylän K-Citymarketin asiakkaalle.

Lisäksi 224 897 euron voittoja osui yksi Viroon, yksi Ruotsiin ja yksi Saksaan.

Tiistain Jokeri-pelin voittorivi on 8 4 5 9 1 4 6. Täysosumia ei löytynyt Jokeri-pelistä. Kuusi oikein -tuloksia oli pelattu kaksi kappaletta. Viiden osuuden porukkapeliin osui 40 000 euron tuplattu kuusi oikein -voitto. Nettipelaaja Forssasta voitti tuplaamattomalla Jokeri-pelin kuusi oikein -tuloksella 20 000 euroa.

Tiistain Milli-pelin voittorivi on 2, 8, 9, 11, 12 ja 29. Lisänumero 19. Täysosumia ei löytynyt.

Tiistain Lomatonnin voittoyhdistelmä on New York 10. Lomatonneja voitettiin neljä kappaletta.

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