S-market Näsin uudistustyöt etenevät – Asiakasomistajapalvelu ja S-Pankki -piste siirtyy uusiin tiloihin ensi viikolla

Sähköautoilu helpottuu – Varuboden-Osla parantaa latauspalvelujaan, ensimmäisenä kohteena ABC Kuninkaantie 16.6.2026 12:45:48 EEST | Tiedote

Osuuskauppa Varuboden-Osla parantaa merkittävästi sähköautoilun palvelujaan alueellaan. Useissa latausasemissa kasvatetaan tehoa ja lisätään kapasiteettia. Muutokset näkyvät suoraan asiakkaiden arjessa nopeampana lataamisena ja parempana saatavuutena. Kehitystyö käynnistyy kesäkuun alussa ABC Kuninkaantiellä, jossa latauskenttä kokee huomattavan uudistuksen.