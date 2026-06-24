S-market Näsin uudistustyöt etenevät – Asiakasomistajapalvelu ja S-Pankki -piste siirtyy uusiin tiloihin ensi viikolla
22.7.2026 09:06:03 EEST | Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag | Tiedote
S-market Näsissä aloitettiin talvella mittavat uudistustyöt, jotka ovat edenneet hyvin ja aikataulussa.
Työt käynnistyivät parkkihallista, jossa ensimmäiset toiminnot valmistuvat nyt. Uudistetussa parkkihallissa palvelevat torstaista 23.7. lähtien sekä verkkokaupan noutopiste että pullonpalautusautomaatit. Jatkossa pullonpalautuspisteeltä löytyy kaksi isoa R1-pullonpalautusautomaattia, joihin tölkit ja muovipullot voi kaataa kerralla.
Ensi viikolla Asiakasomistajapalvelu ja S-Pankki -piste siirtyy uusiin tiloihin. Palvelupiste sijaitsee jatkossakin katutasossa, sisääntuloaulan toisella puolella. Uusissa tiloissa on edelleen kolme palvelupaikkaa sekä uusi, rauhallinen odotustila. Palvelupisteen ollessa suljettuna asiakkaat voivat ottaa yhteyttä S-Pankin asiakaspalveluun puhelimitse.
Yhteyshenkilöt
Jaana HagelbergviestintäpäällikköVaruboden-OslaPuh:010 765 9333jaana.hagelberg@sok.fi
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