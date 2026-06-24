Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag

S-market Näsin uudistustyöt etenevät – Asiakasomistajapalvelu ja S-Pankki -piste siirtyy uusiin tiloihin ensi viikolla

22.7.2026 09:06:03 EEST | Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag | Tiedote

Jaa

S-market Näsissä aloitettiin talvella mittavat uudistustyöt, jotka ovat edenneet hyvin ja aikataulussa.

S-market Näsin vanhan noutopisteen kohdalle on rakennettu uudet tilat Asiakasomistajapalvelu ja S-Pankki -pistelle
S-market Näsin vanhan noutopisteen kohdalle on rakennettu uudet tilat Asiakasomistajapalvelu ja S-Pankki -pistelle Oscar Keserci Osuuskauppa Varuboden-Osla

Työt käynnistyivät parkkihallista, jossa ensimmäiset toiminnot valmistuvat nyt. Uudistetussa parkkihallissa palvelevat torstaista 23.7. lähtien sekä verkkokaupan noutopiste että pullonpalautusautomaatit. Jatkossa pullonpalautuspisteeltä löytyy kaksi isoa R1-pullonpalautusautomaattia, joihin tölkit ja muovipullot voi kaataa kerralla.

Ensi viikolla Asiakasomistajapalvelu ja S-Pankki -piste siirtyy uusiin tiloihin. Palvelupiste sijaitsee jatkossakin katutasossa, sisääntuloaulan toisella puolella. Uusissa tiloissa on edelleen kolme palvelupaikkaa sekä uusi, rauhallinen odotustila. Palvelupisteen ollessa suljettuna asiakkaat voivat ottaa yhteyttä S-Pankin asiakaspalveluun puhelimitse.

Yhteyshenkilöt

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag

Elbilslivet blir enklare – Varuboden-Osla förbättrar sina laddningstjänster, ABC Kungsvägen först ute16.6.2026 12:45:48 EEST | Pressmeddelande

Handelslaget Varuboden-Osla förbättrar avsevärt sina tjänster för elbilsförare i sitt verksamhetsområde. Effekten och kapaciteten utökas på flera laddstationer. För kunderna syns förändringarna direkt i vardagen som snabbare laddning och bättre tillgänglighet. Utvecklingsarbetet inleds i juni vid ABC Kungsvägen, där laddområdet genomgår en betydande förnyelse.

Sähköautoilu helpottuu – Varuboden-Osla parantaa latauspalvelujaan, ensimmäisenä kohteena ABC Kuninkaantie16.6.2026 12:45:48 EEST | Tiedote

Osuuskauppa Varuboden-Osla parantaa merkittävästi sähköautoilun palvelujaan alueellaan. Useissa latausasemissa kasvatetaan tehoa ja lisätään kapasiteettia. Muutokset näkyvät suoraan asiakkaiden arjessa nopeampana lataamisena ja parempana saatavuutena. Kehitystyö käynnistyy kesäkuun alussa ABC Kuninkaantiellä, jossa latauskenttä kokee huomattavan uudistuksen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye