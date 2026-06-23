Konttori rakensi lasiseinäisen Luolan ja avasi näkymän koko olutvalikoimaansa
23.7.2026 08:45:00 EEST | Restbar Group | Tiedote
Tamperelainen Olutravintola Konttori uudisti kylmiötilansa perusteellisesti. Suuri lasiseinäinen beer cave eli Luola avaa asiakkaille suoran näkymän koko olutvalikoimaan, joka on nyt jatkuvassa maisteluvalmiudessa.
– Meillä on aina ollut suuri valikoima, mutta valtaosa siitä oli aikaisemmin tiiliseinien takana. Moni asiakas onkin jo yllättynyt siitä, kuinka paljon oluita meillä oikeasti on, kertoo Konttorin päällikkö ja osakas Antti Hannula.
Luolassa eri panimoiden ja oluttyylien mittava kirjo muodostaa tarkkaan järjestetyn kokonaisuuden, jossa erikoisuudetkin pääsevät paremmin esille.
– On eri asia silmäillä listaa kuin nähdä koko olutkattaus konkreettisesti nenänsä edessä. Tässä avautuu kirkkaammin se, mistä Konttorissa on kyse.
Kaikki oluet ovatkin nyt jatkuvassa maisteluvalmiudessa, kun monta pientä kylmiötä korvattiin yhdellä suurella. Uudistus helpotti logistiikkaa huomattavasti.
– Kun kuorma tulee, voimme nyt siirtää kaikki oluet yhteen paikkaan ja välittömästi kylmään. Koko olutarsenaalimme on siis tauotta optimaalisessa lämpötilassa ja siitähän olut tietenkin tykkää, kertoo Hannula tyytyväisenä.
Vastaavat beer cave -kokonaisuudet harvassa
Luolan nimi juontuu kansainvälisestä termistä beer cave, jolla olutravintoloiden lasiseinäisiä kävelykylmiöitä kutsutaan. Alan ilmiöitä seuraavan Hannulan mukaan olutluolat ovat melko harvinaisia vielä ulkomaillakin.
– Berliiniläisessä olutravintola Biererei Bar & Vintage Cellarissa törmäsin samantyyliseen lasiseinäiseen ratkaisuun. Asiakkaana on hienoa päästä sellaisen olutrunsauden eteen. Samanlaista elämyksellisyyttä halusimme tuoda Tampereellekin.
Suomessa Hannula ei ole vastaavaa kokonaisuutta nähnyt, eikä sellaisen olemassaolosta kuullutkaan.
– Olutravintoloissa on vaikka minkälaisia kylmäkaappeja, mutta ei tietääkseni näin suurta kävelykylmiötä, jonka sisälle asiakkaidenkin on mahdollista päästä.
– Esittelemme Luolaa mielellämme tilanteen salliessa. Haluamme tarjota esimerkiksi oluita mukaan ostaville harrastajille tilaisuuden tutustua valikoimaan vielä tarkemmin, valaisee Hannula.
Muutostyöt yli 100-vuotiaan rakennuksen sokkeloisissa tiloissa ovat aina haastavia ja hitaitakin, mutta Luola-projektin huolellinen suunnittelutyö palkitsi lopulta monin tavoin. Aikaisemmin lähinnä kulkuväylänä toiminut osa ravintolaa on nyt muuttunut näköalapaikaksi sekä sisustuselementiksi.
– Lopputulos on toimiva, käytännöllinen ja vielä visuaalisesti näyttävä. Uskon, että halutuimmat ja kuvatuimmat paikat ovat jatkossa juuri tässä Luolan kohdalla, tuumaa Hannula.
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Yhteyshenkilöt
Antti HannulaToimitusjohtaja, partnerKaupunkiravintolat Oy
Ravintolapäällikkö, Olutravintola Konttori
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Tietoa Olutravintola Konttorista
Olutravintola Konttori on suomalainen oluen asiantuntija, joka tarjoilee jatkuvasti 24 erilaista hanatuotetta, joista 11 vaihtuu nopeasti. Kaiken kaikkiaan Olutravintola Konttorin valikoimassa kiertää vuosittain noin 1 400 eri olutta. Olutharrastajien Untappd-sovelluksessa Olutravintola Konttori on yksi maailman aktiivisimmista olutkohteista. Olutravintola Konttorin tavoitteena on olla sekä olutharrastajien haluttu kohde että arvostettu kumppani panimoille ja maahantuojille kansainvälisesti.
Kaupunkiravintolat Oy ja Olutravintola Konttori ovat osa suomalaista Restbar Groupia.
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