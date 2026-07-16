Pohteelle valtionavustus hoidon jatkuvuuden vahvistamiseen: omalääkäri- ja omahoitajamallin kehittäminen jatkuu

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on saanut 3,24 miljoonan euron valtionavustuksen hankkeeseen, jonka tavoitteena on parantaa edelleen hoidon jatkuvuutta ja sujuvoittaa perusterveydenhuollon palveluja. Rahoituksen avulla jatketaan omalääkäri- ja omasairaanhoitajamallin kehittämistä. Lisäksi pilotoidaan ammatinharjoittajamallia alueilla, joissa lääkäreiden saatavuudessa on haasteita.

Hoidon jatkuvuusmallissa keskeistä on asiakkaan ja ammattilaisen välisen hoitosuhteen jatkuvuus. Tutkimusten mukaan sen avulla saavutetaan sekä terveys- että kustannushyötyjä. Pohde on saanut hyviä tuloksia hoidon jatkuvuuden kehittämisestä jo aiemmin, ja esimerkiksi noin 70 prosentilla Pohteen asukkaista on omalääkäri ja -sairaanhoitaja.

Tavoitteena yhdenmukainen ja oikea-aikainen palvelu ja sujuvampi asiointi

Nyt alkavassa hankkeessa hoidon jatkuvuuteen liittyvä kehitystyö viedään seuraavaan vaiheeseen ja rakennetaan pysyviä toimintamalleja koko hyvinvointialueelle.

Hankkeessa kehitetään edelleen Pohteen omalääkäri- ja omasairaanhoitajamallia sekä pilotoidaan ammatinharjoittajamallia alueilla, joissa pitempiaikaisten hoitosuhteiden toteuttaminen on haastavaa lääkäreiden vaihtuvuuden vuoksi. Näillä toimilla potilaiden hoito pyritään järjestämään mahdollisimman usein potilaalle tutun lääkäri–sairaanhoitaja-työparin kautta koko Pohteen alueella. Samalla kehitetään digitaalisia ratkaisuja ja tietojärjestelmiä tukemaan hoidon jatkuvuutta sekä yhteydenottojen ohjautumista sujuvasti omalle ammattilaiselle.

– Saamamme hankerahoitus mahdollistaa omalääkäri- ja omahoitajamallin laajentamisen niille alueille, joilla asukkaat ovat tähän asti jääneet ilman nimettyä lääkäri–sairaanhoitaja-työparia. Näin asukkaat voivat saada yhdenvertaisemmin palvelua. Rahoitus vie meitä ratkaisevan askeleen lähemmäs strategista tavoitettamme: sitä, että jokaisella Pohjois-Pohjanmaan asukkaalla on oma tuttu lääkäri ja hoitaja. Lisäksi kykenemme hankerahoituksen turvin kehittämään käytössä olevia tietojärjestelmiä tukemaan paremmin hoidon jatkuvuuden toteutumista, sanoo Pohteen integraatioylilääkäri Marianne Riekki.

Hankkeen aikana kehitetään myös Pohteen eri ammattilaisten välistä yhteistyötä sekä pyritään helpottamaan potilaan asioimista eri palvelujen välillä sosiaali-, terveys-, mielenterveys-, kuntoutus- ja päihdepalveluissa. Tavoitteena on, että asiakkaat pääsevät oikeaan palveluun nykyistä sujuvammin ja saavat tarvitsemansa hoidon oikea-aikaisesti.

Hanke toteutetaan vuosina 2026–2027.

Lue lisää hoidon jatkuvuuden kehittämisestä Pohteella

Uutinen 10. joulukuuta 2024: Lähes 70 prosentille Pohteen asukkaista on nimetty omalääkärit. (Pohde.fi.)