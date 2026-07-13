Kouluikäisten suun ja hampaiden terveystarkastukset muuttuvat ikäperusteisiksi
22.7.2026 09:16:46 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pirkanmaalla peruskouluikäiset lapset ja nuoret kutsutaan syksystä alkaen suun ja hampaiden terveystarkastuksiin iän perusteella. Aiemmin tarkastukset on järjestetty luokkavuosien mukaan. Muutos johtuu valtioneuvoston uudesta neuvolapalvelujen sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetuksesta.
Kutsu tulee iän perusteella postitse kotiin
Jatkossa suun ja hampaiden terveystarkastus tehdään 7-, 9- ja 12-vuotiaille suuhygienistin vastaanotolla ja 15-vuotiaille hammaslääkärin vastaanotolla. Lisäksi 17-vuotiaat nuoret kutsutaan ikäkausitarkastukseen suuhygienistin vastaanotolle. Tarkastuksia ja hoitoa järjestetään tarvittaessa tiheämmin yksilöllisen tarpeen mukaan. Tarkastukset tehdään ensisijaisesti hammashoitolassa, ja kutsu niistä lähetetään postitse kotiin.
Aiemmin asetuksen mukaiset suun ja hampaiden terveystarkastukset ovat koskeneet 1., 5. ja 8. luokan oppilaita. Näiden lisäksi Pirkanmaan hyvinvointialueella on järjestetty tarkastus myös kaikille 3.-luokkalaisille.
– Olimme viime vuonna luopumassa tästä ylimääräisestä tarkastuksesta, mutta sitä jatkettiin, kun saimme tiedon, että uuteen asetukseen lisätään neljäs kouluikäisten tarkastus 9-vuotiaille, kertoo suun perushoidon vastuualuejohtaja Jari Linden Pirkanmaan hyvinvointialueelta.
Neuvolaikäisten tarkastukset jatkuvat ennallaan
Neuvolaikäisten suun ja hampaiden terveystarkastukset jatkuvat ennallaan. Hammashoitaja tekee tarkastuksen 1-, 3- ja 5-vuotiaille lapsille: 1-vuotiaan tarkastus pidetään perhekeskeisenä videovastaanottona. 3- ja 5-vuotiaiden tarkastukset järjestetään hammashoitolassa. Näistäkin tarkastuksista lähetetään kutsu postitse kotiin.
Lisäksi terveydenhoitaja arvioi neuvolakäynnin yhteydessä 6 kuukauden ikäisen lapsen suun terveydentilan.
Yhteyshenkilöt
Linden JariSuun perushoidon vastuualuejohtajaPuh:044 473 5390jari.linden@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
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