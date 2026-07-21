Kesän juttuaiheita Maanmittauslaitoksesta

Haaveena mökkikaupat – mitä kannattaa huomioida?

Oletko löytänyt unelmiesi kesämökin? Nyt on hyvä hetki selvittää muutama perusasia mökistäsi. Saitko mökin lahjaksi? Omistuksen rekisteröintiä eli lainhuutoa pitää hakea kuuden kuukauden sisällä lahjakirjan allekirjoittamisesta. Muista myös varainsiirtovero!

https://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/haaveena-mokkikaupat-muista-nama-asiat



Mökinomistajan muistilista – mistä näkee tontin rajat, kuka tiellä saa kulkea?

Ovatko mökin tieoikeudet kunnossa? Mistä löydät kiinteistön perustiedot ja koordinaatit? Mikä ihmeen vesijättö? Maanmittauslaitoksen muistilista antaa vastaukset tärkeimpiin mökinomistajien kysymyksiin.

https://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/mokinomistajan-muistilista-mista-nakee-tontin-rajat-kuka-tiella-saa-kulkea



Sovi yksityistien muutoksista ensin naapureiden kanssa – se säästää aikaa ja kustannuksia

Kaksi miljoonaa suomalaista liikkuu pitkin teitä, jotka ovat yksityisten maanomistajien ja tieosakkaiden omistamia ja ylläpitämiä. Toisinaan yksityisteihin tarvitaan muutoksia. Tie voi kulkea esimerkiksi naapurin pihapiirin läpi ja sitä halutaan siirtää. Miten säilytät naapurisovun tässäkin tilanteessa?

https://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/yksityisteiden-muutoksista-sopiminen-ensiksi-naapureiden-kanssa-saastaa-aikaa-ja

Löydä marja- ja sieniapajat Maanmittauslaitoksen karttojen ja ilmakuvien avulla

Marja- ja sieniaika on alkanut. Parhaat apajat löytyvät, kun käytät apuna Maanmittauslaitoksen karttoja ja palveluita. Kun suunnittelet marjastus- tai sienestysretkeä uudelle alueelle, tutustu etukäteen kartalta alueeseen ja suunnittele reittisi niin, että se on turvallinen, etkä vahingossa riko maastoliikennelakia.

https://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/loyda-marja-ja-sieniapajat-maanmittauslaitoksen-karttojen-ja-ilmakuvien-avulla

Taivaalla edestakaisin sahaava lentokone – kyse on Maanmittauslaitoksen ilmakuvauslennoista

Maanmittauslaitoksen ilmakuvaus- ja laserkeilauslennot jatkuvat läpi kesän muun muassa Tampereella, Turussa ja Jyväskylässä. Miten tunnistat kartoituslentokoneen ja mihin vuosittaisia kuvauslentoja tarvitaan?

https://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/matalalla-lentava-kone-kevattaivaalla-kyse-maanmittauslaitoksen-ilmakuvauslennoista



Yhteystiedot:

Maanmittauslaitoksen mediapalvelupuhelin 029 531 5050 (arkisin klo 9–15),

sähköposti viestinta@maanmittauslaitos.fi