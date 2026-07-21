Kesän juttuaiheita Maanmittauslaitoksesta
23.7.2026 07:50:00 EEST | Maanmittauslaitos | Tiedote
Kesällä suomalaisia kiinnostavat mökkeilyyn liittyvät kysymykset: mistä näkee tontin rajat, miten voi lunastaa rantaan ilmestyneen vesijättömaan ja kenellä on oikeus kulkea mökkitiellä. Ajankohtaisia aiheita ovat myös sienestys ja marjastus sekä läpi kesän jatkuvat Maanmittauslaitoksen ilmakuvauslennot. Kokosimme alle kiinnostavimmat kesätärpit ja aiheet, joista kansalaiset kysyvät nyt erityisen paljon.
Haaveena mökkikaupat – mitä kannattaa huomioida?
Oletko löytänyt unelmiesi kesämökin? Nyt on hyvä hetki selvittää muutama perusasia mökistäsi. Saitko mökin lahjaksi? Omistuksen rekisteröintiä eli lainhuutoa pitää hakea kuuden kuukauden sisällä lahjakirjan allekirjoittamisesta. Muista myös varainsiirtovero!
https://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/haaveena-mokkikaupat-muista-nama-asiat
Mökinomistajan muistilista – mistä näkee tontin rajat, kuka tiellä saa kulkea?
Ovatko mökin tieoikeudet kunnossa? Mistä löydät kiinteistön perustiedot ja koordinaatit? Mikä ihmeen vesijättö? Maanmittauslaitoksen muistilista antaa vastaukset tärkeimpiin mökinomistajien kysymyksiin.
https://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/mokinomistajan-muistilista-mista-nakee-tontin-rajat-kuka-tiella-saa-kulkea
Sovi yksityistien muutoksista ensin naapureiden kanssa – se säästää aikaa ja kustannuksia
Kaksi miljoonaa suomalaista liikkuu pitkin teitä, jotka ovat yksityisten maanomistajien ja tieosakkaiden omistamia ja ylläpitämiä. Toisinaan yksityisteihin tarvitaan muutoksia. Tie voi kulkea esimerkiksi naapurin pihapiirin läpi ja sitä halutaan siirtää. Miten säilytät naapurisovun tässäkin tilanteessa?
https://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/yksityisteiden-muutoksista-sopiminen-ensiksi-naapureiden-kanssa-saastaa-aikaa-ja
Löydä marja- ja sieniapajat Maanmittauslaitoksen karttojen ja ilmakuvien avulla
Marja- ja sieniaika on alkanut. Parhaat apajat löytyvät, kun käytät apuna Maanmittauslaitoksen karttoja ja palveluita. Kun suunnittelet marjastus- tai sienestysretkeä uudelle alueelle, tutustu etukäteen kartalta alueeseen ja suunnittele reittisi niin, että se on turvallinen, etkä vahingossa riko maastoliikennelakia.
https://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/loyda-marja-ja-sieniapajat-maanmittauslaitoksen-karttojen-ja-ilmakuvien-avulla
Taivaalla edestakaisin sahaava lentokone – kyse on Maanmittauslaitoksen ilmakuvauslennoista
Maanmittauslaitoksen ilmakuvaus- ja laserkeilauslennot jatkuvat läpi kesän muun muassa Tampereella, Turussa ja Jyväskylässä. Miten tunnistat kartoituslentokoneen ja mihin vuosittaisia kuvauslentoja tarvitaan?
https://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/matalalla-lentava-kone-kevattaivaalla-kyse-maanmittauslaitoksen-ilmakuvauslennoista
Yhteystiedot:
Maanmittauslaitoksen mediapalvelupuhelin 029 531 5050 (arkisin klo 9–15),
sähköposti viestinta@maanmittauslaitos.fi
Maanmittauslaitos on yksi suomalaisten yhteiskunnan toimivuuden turvaajista. Tarjoamme tietoa ja palveluita omistuksen turvaamiseksi ja paikkatietojen hyödyntämiseksi. Teemme paikkatietoalaa eteenpäin vievää tutkimusta. Olemme yksi Suomen perusrekisteriviranomaisista ja kansainvälisesti arvostettu tutkimuslaitos.
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