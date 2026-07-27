Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskevat yhä – pääkaupunkiseutu vaisuna, Rovaniemi nousussa
28.7.2026 08:02:14 EEST | Tilastokeskus | Tiedote
Vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat kesäkuussa 3,9 % alempana kuin vuotta aiemmin. Myös edelliseen kuukauteen verrattuna hinnat laskivat 0,7 %.
Jos katsotaan toista vuosineljännestä eli huhti-kesäkuuta, hinnat laskivat koko maassa samaiset 3,9 % vuotta aiemmasta, selviää Tilastokeskuksen osakeasuntojen hinnat -tilaston tiedoista.
”Eri kaupungeista jyrkin lasku nähtiin pääkaupunkiseudun kyljessä Keravalla, missä hinnat olivat toisella vuosineljänneksellä 12,4 prosenttia alempana kuin vuosi sitten. Yli 200 000 asukkaan kaupunkien joukossa lasku oli suurinta Vantaalla, 4,9 prosenttia, ja Helsingissä, 4,3 prosenttia”, sanoo yliaktuaari Elina Peltoniemi.
Toisaalta pääkaupunkiseudun hintataso neliömetriä kohti on edelleen muuta maata korkeampi ja Helsinki on kaupunkien joukossa selvästi kaikkia muita edellä.
”Pohjois-Suomesta löytyvät selkeimmät poikkeukset viime vuosien laskusuuntaan. Rovaniemellä hinnat nousivat toisella vuosineljänneksellä 6,0 prosenttia vuoden takaisesta. Oulussa taas lasku oli suurten kaupunkien joukossa maltillisin, 0,9 prosenttia. Kesäkuussa Oulun hinnat olivat jo 3,3 prosentin nousussa viime kesäkuusta”, Peltoniemi kertoo.
Kesäkuun tai toisen vuosineljänneksen luvuissa ei näy asuntokaupan vilkastumista: molemmilla aikajaksoilla kiinteistönvälittäjien kautta tehtiin noin 16 % vähemmän vanhojen osakeasuntojen kauppoja kuin viime vuonna.
Uusien osakeasuntojen tilanne on kuitenkin vielä synkempi.
”Kauppoja tehtiin melkein 30 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin, vaikka viime vuonnakin koko maassa tehtiin vain keskimäärin reilut sata uuden asunnon kauppaa kuukautta kohden”, Peltoniemi sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Elina PeltoniemiyliaktuaariPuh:029 551 3088elina.peltoniemi@stat.fi
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