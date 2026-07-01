Plan International: Venezuelan maanjäristysten näkymättömät seuraukset uhkaavat lasten mielenterveyttä

Kesäkuun 24. päivänä Venezuelan rannikkoa ravistelleet maanjäristykset ovat jättäneet tuhannet lapset elämään epävarmuudessa. Raunioiden keskellä eläminen, väliaikaiset majoitusratkaisut ja turvallisuuden tunteen menettäminen kuormittavat erityisesti lapsia ja nuoria.

Lastenoikeus- ja humanitaarinen järjestö Plan Internationalin paikalliset kumppanit kertovat, että yhä useammilla lapsilla ilmenee stressiin liittyviä fyysisiä oireita, kuten päänsärkyä ja vatsakipua, sekä uniongelmia, säikkyyttä ja jatkuvaa turvattomuuden tunnetta.

”Kun ulkona tuulee, juoksen huoneeseeni piiloon. Minua pelottaa”, kertoo yhdeksänvuotias Victoria La Guairasta.

Viisivuotias Naomi puolestaan näkee painajaisia.

”Olin rannalla, ja aallot ajoivat minua takaa.”

Kolmen tyttären äiti Michelle näkee pelon lastensa arjessa joka päivä.

”He pelkäävät jatkuvasti. Juuri nyt lapset tarvitsevat psykologista tukea, jotta he voivat toipua.”

YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimiston (OCHA) mukaan yli 23 800 ihmistä asuu tällä hetkellä väliaikaisissa majoituskeskuksissa ja lähes 18 000 on edelleen ilman kotia. Viranomaisten mukaan maanjäristyksissä kuoli yli 5 200 ihmistä ja loukkaantui yli 16 700.

Lasten mielenterveys ei saa jäädä jälleenrakennuksen varjoon

Plan Internationalin alueellinen humanitaarisen lastensuojelun asiantuntija Yesica Serrano muistuttaa, että kriisin toinen vaihe on vähintään yhtä tärkeä kuin ensimmäiset hätäaputoimet.

”Maanjäristyksen välitön sokki menee ohi, mutta sen vaikutukset jäävät lasten mieleen ja kehoon. Päänsärky, vatsakipu, univaikeudet tai kovat äänet voivat olla merkkejä ahdistuksesta, jota lapsi ei osaa sanoittaa. Lasten mielenterveyttä ei voida pitää toissijaisena osana hätäapua. Jos emme tue samanaikaisesti sekä fyysistä että psyykkistä hyvinvointia, toipuminen ei ole mahdollista”, Serrano sanoo.

Hänen mukaansa lapset reagoivat kriisiin eri tavoin iästä riippuen. Pienet lapset voivat esimerkiksi menettää ruokahalunsa, kärsiä univaikeuksista tai itkeä ilman selvää syytä. Nuorilla oireet voivat näkyä vetäytymisenä, aggressiivisuutena tai vaikeutena luottaa muihin.

”Näiden merkkien tunnistaminen ja niihin puuttuminen on aivan yhtä tärkeää kuin katon rakentaminen perheen pään päälle”, Serrano painottaa.



Lapset tarvitsevat ikänsä mukaista tukea

Plan International muistuttaa, että lapset ja nuoret huomioidaan humanitaarisessa avussa usein yhtenä ryhmänä, vaikka eri-ikäisten tarpeet ja riskit poikkeavat toisistaan. Järjestön mukaan avun suunnittelussa ja tiedonkeruussa tulisi erottaa lapset, nuoret ja aikuiset toisistaan, jotta tuki voidaan kohdentaa paremmin.

Plan International tukee Venezuelassa maanjäristyksestä kärsineitä lapsia ja heidän perheitään yhdessä paikallisten kumppaneidensa kanssa. Järjestö tarjoaa psykososiaalista tukea lapsille ja nuorille, auttaa perheitä vastaamaan kiireellisiin perustarpeisiin sekä vahvistaa lastensuojelupalveluja.

Erityistä huomiota kiinnitetään tyttöjen suojeluun ja hyvinvointiin. Varsinkin huoltajistaan eroon joutuneet lapset ovat alttiita ihmiskaupalle ja hyväksikäytölle. Tyttöjä uhkaa muun muassa seksuaalinen hyväksikäyttö ja sukupuolistunut väkivalta, poikia puolestaan värvääminen rikollisjengeihin.





Yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa Plan

tarjoaa maanjäristyksen koettelemille perheille ruokaa, puhdasta vettä, hygieniatarvikkeita ja muita välttämättömiä tarvikkeita

tarjoaa suojaa kotinsa menettäneille perheille

vahvistaa lastensuojelua ja tarjoaa psykososiaalista tukea maanjäristyksen järkyttämille lapsille ja nuorille

tukee koulutuksen jatkumista kriisin keskellä.



Planin hätäapukeräykseen voi lahjoittaa