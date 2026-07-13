Korkein oikeus hylkäsi kansanedustaja Timo Vornasen valituslupahakemuksen
24.7.2026 12:00:07 EEST | Korkein oikeus / Högsta domstolen | Tiedote
Korkein oikeus (KKO) ei myöntänyt kansanedustaja Timo Vornaselle valituslupaa huhtikuussa 2024 Helsingin keskustassa tapahtuneeseen ampumisvälikohtaukseen liittyvässä rikosasiassa.
Helsingin käräjäoikeus antoi tuomionsa asiassa 5.12.2025. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta, varomattomasta käsittelystä, ampuma-aserikoksesta ja ampuma-aserikkomuksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Helsingin hovioikeus ei myöntänyt Vornaselle jatkokäsittelylupaa.
Vornanen haki valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Korkein oikeus hylkäsi Vornasen valituslupahakemuksen, joten käräjäoikeuden tuomio jää pysyväksi.
Asian diaarinumero KKO:ssa: R 1/2026/1325
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Yhteyshenkilöt
Antto OrasmaaEsittelijäPuh:029 5640 072antto.orasmaa@oikeus.fi
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Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä.
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